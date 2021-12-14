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Рада підтримала запровадження електронного посвідчення ветерана

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада підтримала запровадження електронного посвідчення ветерана

Верховна рада на засіданні 14 грудня підтримала в цілому законопроєкт №5694, який передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів та електронного посвідчення ветерана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідне рішення підтримали 310 народних депутатів.

Документ передбачає створення електронної бази даних про українських ветеранів, яких, за оцінками авторів законопроєкту, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана, йдеться в законопроєкті, буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

Також читайте: Допуск іноземних військ на навчання до України: Рада ухвалила закон

Автор: Богдан Гуньковський
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це вам не однокласники
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14.12.2021 15:54 Відповісти
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14.12.2021 15:58 Відповісти
А ви що, сумнівалися?
Чіп і Дейл Куар-коди спішать на допомогу!
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14.12.2021 16:37 Відповісти
Дело полезное и само по себе хорошее. Но у рукожопов эта идея на 90% может превратится в обычное и унылое зеленое говно.
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14.12.2021 16:01 Відповісти
Учитывая, что еще с шоколадных времен там туева хуча лжеветеранов (АТОшных туристов).
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14.12.2021 16:05 Відповісти
Один ти справжній.
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14.12.2021 16:25 Відповісти
А ще не забудьте адреси і склад сім'ї вказати та обов'язково ВОС!
Цьому довбаному мінветеранів взагалі нема чим зайнятись???
А як щодо виплат згідно діючого законодавства???
Чи кожен ветеран повинен окремо судитись з мінсоцполітики??
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14.12.2021 16:35 Відповісти
как бы это не облегчило задачу врага заполучить полные электронные реестры ветеранов (в свете последних скандалов с замминистрами с российским паспортом).
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14.12.2021 19:00 Відповісти
Собрать данные всех атошников и слить *********
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14.12.2021 22:23 Відповісти
 
 