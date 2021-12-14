Генсекретарь НАТО Столтенберг встретится с Зеленским 16 декабря

В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба НАТО, после встречи Столтенберг и Зеленский выступят с совместным заявлением для печати в штаб-квартире НАТО.

Согласно анонсу, заявление для СМИ состоится в 11:15 (по киевскому времени).

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