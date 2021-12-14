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Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию по безопасности вокруг нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации по безопасности вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Читайте также: У Италии достаточно политического веса для разговора с РФ по поводу мира в Европе, ее слово Путин не сможет проигнорировать, - Зеленский
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Макароны плевать хотели на неню, как и зе
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14.12.2021 18:21 Ответить
А шо такое? Вы ж хотели ближе к РФ, любили Путина, называли Крым российским, просили не майданить. Чем недовольны? Русскимирок пришел.
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14.12.2021 18:25 Ответить
Лукашенко посадил С. Тихановского на 18 лет
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14.12.2021 18:25 Ответить
Что может посоветовать этот пастожуй? Сейчас у всех одна программа - колоть! Тут он мастер.
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14.12.2021 18:26 Ответить
пастожуй мацоеду...
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14.12.2021 20:08 Ответить
Скільки ще вам нових ліц Зеленського треба, щоб зрозуміли: Він - чужий, він - ворог, все оточення Зеленського - антиукраїнське, українофобське, промосковське.
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14.12.2021 18:27 Ответить
А внешность то у неё противозачаточная.
Это сколько же водяры должен употребить мужчина, что бы на это позариться?
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14.12.2021 19:46 Ответить
Путін все одне нападе, це питання лише часу. Але, коли він нападе - зараз чи коли московські слуги розкрадуть Україну, знищать всю її міць - залежить від нас. Чим більше керує зрадник, тим більше ймовірності втратити державу.
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14.12.2021 18:33 Ответить
Абсолютно бестолковый разговор ,итальянцы против Путина даже не пикнут а потрындеть им за счастье.
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14.12.2021 18:38 Ответить
Молодец наш Президент! Горжусь своим выбором !
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14.12.2021 18:41 Ответить
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14.12.2021 18:42 Ответить
Представляю я это обсуждение вокруг границ. У макаронника сейчас свои проблемы. И- немалые. Ему насрать на наши границы. У него там с газом рашкинским- Главное. И- ничего иного. Макаронарии, кажись- вторые, после немцев, по потреблению газа рашкинского. Отсюда вопрос: какие к хренам наши границы?! Я- по чесноку.
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14.12.2021 18:48 Ответить
 
 