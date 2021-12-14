Середня пенсія вперше з 2014 року перевищила фактичний прожитковий мінімум, - Мінсоцполітики

У 2021 році середня пенсія вперше з 2014 року перевищила розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Зокрема, станом на 01.12.2021 розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія становила 3980 гривень.

Це відбулось у результаті реалізації комплексної програми підвищення пенсій для різних категорій непрацездатних людей.

В міністерстві зазначили, що реалізація у 2022 році запланованих етапів підвищення пенсій забезпечить зростання середньої пенсії до 4533 гривень станом на 01.12.2022, що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату.

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