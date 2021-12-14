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Середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

У 2021 році середня пенсія вперше з 2014 року перевищила розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Зокрема, станом на 01.12.2021 розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія становила 3980 гривень.

Це відбулось у результаті реалізації комплексної програми підвищення пенсій для різних категорій непрацездатних людей.

В міністерстві зазначили, що реалізація у 2022 році запланованих етапів підвищення пенсій забезпечить зростання середньої пенсії до 4533 гривень станом на 01.12.2022, що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
І вистачає совісті писати і про середню пенсію і про прожитковий мінімум. Ціни з 2014 року виросли в 5 - 10 разів. А реальна пенсія без суддівської виросла у 2 рази. По матері знаю.
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14.12.2021 12:34
+19
Середня пенсія ,це як середня температура в палаті №6 !!!)))
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14.12.2021 12:44
+13
Що таке середня пенсія ? Це коли один судья отримує 200 000 в місяць, а ще 100 людин по 2 тисячі. А в середньому вони получають по 3980 в місяць
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14.12.2021 12:52
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14.12.2021 12:33 Відповісти
Середня пенсія ,це як середня температура в палаті №6 !!!)))
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14.12.2021 12:44 Відповісти
пенсія судді 50000 грн , а колгоспника 2100 грн і середня на папері не погана .
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14.12.2021 13:57 Відповісти
На двох виходить по 26 тис. на брата !!!)))
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14.12.2021 13:59 Відповісти
так тільки діти судді їздять на Лендкрузері , а колгоспника на велосипеді як президент .
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14.12.2021 14:04 Відповісти
І вистачає совісті писати і про середню пенсію і про прожитковий мінімум. Ціни з 2014 року виросли в 5 - 10 разів. А реальна пенсія без суддівської виросла у 2 рази. По матері знаю.
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14.12.2021 12:34 Відповісти
Як би не Гросіне підвищення, то виросла б. Ага.
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14.12.2021 12:39 Відповісти
Не то что при папередниках!
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14.12.2021 12:35 Відповісти
Лише при Зєлі ціни на ліки , на каптопрес чи карволол виросли у 2 рази. А п енсії виросли на 22%.
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14.12.2021 12:38 Відповісти
2 года назад я наслушался много душераздирающих историй как барыга их с пенсиями кинул, а Вы тут про какой то капторес.....
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14.12.2021 12:43 Відповісти
Зеж2 і всіх бариг на нари довічно і з конфіскацією.
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14.12.2021 12:40 Відповісти
Зелені олігофрени ллють лайно у вуха типих зе - виборців , поки пенсіонери жебракують. Наобирали , тепер жері ТЕ
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14.12.2021 12:36 Відповісти
А от при Сєні і Гройсмані пенсіонери процвітали. Особливо після законодавчого зменшення відрахувань у Пенсійний Фонд у два рази 1 січня 2017 року.
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14.12.2021 12:41 Відповісти
Минуле ,це лише власний досвід ,який слід пам"ятати та робити з нього висновки і жити далі !!!)))
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14.12.2021 12:47 Відповісти
в мне зросла в 2017 з 2700 до 6700..так шо не треба бла бла бла .. а за 4 останні роки тільки на 3 000...А вже потібно ************ як в 2017 ..бо середня по краіні для нарахування пенсіі вже більше 10 000 а не 3765 як в 2017 му
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14.12.2021 12:57 Відповісти
В суддів ще на більше, в рази зросла. Ну і що, мені радіти за суддів потрібно?
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14.12.2021 13:10 Відповісти
а в мене зросла з 2960грн. в 2016р. до 3060грн. в 2021р. аж на 100грн так шо не треба бла бла бла.
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14.12.2021 16:00 Відповісти
ну в мене 30 років по першому списку шкідливості
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15.12.2021 20:07 Відповісти
я теж по першому списку тільки стажу стільки немає. хлопці, які зі мною працювали з таки стажем мають більше 20000 разом з сілікозом.
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15.12.2021 23:19 Відповісти
Ну я ГРОЗом мало працював років 5 мабудь... а все інше.. майстером-вибухівником ..це теж перший список..Але регреси не оформлював..бо інвалідом себе не відчуваю..а давати хабарі по 100 000 грн,,блдям в білих халатах.....совість недозволяє!!!Ви спитайте тих регрессників чого вони группу інвалідності не беруть а регресси купують?...Я в темі і знаю .. а ви?
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17.12.2021 10:23 Відповісти
я теж в темі. якщо ви не відчуваєте то не означає що ви не маєте силікозу чи іншої гидоти. знаю вашу роботу, не завжди на свіжій струї повітря. в мене тут питання не до тих хто працював і гроші давав, особливо проходка, добич а знаю таких бандюганів, що вони і на шахті не працювали а регрес і пенсію зробили.
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20.12.2021 17:36 Відповісти
пенсіонери наші ,або за Зезедента голосували, або за ОПУ, і діток "правильно" виховали, що в нас ідіотів тепер 73%. Думаю їм, ще і багато 100 баксів пенсії. За все платити потрібно, за дурість теж.
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14.12.2021 13:28 Відповісти
Это что средняя температура по больничной палате. У нас есть пенсии по 50 -100 тысяч. какая "средняя" не издевайтесь над людьми.
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14.12.2021 12:38 Відповісти
у моєї матірі пенсія 2100 грн- напишіть шановні які пенсії у ваших рідних-
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14.12.2021 12:38 Відповісти
У родички 2800. 40 років стажу.
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14.12.2021 12:43 Відповісти
У більшості моїх знайомих пенсія 1980грн.Мінімальна так? Про це Не пишуть,А пишуть про Середню! Тролятвоюмать! 😡🤬
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14.12.2021 12:57 Відповісти
Віталій Маркович Вибачте,але це я не про Вашу Маму.Матюкатися як при совкі на Цензорів нііззя.Тролити тільки можна.😔
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14.12.2021 13:01 Відповісти
Стаж 38 лет,из-них 15 по второму списку,пенсия 2200гр.
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14.12.2021 13:20 Відповісти
У тещи 2400.
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14.12.2021 14:20 Відповісти
38 лет стажа.
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14.12.2021 14:21 Відповісти
та навіть по їхній статистиці 1.8 млн отримують до 2000 грн. Ще 2.2 млн отримують до 2500 гривень.

