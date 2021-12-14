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Эрдоган совершит визит в Украину в начале 2022 года, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эрдоган совершит визит в Украину в начале 2022 года, - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

По его словам, визит Эрдогана для переговоров стратегического уровня ожидается в начале 2022 года.

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Напомним, в течение последнего месяца президент Турции уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

1 декабря глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы.
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Пару дней назад Эрдоган внезапно приехал на Мацковию...злые языки кажуть чтьо встречался исключительно с мусульманской общиной на Мацковии...,наверно Эрдоган зарядил свой Ятаган.... поживем увидим...
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14.12.2021 12:28 Ответить
С неделю назад Эрдоган сказал так...Байрактаров поставим в Украину,столько,сколько нужно для защиты Суверинитета...
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14.12.2021 12:30 Ответить
новейший турецкий боевой дрон "Акиджы" полезная нагрузка 900 кг...6 ракет весом 150 кг...максимальная высота почти 12 км....другими словами Моцкали его не достанут....нема таких АКМов и подлодок Курск...
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14.12.2021 12:35 Ответить
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14.12.2021 12:36 Ответить
Украине с Турцией нечего делить.Эрдоган -типичный восточный правитель с пантюркскими амбициями.Эти амбиции не являются экстремистскими. А вот Кремль на нюх не переносит Эрдогана именно из-за пантюркизма.Эрдоган на Кремле будет испытывать эффективность своего оружия с помощью Украины,не вступая в прямой в конфликт с кремлевским бомбилой.Эрдоган начнет строить жилье для крымских татар в Украине со следующего года.И это нормально! На Харьковщине есть целые села турок -христиан,которые снабжают город своими овощами с давних времен.У них это хорошо получается. Главы многих государств зачастили в Киев.Это очень хорошо.И никто из них не называет зе предателем.Даже Меркель не смогла направить Зе на путь предательства.
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14.12.2021 13:23 Ответить
 
 