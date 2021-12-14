"Слуга народа" Гетманцев о блокировании налоговых накладных: Это касается только "схемщиков"
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Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев отрицает, что сейчас блокируются налоговые накладные всех сфер бизнеса.
Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, блокируются налоговые накладные "только у схемщиков".
"Заблокированы кроме "черных" некоторые предприятия реального сектора, которые либо генерировали "схемный" кредит, либо его покупали. Им нужно обратиться в налоговую по месту своей регистрации, предоставить документы и этот вопрос будет снят, если там действительно нет никаких нарушений", - заметил Гетманцев.
Глава финансового комитета не советует в дальнейшем "покупать какой-либо схемный кредит".
"Потому что мы вопросы по этому процессу закрыли и будем продолжать контролировать ситуацию", - добавил он.
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Там де немає податкової ім"я Азірова
та де немає усякого непотріба як Гетманцев(великий поклонник Лукашенка!!)
Що найцікавіше, часто блокують накладні на відносно невеликі суми, так щоб підприємству простіше було забути про ці гроші, ніж витрачати час та кошти на збір купи документів і судову тяганину.
Ублюдки рулят и им похрен какая цена!