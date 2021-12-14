Рада підтримала запровадження електронного посвідчення ветерана

Верховна рада на засіданні 14 грудня підтримала в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів.

Документ передбачає створення електронної бази даних про українських ветеранів, яких, за оцінками авторів законопроєкту, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана, йдеться в законопроєкті, буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

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