В мене тітка, дядько, мати, батько отримують мінімалку, хоча в них по 25-30 років стажу. Бабуся отримує підвищену 3200, в неї 35 років на корівнику.
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14.12.2021 14:50 Відповісти
У меня 2200 грн. 40 лет стажа.
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14.12.2021 16:04 Відповісти
Щоб все оте Зелене Лайно,насране Зеленими мухами та муХуями, весь час,який їм залишився,жило на їхній прожитковий мінімум.
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14.12.2021 12:39 Відповісти
Було б цікаво глянути на середню пенсію без урахування пенсій суддів та "іже с німі".
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14.12.2021 12:40 Відповісти
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14.12.2021 12:42 Відповісти
😅😅😅😅. Зе уроды, а цены ?)
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14.12.2021 12:42 Відповісти
"Середня температура по лікарні."Мінімальна виросла з 2014 р на 1000 грн, а максимальна на 10000гр.
І це без врахування пенсій суддям -

Зелені в 2021 р Суддям підняли пенсію на 10 тисяч, а військовим - на 67 грн
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14.12.2021 12:50 Відповісти
Що таке середня пенсія ? Це коли один судья отримує 200 000 в місяць, а ще 100 людин по 2 тисячі. А в середньому вони получають по 3980 в місяць
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14.12.2021 12:52 Відповісти
Раніше судді отримували пенсію не з ПФ а від мінюсту От хто іх перевів в ПФ..в якиц вони не сплачують від слова ніфуя.....бо іхня пенсія не відповіда. засадам ПФ де максмальна пенсія 10 мінімалок!!!
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17.12.2021 10:26 Відповісти
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб ,чи груп осіб !!!)))
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14.12.2021 12:53 Відповісти
Весь світ враховує тільки мінімальну зарплатню в одну годину. Максімальна зарплатня державного службовця має бути не більше 8 мін. зарплатні по країні. Тому там і на пенсії ніхто не може отримати 100 пенсій інншої людини.
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Дай Боже тобі і твоїм дітям і внукам жити на такий прожитковий мінімум.
Їду якось в метро, заходить старесенька бабуся з двома палицями і починає співати, не співає а шепче, бо голосу не має, ледь пересувається. Їй на їжу не вистачає того твого мінімуму, про ліки нема що й казати.
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14.12.2021 12:59 Відповісти
ну да...ну многие ждут когда минимальная сравняется хотябы с прожитковым минимумом... я понимаю что так было и до этой власти... но всёже какие противоречия.... прожитковый одна цифра .а реально официально меньше.... это же государство всё назначило и установило. ясно когда барыги жулики пишут одно а на деле уменшают обьёмы работы для экономии материалов. или наоборот пишут затраты большие а работы копеечные....)) это же государство!
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14.12.2021 13:00 Відповісти
90% пенсионеров получают минималку.Так что єти цифрі -просто топтание по ушам лохтората.
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14.12.2021 13:01 Відповісти
Ліпше нехай розкажуть як в країні вижити хоча би на середню пенсію неткажучи вже про мінімальну.
А по мусорникам як кацапи наші пенсионери не лазять тільки тому шо нічого даже плісняве та просрочене магазини не викидають.Відшкребуть плісняву та і продають як свіже.
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14.12.2021 13:03 Відповісти
Обитатели параллельной реальности.
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14.12.2021 13:04 Відповісти
Кому они эту ересь впаривают? Стаж моей матери 52 полных года - здоровье уничтожила,а пенсия 2626 грн Теперь в декабре "повысили" аж на 16грн. - даже не буханка хлеба. И самое главное вся эта мразь что такое пишет свято в это верит!
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14.12.2021 13:06 Відповісти
Средняя пенсия ничего не отображает...зарплата впрочем тоже...Совдеповские методы подсчета полная туфта...,у моих покойных родитеей была пенсия у отца 12 000, у мамы 2700...,а средняя пенсия на двоих 7 000 с копейками...
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14.12.2021 13:06 Відповісти
Как они достали своими фанфарами.
Стаж 42 года пенсию повысили в декабре на 6 грн.
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14.12.2021 13:06 Відповісти
президентская программа " Велика пенісоізація пенсионизація "
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14.12.2021 13:07 Відповісти
а при чем тут мифическая средняя пенсия ????
а не минимальная, которая и должна соответствовать прожиточному минимуму...
от аферисты )))))

