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"Слуга народу" Гетманцев про блокування податкових накладних: Це стосується тільки "схемщиків"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заперечує, що зараз блокуються податкові накладні усіх сфер бізнесу.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, блокуються податкові накладні "тільки у "схемщиків".

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"Заблоковані окрім "чорних" деякі підприємства реального сектору, які або генерували "схемний" кредит, або його купували. Їм потрібно звернутися до податковою за місцем своєї реєстрації, надати документи і це питання буде знято, якщо там справді немає ніяких порушень", - зауважив Гетманцев.

Голова фінансового комітету не радить у подальшому "купувати будь-який схемний кредит".

"Тому що ми питання щодо цього процесу закрили і продовжуватимемо контролювати ситуацію", - додав він.
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Топ коментарі
+11
схемщики!!!!???? не схемщикам блокують а малому та середньому, платникам ПДВ які не мають армії бухгалтерів і юристів, блокують усім підряд в мене блокували поки не пройшов усі суди, які довели протизаконні дії податкової, у знайомих і моїх контрагентів і конкурентів у всіх блокують від фонаря, так що Гетьманцев під схемщиками розуміє просто весь малий та середній бізнес який платить ПДВ!
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14.12.2021 13:43
+9
Пан міністр бреше як і всі послідовники Зеленського. Нас блокують, тримають гроші місяць, розблоковують під тиском документів і починають нове коло блокування грошей. Схема.
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14.12.2021 13:44
+6
Черговий наїзд на малий та середній бізнес ,споконвічна історія !!!)))
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14.12.2021 13:45
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Як же ж помінялись часи...Колись пани наймали євреїв управителями маєтків,і ті витискали з посполитих все до краю,пускаючи їх,а потім і пана з торбою по світу...А тепер євреї наймають гоїв на ту саму роль...Шабес-гой Гєтманцев,чи добре тобі житиметься в обдертій і задавленій податками Україні?...Можливо,хтось таки дасть відповідь на це питання...
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14.12.2021 13:35 Відповісти
ему точно норм с автопарком и десятком объектов недвижа....
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14.12.2021 13:38 Відповісти
ага, переписав все на мамку і вчить народ жити по-білому
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14.12.2021 15:50 Відповісти
В Данила що сьогодня загострення словесної діареї ,несе вселякий пронос !!!)))
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14.12.2021 13:37 Відповісти
ВСТАВИТИ КЛІЗЬМУ З КАКТЕЙЛЯ молотова?
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14.12.2021 13:42 Відповісти
Он у зепутангов сегодня дежурный по бреду.
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14.12.2021 14:48 Відповісти
схемщики!!!!???? не схемщикам блокують а малому та середньому, платникам ПДВ які не мають армії бухгалтерів і юристів, блокують усім підряд в мене блокували поки не пройшов усі суди, які довели протизаконні дії податкової, у знайомих і моїх контрагентів і конкурентів у всіх блокують від фонаря, так що Гетьманцев під схемщиками розуміє просто весь малий та середній бізнес який платить ПДВ!
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14.12.2021 13:43 Відповісти
Черговий наїзд на малий та середній бізнес ,споконвічна історія !!!)))
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14.12.2021 13:45 Відповісти
Та похеру налоговой на суды. По решению суда разблокировали и через пять минут заблокировали по другой причине - плавали, знаем. Начальница налоговой просто в тупую издевается и смеется в лицо - у нее есть план по сборам в казну и мимо казны и ей чхать на все. ее из киева для этого и прислали))
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14.12.2021 14:19 Відповісти
Пан міністр бреше як і всі послідовники Зеленського. Нас блокують, тримають гроші місяць, розблоковують під тиском документів і починають нове коло блокування грошей. Схема.
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14.12.2021 13:44 Відповісти
Упороте спроможне зрозуміти, що посилення податкового тиску має негативні наслідки,а лише каральні методи це шлях в нікуди?
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14.12.2021 13:45 Відповісти
в якій країні ше таке відбувається???
Там де немає податкової ім"я Азірова
та де немає усякого непотріба як Гетманцев(великий поклонник Лукашенка!!)
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14.12.2021 13:49 Відповісти
Азірова уже 8 років тут немає, а справа його живе.
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14.12.2021 15:51 Відповісти
Бо змінилися лише призвіща, а не система. На жаль, діло Майдана знов було не доведено до необхідного рівня.
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14.12.2021 17:31 Відповісти
Дебіл сьогодні в ударі.
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14.12.2021 14:02 Відповісти
Врет, как сивый мерин. Он сам-то верит в то, что говорит?
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14.12.2021 14:04 Відповісти
Было уже...... Бубочка все больше похож на предшественников.....
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14.12.2021 14:04 Відповісти
Курение Гетманцевым кизяка - вредно для народа!
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14.12.2021 14:31 Відповісти
Налоговая под новый год должна план по "поступлениям" сделать? Нифига не изменилось...
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14.12.2021 14:40 Відповісти
Тоже пуйловский крот, который добивает экономику Украины?
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14.12.2021 14:46 Відповісти
**** брехучая, блокируют у всех кого знаю и если даже доки более чем в порядке всеравно не разблокируют а заставляют идти в суд. Зато уроды вонючие инвестнянь уже инвесторам заготовили )))
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14.12.2021 14:52 Відповісти
Пристріліть цього дибіла, **** бреше шо дихає. Реєстрація відбувається в ручному режимі (принаймні, це єдине пояснення, чому накладні реєструються лише в робочий час). Крім того, блокують їх на раз-два. Причому реальні відвантаження реальної продукції реальним клієнтам за реальні гроші.

Що найцікавіше, часто блокують накладні на відносно невеликі суми, так щоб підприємству простіше було забути про ці гроші, ніж витрачати час та кошти на збір купи документів і судову тяганину.
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14.12.2021 15:47 Відповісти
на юрфак КНУ по окончанию Украинского гуманитарного лицея при университете в 1995 году юноша поступал вполне сознательно. Вот и ответ: почему он хочет с него пересчитать доходы Украинцев. Сволочь!
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14.12.2021 18:55 Відповісти
Ох и гадость. Схемы у них блокируют. Все сельское хозяйство под схемы косят. Хлеб скоро за 100 грн покупать будем , из за схем. Проще вывезти продукцию за рубеж , чем тут продать. Это ж в какой стране еще своё же масло стоит дороже чем за кордоном. ?
Ублюдки рулят и им похрен какая цена!
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16.12.2021 10:44 Відповісти
 
 