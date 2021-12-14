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Генсекретарь НАТО Столтенберг встретится с Зеленским 16 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Генсекретарь НАТО Столтенберг встретится с Зеленским 16 декабря

В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба НАТО, после встречи Столтенберг и Зеленский выступят с совместным заявлением для печати в штаб-квартире НАТО.

Согласно анонсу, заявление для СМИ состоится в 11:15 (по киевскому времени).

Читайте также: Столтенберг убежден, что следует продолжать переговоры в нормандском формате по Донбассу: Диалог важен, когда напряженность высока
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Топ комментарии
+6
Может хоть Генсек вручит ему наконец-то повестку в армию !
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14.12.2021 19:40
+6
Надеюсь, после этого он ответит мне, **** мы до сих пор не в НАТО.
(Василий Рыбников)

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14.12.2021 20:04
+5
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14.12.2021 19:51
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Hellis@13Hellis_13



интересная цепочка обеспечения нарисовывается:
Гогилашвили, завязаный по уши в крышевании наркоты / его жена Левченко так важна Зеленскому, что входит в его ближайший круг, не являясь сотрудницей ОП, и сидит в кабинете президента / НАРКОТИКИ не отходя от президентского кресла...
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14.12.2021 19:35 Ответить
...Для початку іще у вересні 19го він під запис заявив Трампу, що «Меркель багато говорить, але мало робить». Потім викотив дивовижний чи то памфлет, чи то ультиматум кандидатам у канцлери, вимагаючи від них заявити про «своє ставлення до України».

Досягнутий ефект заполірував впродовж наступних трьох очних зустрічей із Меркель. Ми пам'ятаємо, як виглядала фрау після 4-годинних переговорів із Зеленським у Берліні, коли всі звернули увагу на дивовижний тремор рук і всього тіла цієї досить кріпкої пані. Чверть століття людина гартувалася на дипломатичному фронті, вже все на світі бачила, але Вові вдалося її похитнути.

І от сьогодні Bild пише, що з травня місяця 2021 року саме Німеччина не дозволяла іншим країнам НАТО продавати зброю Україні, зокрема блокувала продажі 90 крупнокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 з США та 20 комплексів протидії дронам з Литви. - https://t.me/nuts_roses/435
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14.12.2021 19:39 Ответить
Меркель имеет такое же совковое воспитание как и Зе . ( читаем Вики)
Потому Зе ее и достал , бо обычные европейцы бы просто не сообразили в чем их обвиняют .
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14.12.2021 19:43 Ответить
за вухо і в куток на гречку...
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14.12.2021 19:39 Ответить
У ЗЕ ЕСТЬ ШАНС со всей своей наглостью всунуть зелёную Украину в НАТО
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14.12.2021 19:39 Ответить
та ну...там начинается разговор с шо я буду с этого иметь...
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14.12.2021 19:46 Ответить
😀
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14.12.2021 20:12 Ответить
Может хоть Генсек вручит ему наконец-то повестку в армию !
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14.12.2021 19:40 Ответить
В армию НАТО !!!
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14.12.2021 19:44 Ответить
Краще ЦАХАЛ.
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14.12.2021 19:47 Ответить
Туди гамнюків не беруть.)
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14.12.2021 19:52 Ответить
Тоді хай додому на Ростов чкурне, бо вже дістав той наркот.
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14.12.2021 19:55 Ответить
Чью армию?))((
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14.12.2021 20:05 Ответить
После таких новостей у кремлевского старца х#йла затяжной приступ анальной инконтиненции...
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14.12.2021 19:41 Ответить
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14.12.2021 19:48 Ответить
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14.12.2021 19:51 Ответить
все очень и очень серьезно

WorldOnAlert


@worldonalert

·
53 мин



Сегодня Путин призвал к «немедленным переговорам» с НАТО и США и объявил, что он требует «гарантий безопасности» для России, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не будет поставлять Украине (больше) оружия. НАТО не даст Путину того, что он хочет, поэтому он скоро вторгнется в Украину.

Являются ли «гарантии безопасности» (которых он никогда не получит от НАТО) планом А Путина и планом Б вторжения в Украину? Или «гарантии безопасности» - всего лишь часть отвлечения от вторжения, которое всегда было планом А Путина? Я уверен, что он знает, что НАТО не может дать ему то, что он требует.

