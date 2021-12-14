Офис Президента публично открестился от блокирования выплат долгов "зеленым" инвесторам

Публикации в СМИ утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию принято в Офисе Президента.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермака утверждает, что Офис не имеет отношения к блокированию выплаты долга производителям "зеленой" энергии из средств целевого кредита от ЕС.



Об этом говорится в ответе руководителя Офиса Президента на запрос адвокатского объединения "Василь Кисиль и партнеры". "Ваш адвокатский запрос о предоставлении правовой помощи ДТЭК Ботиевская ВЭС, связанной с деятельностью ГП "ГарПок" и АО "Ощадбанк", рассмотрено. Сообщаем, что заращиваемая вами информация не касается полномочий Офиса Президента Украины", – говорится в ответе на адвокатский запрос.

Адвокатская компания направила запрос в Офис Президента после официальных заявлений уполномоченного представителя ГП "Гарантированный покупатель" в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей в адрес ДТЭК быть принято "на самом-самом верху", указывая на Офис Президента Украины.



Также это подтверждали многочисленные публикации в СМИ, которые утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию из средств целевых еврооблигаций в адрес компании ДТЭК ВИЭ принято в Офисе Президента Украины.



Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.



13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.



Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.



ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство ГП "Гарантированный покупатель" о совершаемым им уголовном преступлении.



По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГП "Гарантированный покупатель" является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет неотвратимость уголовного наказания.