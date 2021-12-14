"Слуга народу" Гетманцев про блокування податкових накладних: Це стосується тільки "схемщиків"
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Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заперечує, що зараз блокуються податкові накладні усіх сфер бізнесу.
Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, блокуються податкові накладні "тільки у "схемщиків".
"Заблоковані окрім "чорних" деякі підприємства реального сектору, які або генерували "схемний" кредит, або його купували. Їм потрібно звернутися до податковою за місцем своєї реєстрації, надати документи і це питання буде знято, якщо там справді немає ніяких порушень", - зауважив Гетманцев.
Голова фінансового комітету не радить у подальшому "купувати будь-який схемний кредит".
"Тому що ми питання щодо цього процесу закрили і продовжуватимемо контролювати ситуацію", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Там де немає податкової ім"я Азірова
та де немає усякого непотріба як Гетманцев(великий поклонник Лукашенка!!)
Що найцікавіше, часто блокують накладні на відносно невеликі суми, так щоб підприємству простіше було забути про ці гроші, ніж витрачати час та кошти на збір купи документів і судову тяганину.
Ублюдки рулят и им похрен какая цена!