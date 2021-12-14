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Новости Экономика
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Офис Президента публично открестился от блокирования выплат долгов "зеленым" инвесторам

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Публикации в СМИ утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию принято в Офисе Президента.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермака утверждает, что Офис не имеет отношения к блокированию выплаты долга производителям "зеленой" энергии из средств целевого кредита от ЕС.

Об этом говорится в ответе руководителя Офиса Президента на запрос адвокатского объединения "Василь Кисиль и партнеры". "Ваш адвокатский запрос о предоставлении правовой помощи ДТЭК Ботиевская ВЭС, связанной с деятельностью ГП "ГарПок" и АО "Ощадбанк", рассмотрено. Сообщаем, что заращиваемая вами информация не касается полномочий Офиса Президента Украины", – говорится в ответе на адвокатский запрос.

Офис Президента публично открестился от блокирования выплат долгов зеленым инвесторам 01

Адвокатская компания направила запрос в Офис Президента после официальных заявлений уполномоченного представителя ГП "Гарантированный покупатель" в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей в адрес ДТЭК быть принято "на самом-самом верху", указывая на Офис Президента Украины.

Также это подтверждали многочисленные публикации в СМИ, которые утверждали, что указание заблокировать выплату долга за "зеленую" энергию из средств целевых еврооблигаций в адрес компании ДТЭК ВИЭ принято в Офисе Президента Украины.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально уведомило руководство ГП "Гарантированный покупатель" о совершаемым им уголовном преступлении.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трохимца, действия руководства ГП "Гарантированный покупатель" является прямым нарушением украинского законодательства, что влечет неотвратимость уголовного наказания.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Не вдале слово "відхрестився" - в ОПі нема хрещених, там інші віряни, по цьому ж принципу і формується кадрова політика.
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14.12.2021 15:14
+8
Цирк продолжается.....
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14.12.2021 15:33
+8
Зелёные ихтамнеты😂
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14.12.2021 15:34
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И Бурбе ты ничего не говорил
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14.12.2021 15:14 Ответить
Краще б за ті 3 мільярди найкомфортабельнішу тюрьму для Рижого збудували.
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14.12.2021 15:38 Ответить
Не вдале слово "відхрестився" - в ОПі нема хрещених, там інші віряни, по цьому ж принципу і формується кадрова політика.
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14.12.2021 15:14 Ответить
Зеля сказав Шмигалю, а той віддав наказ ГарПоку. А Ренат позивається до ГарПока. Справжній герой та людина що пішла з посади директора Гарпоку. А нинішнього директора судитимуть як винного у всій цій катавасії
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14.12.2021 15:20 Ответить
Цирк продолжается.....
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14.12.2021 15:33 Ответить
Напоминаем зелёному офису президента, что в парламенте имеет монобольшинство зеленая партия, которая выбирает зеленое правительство.
Все силовые и правоохранительные структуры имеют аналогичную зеленую раскраску.
Вся зеленая команда публично присягнула на верность зеленому главно., верховнокомадующему. За нарушение этой верности зеленое стадо в едином порыве изгоняет ослушавшихся.
В этом контексте хотелось бы узнать кого из ослушавшихся выгнали за невыплату по, тут совпало, зеленой энергии?
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14.12.2021 15:34 Ответить
Зелёные ихтамнеты😂
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14.12.2021 15:34 Ответить
Зелёные ихтамАхметы, так точнее...
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14.12.2021 15:38 Ответить
Рафік не винуватий! Хрест на пузі!!!
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14.12.2021 15:36 Ответить
Буде хрест на сраці. 😁Можливо навіть швидше, ніж ця влада зробить ноги. 😊
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14.12.2021 16:03 Ответить
Пошли на попятную, прости нас Ринат, дай нам эфиры, а то рейтинги в шопу летят...
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14.12.2021 15:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2c53MSIDmwk
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14.12.2021 15:42 Ответить
Так не надо останавливаться! Надо писать письмо в КМ шмыгалю, пусть и он еще сбросит эту ношу на директора "ГорПок", глядишь стрелочника и посодють. Зато следующий стрелочник подумает прежде чем выполнять не законные распоряжения и КБ и Администрации Президента.
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14.12.2021 15:42 Ответить
зеленым инвесторам - это Ахметову, который коррумпировал там всех и такие тарифы завышенные настолько сделал, что больше всех в мире цену сделал. Конечно открестился, чтобы блокировать грабеж у Зеленского рука не поднимется.
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14.12.2021 15:44 Ответить
"нас там нет"... - щось знайоме
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14.12.2021 15:46 Ответить