Putin today called for "immediate talks" with NATO and the US and announced that he demands "security guarantees" for Russia that NATO won't expand further east and won't supply Ukraine with (more) weapons. NATO won't give Putin what he wants so he will invade Ukraine soon.
Are the "security guarantees" (that he will never get from NATO) Putin's plan A and the invasion of Ukraine plan B? Or are the "security guarantees" just part of a diversion from the invasion that was always Putin's plan A? I'm sure he knows NATO can't give him what he demands.
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14.12.2021 19:53 Ответить
От же ж Путін! Уже місяць тримає світ у заціпенінні. А ми гадаємо, що буде далі. Ось вони з Байденом переговорили. І, здавалося, все перейде у дипломатичне спілкування. Але Росія викликала шторм не для того, щоб задовольнитись обіцянкою знову отримати саміт.

Йдеться навіть не про конфлікт Росії та Заходу щодо України. Сам конфлікт - наслідок системної кризи у відносинах Росії та Заходу. Криза викликана несумісністю їх уявлень про мир та свою безпеку. Тому завершення "битви за Україну" не обіцяє заспокоєння. Для цього потрібно, щоб одна зі сторін протистояння відмовилася від своєї сутності.

Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
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14.12.2021 19:56 Ответить
Перетворення Росії на "фортецю" вимагає, щоб сусідні держави оточили Росію "санітарним кордоном". Для Москви це означає їх демілітаризацію - "як тих, що входять, так і які не входять до Північноатлантичного альянсу". Коротше, треба здати НАТО на брухт. Крок у цьому напрямі означатиме і вплив Росії на політичні процеси всередині її "санітарного кордону". Але, закриваючи своє суспільство від західного впливу, Кремль зберігає пострадянську новацію: механізм використання західного економічного підживлення.

Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!

Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!

Але є пастка, в яку може потрапити Кремль. Прагнення перебудувати світ силою загрожує позбавити Росію західного підживлення, а російську еліту - західного "дому". Чи готовий Кремль на цей ризик?
https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
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14.12.2021 19:58 Ответить
ПДЧ пусть дают! срочно!
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14.12.2021 19:58 Ответить
Вопрос для НАТО -как загнать комика в стандарты НАТО?
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14.12.2021 19:59 Ответить

То на Росії ******* історію по художнім фільмам "вивчати", нам такого не треба.
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14.12.2021 20:15 Ответить
Генсек НАТО і поряд дурачок Зелька. Більшого абсурду важко і уявити....
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14.12.2021 20:02 Ответить
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14.12.2021 20:07 Ответить
от же ж нікуди час гаяти!
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14.12.2021 20:02 Ответить
Надеюсь, после этого он ответит мне, **** мы до сих пор не в НАТО.
(Василий Рыбников)

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14.12.2021 20:04 Ответить
О! Порохоботы в комментах уже затявкали, значит пан президент прав!
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14.12.2021 20:14 Ответить
Он всегда прав, когда платит таким как ты за дебильные комменты.
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14.12.2021 20:17 Ответить
73%
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14.12.2021 20:18 Ответить
Пачиму мы не в нате дубль два будет?
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14.12.2021 20:16 Ответить
Зеленскому не доверяют 66% украинцев - опрос 06.11.21.Столтенберг вряд ли этого не знает. Соответственно философствованиям комика -пианиста в кипе ответы Столтенберга будут зеркальными: Чтобы да так нет и Будем посмотреть.
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14.12.2021 20:18 Ответить
Голобородька после ВагнерГейта и сдачи Цемаха вошел в доверие к 30 странам НАТО...
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14.12.2021 20:18 Ответить
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14.12.2021 20:30 Ответить
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14.12.2021 20:32 Ответить
Надобраніч Панове
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14.12.2021 20:34 Ответить
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14.12.2021 20:36 Ответить
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15.12.2021 03:51 Ответить
Так про зміст переговорів на цій зустрічі цей не наш ...резидент ЗЕбіл - капітулянт. Він моментально одразу ж доповість кривавому диктатору
кату лукє. Також він обов'язково доповість і своєму господареві фашисту )(уйлу, якому ЗЕбіл постійно прагне віддано як собака заглядати в очі.
А ось народу України він збреше що самої зустрічі її по суті не було.
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15.12.2021 03:47 Ответить
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15.12.2021 03:50 Ответить
Голобородько жорстко стоїть на своєму і робить так щоби не образити ху@ла, щоби той дозволив подивитись йому в оч...
Обміняв моряків, обміняв Цемаха, повернув"Вагнерівців", нагло відмінив операцію по звідьненню заручників з донецької тюрми, проводить арешти активістів патріотів. Зараз головна мета - арешт і видача ху@лу Пороха і можна додому у Ростов.
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25.12.2021 10:34 Ответить
А 73% небачили кого обирають - гидка гречка -тепер їжте щоби вам повилазило.
І ось, робиться усе щоби бути цахесом довічно....... Гроші повинні і будуть стікатись у кішені однієї людини.
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25.12.2021 10:45 Ответить
 
 