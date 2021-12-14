Зеленський і прем'єр Італії Драгі обговорили безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорили безпекову ситуацію навколо нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку Італією суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

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