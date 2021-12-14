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пенсия (2135) прожиточный минимум (178) Министерство социальной политики (856)

Средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум, - Минсоцполитики

В 2021 году средняя пенсия впервые с 2014 года превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В частности, по состоянию на 01.12.2021 размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 3723 гривни, а средняя пенсия составила 3980 гривен.

Это произошло в результате реализации комплексной программы повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей.

В министерстве отметили, что реализация в 2022 году запланированных этапов повышения пенсий обеспечит рост средней пенсии до 4533 гривен на 01.12.2022, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на эту дату.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
І вистачає совісті писати і про середню пенсію і про прожитковий мінімум. Ціни з 2014 року виросли в 5 - 10 разів. А реальна пенсія без суддівської виросла у 2 рази. По матері знаю.
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14.12.2021 12:34
+19
Середня пенсія ,це як середня температура в палаті №6 !!!)))
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14.12.2021 12:44
+13
Що таке середня пенсія ? Це коли один судья отримує 200 000 в місяць, а ще 100 людин по 2 тисячі. А в середньому вони получають по 3980 в місяць
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14.12.2021 12:52
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14.12.2021 12:33 Ответить
Середня пенсія ,це як середня температура в палаті №6 !!!)))
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14.12.2021 12:44 Ответить
пенсія судді 50000 грн , а колгоспника 2100 грн і середня на папері не погана .
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14.12.2021 13:57 Ответить
На двох виходить по 26 тис. на брата !!!)))
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14.12.2021 13:59 Ответить
так тільки діти судді їздять на Лендкрузері , а колгоспника на велосипеді як президент .
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14.12.2021 14:04 Ответить
І вистачає совісті писати і про середню пенсію і про прожитковий мінімум. Ціни з 2014 року виросли в 5 - 10 разів. А реальна пенсія без суддівської виросла у 2 рази. По матері знаю.
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14.12.2021 12:34 Ответить
Як би не Гросіне підвищення, то виросла б. Ага.
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14.12.2021 12:39 Ответить
Не то что при папередниках!
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14.12.2021 12:35 Ответить
Лише при Зєлі ціни на ліки , на каптопрес чи карволол виросли у 2 рази. А п енсії виросли на 22%.
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14.12.2021 12:38 Ответить
2 года назад я наслушался много душераздирающих историй как барыга их с пенсиями кинул, а Вы тут про какой то капторес.....
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14.12.2021 12:43 Ответить
Зеж2 і всіх бариг на нари довічно і з конфіскацією.
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14.12.2021 12:40 Ответить
Зелені олігофрени ллють лайно у вуха типих зе - виборців , поки пенсіонери жебракують. Наобирали , тепер жері ТЕ
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14.12.2021 12:36 Ответить
А от при Сєні і Гройсмані пенсіонери процвітали. Особливо після законодавчого зменшення відрахувань у Пенсійний Фонд у два рази 1 січня 2017 року.
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14.12.2021 12:41 Ответить
Минуле ,це лише власний досвід ,який слід пам"ятати та робити з нього висновки і жити далі !!!)))
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14.12.2021 12:47 Ответить
в мне зросла в 2017 з 2700 до 6700..так шо не треба бла бла бла .. а за 4 останні роки тільки на 3 000...А вже потібно ************ як в 2017 ..бо середня по краіні для нарахування пенсіі вже більше 10 000 а не 3765 як в 2017 му
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14.12.2021 12:57 Ответить
В суддів ще на більше, в рази зросла. Ну і що, мені радіти за суддів потрібно?
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14.12.2021 13:10 Ответить
а в мене зросла з 2960грн. в 2016р. до 3060грн. в 2021р. аж на 100грн так шо не треба бла бла бла.
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14.12.2021 16:00 Ответить
ну в мене 30 років по першому списку шкідливості
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15.12.2021 20:07 Ответить
я теж по першому списку тільки стажу стільки немає. хлопці, які зі мною працювали з таки стажем мають більше 20000 разом з сілікозом.
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15.12.2021 23:19 Ответить
Ну я ГРОЗом мало працював років 5 мабудь... а все інше.. майстером-вибухівником ..це теж перший список..Але регреси не оформлював..бо інвалідом себе не відчуваю..а давати хабарі по 100 000 грн,,блдям в білих халатах.....совість недозволяє!!!Ви спитайте тих регрессників чого вони группу інвалідності не беруть а регресси купують?...Я в темі і знаю .. а ви?
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17.12.2021 10:23 Ответить
я теж в темі. якщо ви не відчуваєте то не означає що ви не маєте силікозу чи іншої гидоти. знаю вашу роботу, не завжди на свіжій струї повітря. в мене тут питання не до тих хто працював і гроші давав, особливо проходка, добич а знаю таких бандюганів, що вони і на шахті не працювали а регрес і пенсію зробили.
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20.12.2021 17:36 Ответить
пенсіонери наші ,або за Зезедента голосували, або за ОПУ, і діток "правильно" виховали, що в нас ідіотів тепер 73%. Думаю їм, ще і багато 100 баксів пенсії. За все платити потрібно, за дурість теж.
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14.12.2021 13:28 Ответить
Это что средняя температура по больничной палате. У нас есть пенсии по 50 -100 тысяч. какая "средняя" не издевайтесь над людьми.
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14.12.2021 12:38 Ответить
у моєї матірі пенсія 2100 грн- напишіть шановні які пенсії у ваших рідних-
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14.12.2021 12:38 Ответить
У родички 2800. 40 років стажу.
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14.12.2021 12:43 Ответить
У більшості моїх знайомих пенсія 1980грн.Мінімальна так? Про це Не пишуть,А пишуть про Середню! Тролятвоюмать! 😡🤬
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14.12.2021 12:57 Ответить
Віталій Маркович Вибачте,але це я не про Вашу Маму.Матюкатися як при совкі на Цензорів нііззя.Тролити тільки можна.😔
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14.12.2021 13:01 Ответить
Стаж 38 лет,из-них 15 по второму списку,пенсия 2200гр.
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14.12.2021 13:20 Ответить
У тещи 2400.
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14.12.2021 14:20 Ответить
38 лет стажа.
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14.12.2021 14:21 Ответить
та навіть по їхній статистиці 1.8 млн отримують до 2000 грн. Ще 2.2 млн отримують до 2500 гривень.

