Генсекретар НАТО Столтенберг зустрінеться із Зеленським 16 грудня
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У четвер, 16 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє прес-служба НАТО, після зустрічі Столтенберг і Зеленський виступлять зі спільною заявою для преси в штаб-квартирі НАТО.
Згідно з анонсом, заява для ЗМІ відбудеться об 11:15 (за київським часом).
Топ коментарі
+6 AbOriginal_UA
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
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+5 Oljik
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Будь ласка, зачекайте...
интересная цепочка обеспечения нарисовывается:
Гогилашвили, завязаный по уши в крышевании наркоты / его жена Левченко так важна Зеленскому, что входит в его ближайший круг, не являясь сотрудницей ОП, и сидит в кабинете президента / НАРКОТИКИ не отходя от президентского кресла...
Досягнутий ефект заполірував впродовж наступних трьох очних зустрічей із Меркель. Ми пам'ятаємо, як виглядала фрау після 4-годинних переговорів із Зеленським у Берліні, коли всі звернули увагу на дивовижний тремор рук і всього тіла цієї досить кріпкої пані. Чверть століття людина гартувалася на дипломатичному фронті, вже все на світі бачила, але Вові вдалося її похитнути.
І от сьогодні Bild пише, що з травня місяця 2021 року саме Німеччина не дозволяла іншим країнам НАТО продавати зброю Україні, зокрема блокувала продажі 90 крупнокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 з США та 20 комплексів протидії дронам з Литви. - https://t.me/nuts_roses/435
Потому Зе ее и достал , бо обычные европейцы бы просто не сообразили в чем их обвиняют .
WorldOnAlert
@worldonalert
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53 мин
Сегодня Путин призвал к «немедленным переговорам» с НАТО и США и объявил, что он требует «гарантий безопасности» для России, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не будет поставлять Украине (больше) оружия. НАТО не даст Путину того, что он хочет, поэтому он скоро вторгнется в Украину.
Являются ли «гарантии безопасности» (которых он никогда не получит от НАТО) планом А Путина и планом Б вторжения в Украину? Или «гарантии безопасности» - всего лишь часть отвлечения от вторжения, которое всегда было планом А Путина? Я уверен, что он знает, что НАТО не может дать ему то, что он требует.
Putin today called for "immediate talks" with NATO and the US and announced that he demands "security guarantees" for Russia that NATO won't expand further east and won't supply Ukraine with (more) weapons. NATO won't give Putin what he wants so he will invade Ukraine soon.
Are the "security guarantees" (that he will never get from NATO) Putin's plan A and the invasion of Ukraine plan B? Or are the "security guarantees" just part of a diversion from the invasion that was always Putin's plan A? I'm sure he knows NATO can't give him what he demands.
Йдеться навіть не про конфлікт Росії та Заходу щодо України. Сам конфлікт - наслідок системної кризи у відносинах Росії та Заходу. Криза викликана несумісністю їх уявлень про мир та свою безпеку. Тому завершення "битви за Україну" не обіцяє заспокоєння. Для цього потрібно, щоб одна зі сторін протистояння відмовилася від своєї сутності.
Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!
Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!
Але є пастка, в яку може потрапити Кремль. Прагнення перебудувати світ силою загрожує позбавити Росію західного підживлення, а російську еліту - західного "дому". Чи готовий Кремль на цей ризик?
https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
То на Росії ******* історію по художнім фільмам "вивчати", нам такого не треба.
(Василий Рыбников)
кату лукє. Також він обов'язково доповість і своєму господареві фашисту )(уйлу, якому ЗЕбіл постійно прагне віддано як собака заглядати в очі.
А ось народу України він збреше що самої зустрічі її по суті не було.
Обміняв моряків, обміняв Цемаха, повернув"Вагнерівців", нагло відмінив операцію по звідьненню заручників з донецької тюрми, проводить арешти активістів патріотів. Зараз головна мета - арешт і видача ху@лу Пороха і можна додому у Ростов.
І ось, робиться усе щоби бути цахесом довічно....... Гроші повинні і будуть стікатись у кішені однієї людини.