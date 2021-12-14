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В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Украине запускают электронную очередь для пересечения границы

Правительство вводит пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", который поможет избавиться от очередей грузовиков во время пересечения границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

В течение длительного времени на пунктах пропуска складывается ситуация с задержками пересечения границы грузовым транспортом, в результате чего образуются большие очереди.

"Это создает неудобства как водителям, так и жителям приграничных регионов, представляет опасность для окружающей среды и движения транспорта.

Более того, такие очереди приводят к миллионному ущербу бизнесу, вредят деловой репутации национальных экспортеров и перевозчиков, приводят к потере ими иностранных контрагентов, нарушению производственного цикла украинских предприятий с иностранными инвестициями.

В целях противодействия этому правительством был утвержден проект "Электронная очередь пересечения границы", - говорится в сообщении.

Такой комплексный сервис будет предусматривать:

-обеспечение прогнозируемого времени пересечения границы за счет электронной системы управления очередью;

-обустройство зон ожидания для устранения очереди автотранспорта с автодорог перед пунктами пропуска;

-формирование системных источников финансирования инфраструктуры пересечения границы.

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Таким образом, планируется достичь:

-сокращение времени простоя грузовиков до нескольких часов;

-комфортных условий ожидания (в том числе стоянки с охраной, гардеробные и душевые помещения и другие сервисы);

-онлайн консультирование пользователей оператором сервиса о пересечении границы.

"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - сообщили в ведомстве.

Также говорится, что проект будет реализовываться путем привлечения международной технической помощи без использования средств государственного бюджета.

Пока пилотный проект будет распространяться на грузовые автомобили и грузовые перевозки. По итогам проекта и законодательного урегулирования сервис можно будет распространить на всю территорию Украины и другие категории транспортных средств.

Ожидается, что внедрение данного проекта улучшит инвестиционный климат Украины и в перспективе приведет к увеличению количества рабочих мест", - говорится в сообщении.

Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса. По результатам испытательного срока, в национальное законодательство будут имплементированы соответствующие нормы и система управления очередями начнет свое функционирование.
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Сколько стоит место в электронной очереди?
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14.12.2021 13:07 Ответить
Вот именно! Абсолютно уверен что будет очень проблематично честно там зарегистрироваться.
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14.12.2021 13:11 Ответить
А чим відрізняється електронна черга від звичайної,адже там і там треба чекати тижнями.А крім того якщо небуде черги то небуде ніхто бачити як таможня пропускає ,,лівих,, за взятки.
Система завжди придумує щось нове щоб себе зберегти та заробити але так нічого і не робити.
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14.12.2021 13:07 Ответить
Записавшиеся фуры будут переносить вертолетом над головами живой очереди?
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14.12.2021 13:26 Ответить
Записался...пока ехал пробил колесо...опоздал...
Что дальше?? Или надо за сутки приезжать???
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14.12.2021 16:12 Ответить
А ха-ха!

зебіли! Ви зробили це разом!
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14.12.2021 16:16 Ответить
Тесть вариант быстрей оформлять на таможне фуры они не рассматривают
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14.12.2021 21:47 Ответить
 
 