В мене тітка, дядько, мати, батько отримують мінімалку, хоча в них по 25-30 років стажу. Бабуся отримує підвищену 3200, в неї 35 років на корівнику.
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14.12.2021 14:50 Ответить
У меня 2200 грн. 40 лет стажа.
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14.12.2021 16:04 Ответить
Щоб все оте Зелене Лайно,насране Зеленими мухами та муХуями, весь час,який їм залишився,жило на їхній прожитковий мінімум.
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14.12.2021 12:39 Ответить
Було б цікаво глянути на середню пенсію без урахування пенсій суддів та "іже с німі".
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14.12.2021 12:40 Ответить
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14.12.2021 12:42 Ответить
😅😅😅😅. Зе уроды, а цены ?)
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14.12.2021 12:42 Ответить
"Середня температура по лікарні."Мінімальна виросла з 2014 р на 1000 грн, а максимальна на 10000гр.
І це без врахування пенсій суддям -

Зелені в 2021 р Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
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14.12.2021 12:50 Ответить
Що таке середня пенсія ? Це коли один судья отримує 200 000 в місяць, а ще 100 людин по 2 тисячі. А в середньому вони получають по 3980 в місяць
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14.12.2021 12:52 Ответить
Раніше судді отримували пенсію не з ПФ а від мінюсту От хто іх перевів в ПФ..в якиц вони не сплачують від слова ніфуя.....бо іхня пенсія не відповіда. засадам ПФ де максмальна пенсія 10 мінімалок!!!
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17.12.2021 10:26 Ответить
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб ,чи груп осіб !!!)))
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14.12.2021 12:53 Ответить
Весь світ враховує тільки мінімальну зарплатню в одну годину. Максімальна зарплатня державного службовця має бути не більше 8 мін. зарплатні по країні. Тому там і на пенсії ніхто не може отримати 100 пенсій інншої людини.
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14.12.2021 12:56 Ответить
Дай Боже тобі і твоїм дітям і внукам жити на такий прожитковий мінімум.
Їду якось в метро, заходить старесенька бабуся з двома палицями і починає співати, не співає а шепче, бо голосу не має, ледь пересувається. Їй на їжу не вистачає того твого мінімуму, про ліки нема що й казати.
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14.12.2021 12:59 Ответить
ну да...ну многие ждут когда минимальная сравняется хотябы с прожитковым минимумом... я понимаю что так было и до этой власти... но всёже какие противоречия.... прожитковый одна цифра .а реально официально меньше.... это же государство всё назначило и установило. ясно когда барыги жулики пишут одно а на деле уменшают обьёмы работы для экономии материалов. или наоборот пишут затраты большие а работы копеечные....)) это же государство!
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14.12.2021 13:00 Ответить
90% пенсионеров получают минималку.Так что єти цифрі -просто топтание по ушам лохтората.
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14.12.2021 13:01 Ответить
Ліпше нехай розкажуть як в країні вижити хоча би на середню пенсію неткажучи вже про мінімальну.
А по мусорникам як кацапи наші пенсионери не лазять тільки тому шо нічого даже плісняве та просрочене магазини не викидають.Відшкребуть плісняву та і продають як свіже.
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14.12.2021 13:03 Ответить
Обитатели параллельной реальности.
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14.12.2021 13:04 Ответить
Кому они эту ересь впаривают? Стаж моей матери 52 полных года - здоровье уничтожила,а пенсия 2626 грн Теперь в декабре "повысили" аж на 16грн. - даже не буханка хлеба. И самое главное вся эта мразь что такое пишет свято в это верит!
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14.12.2021 13:06 Ответить
Средняя пенсия ничего не отображает...зарплата впрочем тоже...Совдеповские методы подсчета полная туфта...,у моих покойных родитеей была пенсия у отца 12 000, у мамы 2700...,а средняя пенсия на двоих 7 000 с копейками...
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14.12.2021 13:06 Ответить
Как они достали своими фанфарами.
Стаж 42 года пенсию повысили в декабре на 6 грн.
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14.12.2021 13:06 Ответить
президентская программа " Велика пенісоізація пенсионизація "
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14.12.2021 13:07 Ответить
а при чем тут мифическая средняя пенсия ????
а не минимальная, которая и должна соответствовать прожиточному минимуму...
от аферисты )))))

