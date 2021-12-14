В Україні запускають електронну чергу для перетину кордону

Уряд запроваджує пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", який допоможе позбутися черг вантажівок під час перетину кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

Зазначається, що протягом тривалого часу на пунктах пропуску складається ситуація із затримками перетину кордону вантажним транспортом, в результаті чого утворюються великі черги.

"Це створює незручності як для водіїв, так і для жителів прикордонних регіонів, становить небезпеку для навколишнього середовища та руху транспорту.

Більше того, такі черги призводять до мільйонних збитків бізнесу, шкодять діловій репутації національних експортерів та перевізників, призводять до втрати ними іноземних контрагентів, порушення виробничого циклу українських підприємств з іноземними інвестиціями.

З метою протидії цьому, Урядом було затверджено проєкт "Електронна черга перетину кордону"", - йдеться у повідомленні.

Такий комплексний сервіс передбачатиме:

-забезпечення прогнозованого часу перетину кордону за рахунок електронної системи управління чергою;

-облаштування зон очікування для усунення черги автотранспорту з автошляхів перед пунктами пропуску;

-формування системних джерел фінансування інфраструктури перетину кордону.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рябікін про кадровий експеримент на митниці: Після запровадження тестування щомісяця звільняється до 70 осіб

У такий спосіб планується досягти:

-скорочення часу простою вантажівок до кількох годин;

-комфортних умов очікування (зокрема стоянки з охороною, вбиральні й душові приміщення та інші сервіси);

-онлайн консультування користувачів оператором сервісу про перетин кордону.

"Такий комплексний сервіс вже працює в низці країн ЄС, зокрема в Естонії, Литві, Фінляндії. Його ефективність позитивно оцінена Всесвітньою митною організацією як дієвий інструмент, для вирішення проблеми черг перед пунктами пропуску", - повідомили у відомстві.

Також зазначається, що проєкт реалізовуватиметься шляхом залучення міжнародної технічної допомоги без використання коштів державного бюджету.

"Поки що пілотний проєкт буде поширюватися на вантажні автомобілі та вантажні перевезення. За підсумками проєкту та законодавчого врегулювання сервіс можна буде розповсюдити на всю територію України та інші категорії транспортних засобів.

Очікується, що запровадження даного проєкту покращить інвестиційний клімат України та, у перспективі, призведе до збільшення кількості робочих місць", - йдеться у повідомленні.

Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу. За результатами випробувального терміну, до національного законодавства будуть імплементовані відповідні норми і система управління чергами розпочне своє функціонування.