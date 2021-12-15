Генсекретар НАТО Столтенберг зустрінеться із Зеленським 16 грудня

У четвер, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба НАТО, після зустрічі Столтенберг і Зеленський виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі НАТО.

Згідно з анонсом, заява для ЗМІ відбудеться об 11:15 (за київським часом).

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