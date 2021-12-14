Ердоган здійснить візит до України на початку 2022 року, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

За його словами, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", - зазначив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, протягом останнього місяця президент Туреччини вже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

1 грудня глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.