РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4655 посетителей онлайн
Новости
26 637 60

Богдан: Погоняло и.о. директора ГБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli

Богдан: Погоняло и.о. директора ГБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli

С и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева смеются из-за любви к одежде французского бренда Zilli.

Об этом бывший глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"На какой-то мой сатирический пост, где я как-то там тролю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция... Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло – Леша Зилли "Очень любит [французский бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло - Зилли", - рассказал Богдан.

Читайте также: Познакомился с Зеленским в приемной крупного бизнесмена, адвокатом которого я был, - Богдан

Он добавил, что Сухачев находится в статусе исполняющего обязанности. Следовательно пытается выслужиться перед президентом, который "лично дает команду [кого] посадить".

Товарищ Сухачев – он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собирают, поручает НСРД – "негласные следственно-розыскные действия". Это называют у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.

Автор: 

Гордон (118) Зеленский (20202) ГБР (2968) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1794) Сухачев (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Zilli-ЗЕбилли.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:00
+23
смотрю и плачу))) богдан такой же клоун, но отодвинутый от корыта но мочит своих же по полной...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:06
+17
І не дивно. Тупа воровита курва на чолі зеленкіного органу
показать весь комментарий
14.12.2021 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zilli-ЗЕбилли.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:00 Ответить
Zilli це ж майже як ЗЕлля
не-Лох, коли сяде на зону може
створити власний

бренд тюремних роб "ЗЕ-лля"
показать весь комментарий
14.12.2021 20:04 Ответить
скоро бурятоликий и директора коксохимпрома опрылюдныть...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:01 Ответить
надеюсь нам не предложат скидываться говоруну на каску с бронежилетом?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:04 Ответить
хай мочить, не жалко

ЗЕ-ля сяде за будь яких розкладів, хто б не переміг:
Порох,
Разумков,
Бойко,
Тімошенко (тут є ньюанси із откатом)
и т.д.

не-Лох вже всім нагадив
показать весь комментарий
14.12.2021 20:08 Ответить
гиперлуп в хайфу не учитываешь...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:10 Ответить
і гаптоматичне погіршення Ізраілем відносин з Україною ?

а Ізраілю потрібен цей геморрой ?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:15 Ответить
пропонуєш їм позбавити його громадянства?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:18 Ответить
Щоб Ви навіть і не сумнівались! Україна це аграрний придаток Ізраїлю і абсолютно корумпований "торговий партнер". Це ж просто "свято і Ієрусалимі" - купувати продукти харчування дешевше світових цін, продавати медикаменти та електроніку в 6 разів дорожче світових цін і ще й отримувати пенсії з України репатріантам в розмірі 1200 баксів на кожного престарілого репатріанта (Кучма таке пропихнув). А Ви думаєте, з якого дива жиди на старість репатріюються в Ізраїль? Все дуже просто! Тут їх пенсія копійки... а там бакси... а платять за це "свято" лохи які не тільки репатріантів утримують а ще й ОРДЛО...
показать весь комментарий
31.12.2021 20:12 Ответить
І не дивно. Тупа воровита курва на чолі зеленкіного органу
показать весь комментарий
14.12.2021 20:01 Ответить
реально збіговисько ********** дешевих
показать весь комментарий
14.12.2021 20:03 Ответить
Ошибаетесь, эти ********* очень не дёшево обходятся стране..
показать весь комментарий
14.12.2021 20:23 Ответить
Ану поцікавтеся чи часом товариш Сухачов старший не міняв прізвище з ******** на Сухачова! Гени вони такі!
показать весь комментарий
14.12.2021 20:04 Ответить
Треба їм на Миколая гарбуза зеленого подарувати на Банкову.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:05 Ответить
перемерзшого ...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:16 Ответить
смотрю и плачу))) богдан такой же клоун, но отодвинутый от корыта но мочит своих же по полной...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:06 Ответить
йому можно, він в свободном польотє, без корита

хай працює !
показать весь комментарий
14.12.2021 20:09 Ответить
во-во ...- може дещо до плебса дійде ...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:15 Ответить
Про яке корито ви, курви подоляцькі постійно виєте? Чому Богдан не може дати інсайдівську інформацію?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:49 Ответить
хоча і кацапське (класика) - але завжди подобаеться
.....що таможня - що ДБР ...- що всі інші...