***
- а вы знаете в древней Спарте больных и старых сбрасывали со скалы...
- так! успокойтесь министр социального развития... есть еще предложения как наполнить пенсионный фонд?
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14.12.2021 13:09 Відповісти
Средняя температура по палате скоадывается в результате учета пенсий власть придержавших, тунеядцев и ментов.
Тем, кто реально работал за три года добавили по 100-400 гривень.
Кто захочет работать на такое государство, спрашивается в задаче.
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14.12.2021 13:09 Відповісти
Гарно звучить, але навпаки, такого зубожіння пенсіонери ще не мали. Ви, "зелень" додаєте копійки, а забираєте на високих цінах половину того, що було навіть у 2014 році.
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14.12.2021 13:12 Відповісти
Плохо знач работали в ССре дохлом за трудодни в колхохе "Гигантские грабли" рубль в день и рано дома...,среди рабочего класса самые крутые пенсии у шахтеров и металлургов,остальные нищеброды...
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14.12.2021 13:14 Відповісти
ЧТО БЫ ВЫ И ВАШИ РОДСТВЕННИКИ ВМЕСТЕ с зеленским ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИЛИ НА ЭТУ ПЕНСИЮ !
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14.12.2021 13:15 Відповісти
Как вы задрали своей брехнёй!!!50% украинских пенсионеров получают менее 2500гр. Один судья -пенсионер с пенсией около 100000гр. сделает любую статистику победной!Вы душите голодом и холодом большую часть украинских стариков!Брехуны и убийцы!!!
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14.12.2021 13:16 Відповісти
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14.12.2021 13:18 Відповісти
Наконец то счастье пришло.
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14.12.2021 13:19 Відповісти
Пенсии?! Сегодня говорил с бабушкой соседкой. Плачет горючими слезами. Добавили 22 грн к пенсии и сняли 500 грн субсидии. Слава найвэлычнишому! Наймудришому слава!!!
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14.12.2021 13:20 Відповісти
Мне до пенсии еще 13 лет мусолить...,за это время могут увеличит год выхода на пенсию до 70 лет...буду пахать еще 5 лет дополнительно... еси доживу...
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14.12.2021 13:23 Відповісти
Геббельсівська пропоганда.50% пенсіонерів не отримують навіть 3 тис грн.Фактичний прожитковий мінімум 4700
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14.12.2021 13:41 Відповісти
Це як середня температура по лікарні…
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14.12.2021 13:59 Відповісти
І як прожити (навіть мінімально) на 4к гривень?
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14.12.2021 14:01 Відповісти
а яка там середня зарплата у вчителів штук 6-7 баксів чи досі на 4000 бідують ?
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14.12.2021 14:08 Відповісти
Это когда у пенса-судьи пенсия 100000, а у 50 пенсов - 1900, то средняя на всех будет около 3980. ))))) Вот и превышен прожиточный минимум!
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14.12.2021 14:43 Відповісти
Пропоную зменшити пенсії суддям і прокурорам до 5 тис грн. Тоді можна буде мінімальну пенсію до 4 тис. підняти. Судді зараз всі доларові мільйонери... Володіють маєтками і автомобілями за мільйони доларів. Просто записують все це майно і гроші на своїх дітей і коханок... В усіх в них є нерухомість по ОАЕ, Турціях, Франціях і т. д.
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14.12.2021 14:55 Відповісти
Рекомендую всіх високопосадовців на час канікул саджати у камери Малюськи і годувати на прожитковий мінімум.
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14.12.2021 15:23 Відповісти
ідіоти блт
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14.12.2021 15:56 Відповісти
"середня пенсія"???

Віце-спікер Олена Кондратюк:
«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.
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14.12.2021 17:29 Відповісти
 
 