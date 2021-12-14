Средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум, - Минсоцполитики

В 2021 году средняя пенсия впервые с 2014 года превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

В частности, по состоянию на 01.12.2021 размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 3723 гривни, а средняя пенсия составила 3980 гривен.

Это произошло в результате реализации комплексной программы повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей.

В министерстве отметили, что реализация в 2022 году запланированных этапов повышения пенсий обеспечит рост средней пенсии до 4533 гривен на 01.12.2022, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на эту дату.

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