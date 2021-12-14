Средняя пенсия впервые с 2014 года превысила фактический прожиточный минимум, - Минсоцполитики
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В 2021 году средняя пенсия впервые с 2014 года превысила размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
В частности, по состоянию на 01.12.2021 размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц составил 3723 гривни, а средняя пенсия составила 3980 гривен.
Это произошло в результате реализации комплексной программы повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей.
В министерстве отметили, что реализация в 2022 году запланированных этапов повышения пенсий обеспечит рост средней пенсии до 4533 гривен на 01.12.2022, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на эту дату.
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В мене тітка, дядько, мати, батько отримують мінімалку, хоча в них по 25-30 років стажу. Бабуся отримує підвищену 3200, в неї 35 років на корівнику.
І це без врахування пенсій суддям -
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Їду якось в метро, заходить старесенька бабуся з двома палицями і починає співати, не співає а шепче, бо голосу не має, ледь пересувається. Їй на їжу не вистачає того твого мінімуму, про ліки нема що й казати.
А по мусорникам як кацапи наші пенсионери не лазять тільки тому шо нічого даже плісняве та просрочене магазини не викидають.Відшкребуть плісняву та і продають як свіже.
Стаж 42 года пенсию повысили в декабре на 6 грн.
пенісоізаціяпенсионизація "
а не минимальная, которая и должна соответствовать прожиточному минимуму...
от аферисты )))))
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- а вы знаете в древней Спарте больных и старых сбрасывали со скалы...
- так! успокойтесь министр социального развития... есть еще предложения как наполнить пенсионный фонд?
Тем, кто реально работал за три года добавили по 100-400 гривень.
Кто захочет работать на такое государство, спрашивается в задаче.
Віце-спікер Олена Кондратюк:
«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.