Несчастній Ахметка...Мне его так жалко ! Смеюсь и плачу,смеюсь и плачу...По судам затаскает..
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14.12.2021 15:48 Ответить
Зеленский знает кто виноват в разрушении энергетики и что делать. Виноваты папиредники. Надо заплатить $30 млрд , тарифы снизятся и всем украинцам враз станет хорошо. 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский.- За $30 млрд по $6000 за квт.
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14.12.2021 16:03 Ответить
если открыть список "инвесторов" ты будешь очень удивлен - попередники "в доле"!!!!
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14.12.2021 16:15 Ответить
если открыть список "инвесторов" ты будешь очень удивлен - попередники "в доле"!!!! - Открой список "инвесторов", не интригуй!!!!
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14.12.2021 16:27 Ответить
наслаждайся ________ https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush
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14.12.2021 20:33 Ответить
наслаждайся ________ https://www.occrp.org/ru/investigations/the-rich-and-powerful-cash-In-from-ukraines-green-energy-gold-rush/ На ru Иван Петрович Сидоров не ходок. Папиредники -это Порошенко, Яценюк, Гройсман, Турчинов. Скопируй отрывки с ними-будешь молодец.
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14.12.2021 21:00 Ответить
статья скопирована с английского сайта. ну если тебе "вера не позваляет", я немем помочь не могу.
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14.12.2021 21:11 Ответить
я немем помочь не могу.-Можешь, мигрант. Тем, что не будешь вы.....аться в украинском сайте.
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15.12.2021 00:08 Ответить
"...Казалось бы, все это на благо окружающей среды, но партнер OCCRP Bihus.info провел анализ и обнаружил, что бум зеленой энергетики приносит колоссальный доход влиятельным бизнесменам с политическими связями. В их числе и самый богатый человек страны Ринат Ахметов, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и сторонник Петра Порошенко из Верховной рады"
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14.12.2021 21:14 Ответить
Ахметов, Аваков, и сторонник Петра Порошенко-Т.е. как нажился на зелёной энергетике сам папиредник Зеленского Порошенко ты сказать не можешь. Но вы...ешся.
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15.12.2021 00:06 Ответить
О, як закретили кроти. То хто тоді скоїв злочин? Що знову Порошенко? А "велике крадівництво" входить в обов'язки президента?
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14.12.2021 16:07 Ответить
Т св'яте! 😁 Але йде по категорії не "обов'язки", а "привілеї". 😊
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14.12.2021 16:22 Ответить
Читайте уважно! Там написано ПНХ 😄
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14.12.2021 16:08 Ответить
"зеленая" энергия это воровская, криминальная афера времен вити-овоща, пропихнутая клюевым через Раду для рената ахметова! нигде в мире(!) нет ТАКОЙ убийственно высокой цены на "зеленое" электричество, которую мы ВСЕ должны платить "инвесторам"(читай ахметову)!!!!!
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14.12.2021 16:13 Ответить
Це точно
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14.12.2021 16:37 Ответить
мы ВСЕ должны платить "инвесторам"(читай ахметову)!!!!! .- Иван Петрович Сидоров платил за электроэнергию примерно 200*1,68 = 336 грн. А в этих 336 грн есть доля зелёной энергетики . Но чему она равна-10 грн, 100 грн, 200 грн Иван Петрович Сидоров не знает. Если 10 грн- жалко, конечно, но не очень. А 200 грн означают что Иван Петрович Сидоров за год не допивал целый ящик водки. Украинские флажки долю зеленой энергетики в тарифе не знают. Может, ты знаешь???
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14.12.2021 16:46 Ответить
Сегодня в Украине самая высокая цена на зеленый тариф в мире, что превышает стоимость электроэнергии в несколько раз и составляет - 0,16 евро. думаю умножить курс евро на "зеленый" тариф ты осилишь?!
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14.12.2021 20:24 Ответить
Ты не понял .Есть тариф 1,68 грн. В него входит плата за зелёную энергетику.Украинским флажкам она не известна. Если знаешь сколько- 20, 50 копеек, 1 гривна -так скажи. А учёность свою показывать-не тот случай.
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14.12.2021 20:39 Ответить
а зачем? "зеленая" энергетика три года назад произвела 3600 МВт по самому высокому в мире(!) тарифу! умножь все это и на стоимость в евро и ты узнаешь сумму, что вытащили из наших карманов "инвесторы"! кстати, вот ФРГ(в лице государства) не может позволить себе украинские "тарифы" на "зеленую" энергетику - они не достаточно богаты для этого!))))))))))))))))
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14.12.2021 20:51 Ответить
а зачем? "зеленая" энергетика три года назад произвела 3600 МВт по самому высокому в мире(!) тарифу! умножь все это и на стоимость в евро и ты узнаешь сумму.-Снова вы......ешся.
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15.12.2021 00:01 Ответить
от ****, і тут Порошенко постарався.
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14.12.2021 16:25 Ответить
Це натяк, що треба "інвест няню" замовляти?
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14.12.2021 17:13 Ответить
Слов нет
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14.12.2021 19:59 Ответить
 
 