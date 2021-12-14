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Новости Политика Украины
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Рада поддержала введение электронного удостоверения ветерана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада поддержала введение электронного удостоверения ветерана

Верховная рада на заседании 14 декабря поддержала в целом законопроект №5694, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения ветерана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов.

Документ предусматривает создание электронной базы данных об украинских ветеранах, которых, по оценкам авторов законопроекта, насчитывается около 1,2 миллиона. Вести эту базу будет Министерство по делам ветеранов. Она позволит автоматизировать обмен информацией о ветеранах между органами власти.

В базе будут содержаться сведения, на основе которых будет формироваться электронный аналог удостоверения ветерана войны. Электронное удостоверение ветерана, говорится в законопроекте, будет полным аналогом бумажного удостоверения и может использоваться для получения ветеранских льгот при обращениях в органы власти.

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це вам не однокласники
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14.12.2021 15:54 Ответить
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14.12.2021 15:58 Ответить
А ви що, сумнівалися?
Чіп і Дейл Куар-коди спішать на допомогу!
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14.12.2021 16:37 Ответить
Дело полезное и само по себе хорошее. Но у рукожопов эта идея на 90% может превратится в обычное и унылое зеленое говно.
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14.12.2021 16:01 Ответить
Учитывая, что еще с шоколадных времен там туева хуча лжеветеранов (АТОшных туристов).
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14.12.2021 16:05 Ответить
Один ти справжній.
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14.12.2021 16:25 Ответить
А ще не забудьте адреси і склад сім'ї вказати та обов'язково ВОС!
Цьому довбаному мінветеранів взагалі нема чим зайнятись???
А як щодо виплат згідно діючого законодавства???
Чи кожен ветеран повинен окремо судитись з мінсоцполітики??
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14.12.2021 16:35 Ответить
как бы это не облегчило задачу врага заполучить полные электронные реестры ветеранов (в свете последних скандалов с замминистрами с российским паспортом).
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14.12.2021 19:00 Ответить
Собрать данные всех атошников и слить *********
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14.12.2021 22:23 Ответить
 
 