***
- а вы знаете в древней Спарте больных и старых сбрасывали со скалы...
- так! успокойтесь министр социального развития... есть еще предложения как наполнить пенсионный фонд?
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14.12.2021 13:09 Ответить
Средняя температура по палате скоадывается в результате учета пенсий власть придержавших, тунеядцев и ментов.
Тем, кто реально работал за три года добавили по 100-400 гривень.
Кто захочет работать на такое государство, спрашивается в задаче.
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14.12.2021 13:09 Ответить
Гарно звучить, але навпаки, такого зубожіння пенсіонери ще не мали. Ви, "зелень" додаєте копійки, а забираєте на високих цінах половину того, що було навіть у 2014 році.
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14.12.2021 13:12 Ответить
Плохо знач работали в ССре дохлом за трудодни в колхохе "Гигантские грабли" рубль в день и рано дома...,среди рабочего класса самые крутые пенсии у шахтеров и металлургов,остальные нищеброды...
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14.12.2021 13:14 Ответить
ЧТО БЫ ВЫ И ВАШИ РОДСТВЕННИКИ ВМЕСТЕ с зеленским ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИЛИ НА ЭТУ ПЕНСИЮ !
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14.12.2021 13:15 Ответить
Как вы задрали своей брехнёй!!!50% украинских пенсионеров получают менее 2500гр. Один судья -пенсионер с пенсией около 100000гр. сделает любую статистику победной!Вы душите голодом и холодом большую часть украинских стариков!Брехуны и убийцы!!!
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14.12.2021 13:16 Ответить
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14.12.2021 13:18 Ответить
Наконец то счастье пришло.
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14.12.2021 13:19 Ответить
Пенсии?! Сегодня говорил с бабушкой соседкой. Плачет горючими слезами. Добавили 22 грн к пенсии и сняли 500 грн субсидии. Слава найвэлычнишому! Наймудришому слава!!!
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14.12.2021 13:20 Ответить
Мне до пенсии еще 13 лет мусолить...,за это время могут увеличит год выхода на пенсию до 70 лет...буду пахать еще 5 лет дополнительно... еси доживу...
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14.12.2021 13:23 Ответить
Геббельсівська пропоганда.50% пенсіонерів не отримують навіть 3 тис грн.Фактичний прожитковий мінімум 4700
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14.12.2021 13:41 Ответить
Це як середня температура по лікарні…
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14.12.2021 13:59 Ответить
І як прожити (навіть мінімально) на 4к гривень?
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14.12.2021 14:01 Ответить
а яка там середня зарплата у вчителів штук 6-7 баксів чи досі на 4000 бідують ?
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14.12.2021 14:08 Ответить
Это когда у пенса-судьи пенсия 100000, а у 50 пенсов - 1900, то средняя на всех будет около 3980. ))))) Вот и превышен прожиточный минимум!
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14.12.2021 14:43 Ответить
Пропоную зменшити пенсії суддям і прокурорам до 5 тис грн. Тоді можна буде мінімальну пенсію до 4 тис. підняти. Судді зараз всі доларові мільйонери... Володіють маєтками і автомобілями за мільйони доларів. Просто записують все це майно і гроші на своїх дітей і коханок... В усіх в них є нерухомість по ОАЕ, Турціях, Франціях і т. д.
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14.12.2021 14:55 Ответить
Рекомендую всіх високопосадовців на час канікул саджати у камери Малюськи і годувати на прожитковий мінімум.
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14.12.2021 15:23 Ответить
ідіоти блт
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14.12.2021 15:56 Ответить
"середня пенсія"???

Віце-спікер Олена Кондратюк:
«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.
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14.12.2021 17:29 Ответить
 
 