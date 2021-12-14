Середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики
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У 2021 році середня пенсія вперше з 2014 року перевищила розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
Зокрема, станом на 01.12.2021 розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія становила 3980 гривень.
Це відбулось у результаті реалізації комплексної програми підвищення пенсій для різних категорій непрацездатних людей.
В міністерстві зазначили, що реалізація у 2022 році запланованих етапів підвищення пенсій забезпечить зростання середньої пенсії до 4533 гривень станом на 01.12.2022, що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату.
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В мене тітка, дядько, мати, батько отримують мінімалку, хоча в них по 25-30 років стажу. Бабуся отримує підвищену 3200, в неї 35 років на корівнику.
І це без врахування пенсій суддям -
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Їду якось в метро, заходить старесенька бабуся з двома палицями і починає співати, не співає а шепче, бо голосу не має, ледь пересувається. Їй на їжу не вистачає того твого мінімуму, про ліки нема що й казати.
А по мусорникам як кацапи наші пенсионери не лазять тільки тому шо нічого даже плісняве та просрочене магазини не викидають.Відшкребуть плісняву та і продають як свіже.
Стаж 42 года пенсию повысили в декабре на 6 грн.
пенісоізаціяпенсионизація "
а не минимальная, которая и должна соответствовать прожиточному минимуму...
от аферисты )))))
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- а вы знаете в древней Спарте больных и старых сбрасывали со скалы...
- так! успокойтесь министр социального развития... есть еще предложения как наполнить пенсионный фонд?
Тем, кто реально работал за три года добавили по 100-400 гривень.
Кто захочет работать на такое государство, спрашивается в задаче.
Віце-спікер Олена Кондратюк:
«За даними багатьох міжнародних організацій, рівень бідності в Україні зріс до 50%, за межею бідності знаходиться близько 19 мільйонів українців. Тому Верховна Рада має ставити перед урядом завдання терміново затвердити стратегію та комплекс заходів щодо боротьби з бідністю в Україні до 2030 року», - зауважила Кондратюк.