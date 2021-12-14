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Новини Політика України
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Зеленський і прем'єр Італії Драгі обговорили безпекову ситуацію навколо України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і прем'єр Італії Драгі обговорили безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорили безпекову ситуацію навколо нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку Італією суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Також читайте: США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп

Автор: Володимир Янченко
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Макароны плевать хотели на неню, как и зе
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14.12.2021 18:21 Відповісти
А шо такое? Вы ж хотели ближе к РФ, любили Путина, называли Крым российским, просили не майданить. Чем недовольны? Русскимирок пришел.
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14.12.2021 18:25 Відповісти
Лукашенко посадил С. Тихановского на 18 лет
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14.12.2021 18:25 Відповісти
Что может посоветовать этот пастожуй? Сейчас у всех одна программа - колоть! Тут он мастер.
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14.12.2021 18:26 Відповісти
пастожуй мацоеду...
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14.12.2021 20:08 Відповісти
Скільки ще вам нових ліц Зеленського треба, щоб зрозуміли: Він - чужий, він - ворог, все оточення Зеленського - антиукраїнське, українофобське, промосковське.
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14.12.2021 18:27 Відповісти
А внешность то у неё противозачаточная.
Это сколько же водяры должен употребить мужчина, что бы на это позариться?
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14.12.2021 19:46 Відповісти
Путін все одне нападе, це питання лише часу. Але, коли він нападе - зараз чи коли московські слуги розкрадуть Україну, знищать всю її міць - залежить від нас. Чим більше керує зрадник, тим більше ймовірності втратити державу.
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14.12.2021 18:33 Відповісти
Абсолютно бестолковый разговор ,итальянцы против Путина даже не пикнут а потрындеть им за счастье.
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14.12.2021 18:38 Відповісти
Молодец наш Президент! Горжусь своим выбором !
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14.12.2021 18:41 Відповісти
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14.12.2021 18:42 Відповісти
Представляю я это обсуждение вокруг границ. У макаронника сейчас свои проблемы. И- немалые. Ему насрать на наши границы. У него там с газом рашкинским- Главное. И- ничего иного. Макаронарии, кажись- вторые, после немцев, по потреблению газа рашкинского. Отсюда вопрос: какие к хренам наши границы?! Я- по чесноку.
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14.12.2021 18:48 Відповісти
 
 