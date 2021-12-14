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Ердоган здійснить візит до України на початку 2022 року, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ердоган здійснить візит до України на початку 2022 року, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

За його словами, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також читайте: Ердоган заявив про готовність Анкари допомогти у зниженні напруженості між РФ та Україною, - Anadolu

Нагадаємо, протягом останнього місяця президент Туреччини вже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

1 грудня глава МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.
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Пару дней назад Эрдоган внезапно приехал на Мацковию...злые языки кажуть чтьо встречался исключительно с мусульманской общиной на Мацковии...,наверно Эрдоган зарядил свой Ятаган.... поживем увидим...
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14.12.2021 12:28 Відповісти
С неделю назад Эрдоган сказал так...Байрактаров поставим в Украину,столько,сколько нужно для защиты Суверинитета...
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14.12.2021 12:30 Відповісти
новейший турецкий боевой дрон "Акиджы" полезная нагрузка 900 кг...6 ракет весом 150 кг...максимальная высота почти 12 км....другими словами Моцкали его не достанут....нема таких АКМов и подлодок Курск...
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14.12.2021 12:35 Відповісти
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14.12.2021 12:36 Відповісти
Украине с Турцией нечего делить.Эрдоган -типичный восточный правитель с пантюркскими амбициями.Эти амбиции не являются экстремистскими. А вот Кремль на нюх не переносит Эрдогана именно из-за пантюркизма.Эрдоган на Кремле будет испытывать эффективность своего оружия с помощью Украины,не вступая в прямой в конфликт с кремлевским бомбилой.Эрдоган начнет строить жилье для крымских татар в Украине со следующего года.И это нормально! На Харьковщине есть целые села турок -христиан,которые снабжают город своими овощами с давних времен.У них это хорошо получается. Главы многих государств зачастили в Киев.Это очень хорошо.И никто из них не называет зе предателем.Даже Меркель не смогла направить Зе на путь предательства.
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14.12.2021 13:23 Відповісти
 
 