«Я мзду не беру - мне за державу обидно»

https://www.youtube.com/watch?v=zUA9hWMr3y0&t=9s

показать весь комментарий
14.12.2021 20:14 Ответить
в дрібницях ховається істина
показать весь комментарий
14.12.2021 20:24 Ответить
Богдан, це ім'я чи прізвище?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:28 Ответить
Это автобус...😀
показать весь комментарий
14.12.2021 20:34 Ответить
магазин!
показать весь комментарий
14.12.2021 20:35 Ответить
часом за розкосість іменується ісудзу
показать весь комментарий
14.12.2021 21:04 Ответить
Андрей Богдан...но пофиг! какая разница ))))
показать весь комментарий
14.12.2021 20:35 Ответить
богдан андрейский...
богдан богдан богданович...
та пофиг
показать весь комментарий
14.12.2021 21:24 Ответить
Фуфлыжник тупой...ты задрал своим СкреПОНОСом Ольги **********...баран пля...вали в АУТ
показать весь комментарий
14.12.2021 20:41 Ответить
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
14.12.2021 20:45 Ответить
Гугл знает что Быдло мавзолейное... стадо баранов Хана Батыя...с 1237 года и до 1700 платило Дань Крымским Ханам... Удод одноклеточный...
показать весь комментарий
14.12.2021 20:47 Ответить
А ви чув, коли московія почала називатись россією ? Лише за Петра першого.
Решту самі додумаєте - хто і що у кого вкрав.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:42 Ответить
понеслось говно по трубам
показать весь комментарий
14.12.2021 20:34 Ответить
Кроты Голобородьки в Украине,прямой эфир через 20 минут...Тарас Березовец...Ютьюб..
показать весь комментарий
14.12.2021 20:40 Ответить
вся "история" красно-коричневых людоедов концлагеря "ссср" дешевые поделки умственно отсталых питекантропов из сортиров лубянских подвалов!
показать весь комментарий
14.12.2021 20:42 Ответить
Цены видели ?на этот Zulli,оху..те.
Ничего себе опетиты к власти.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:43 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUqYQkuZJn-44q_itcdhYJupqW576xnSr12T5rV5TOUm0TR0J-F4tNIT4wgON8IVALUqndos2frO66YZIeg6slmPAQR1JxwvX3XCrrS0np8MdBGxShhK_-TUnL1hcZA2io&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 2 ч. ·



8 декабря заместитель министра МВД Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, который находился при исполнении обязанностей. Это статья 345 криминального кодекса. Но до сих пор ДБР не открыло дело против Гогилашвили! Преступное бездействие ДБР - это результат того, что более двух лет президент Зеленский срывает конкурс на главу ДБР, и сохраняет там ручных руководителей, исполняющих обязанности, и действующий и.о. главы ДБР Алексей Сухачев - ставленник Татарова и Портнова, конечно, не собирается действовать по закону против президентского друга Гогилашвили. Нападение на Васенкова остается безнаказанным.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:43 Ответить
между тем можно подать гражданский иск,петицию на правительственный сайт,запрос в Интерпол ,в судебные органы "той стороны" и ведущие СМИ
показать весь комментарий
14.12.2021 20:52 Ответить
Смесь Дарвина и Адама Смита. Природный отбор + свободная конкуренция . В целом , обществу на пользу.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:53 Ответить
передайте богдану а то он "не в курсе" - в Украине "сажает" не зеленский и не ДБР. сажают СУДЫ!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.12.2021 21:03 Ответить
Да в курсе мы , как зеленые суды по звонку из Банковой сажают
показать весь комментарий
14.12.2021 21:21 Ответить
"...Ни имени,ни роду,они кликухи поганые..." (с)
показать весь комментарий
14.12.2021 21:04 Ответить
когда им выделиться нечем,
а денег- куры не клюют,
то Zilli - вешают на плечи,
и на их выбравших - плюют !
показать весь комментарий
14.12.2021 21:12 Ответить
карашо! продолжай.
показать весь комментарий
14.12.2021 21:48 Ответить
модный петух!
показать весь комментарий
14.12.2021 21:17 Ответить
прикинь
богдан назве сина богданом, і син сина богданом
тоді внук буде - богдан богдан богданович
показать весь комментарий
14.12.2021 21:32 Ответить
Рекомендую загуглить почем шмотки zilli и сравнить с официальной зп этого зе-черта. И тогда вскроется неприятная правда для быдла73%, которых в очередной раз трахнул без вазелина их простой парень из народа - главный герой говносериала "слуга народа".
показать весь комментарий
14.12.2021 21:58 Ответить
фули им те шмотки...
они там почти все - долларовые миллионеры
показать весь комментарий
14.12.2021 22:40 Ответить
зевлада - ой, вибачте, зешобла.
показать весь комментарий
14.12.2021 22:19 Ответить
Зилли говно кстати. Баленсиага рулит
показать весь комментарий
14.12.2021 23:12 Ответить
Пришло быдло к власти
показать весь комментарий
14.12.2021 23:14 Ответить
менталитет быдлюгана дорвавшись до корыта купить и закутать себя дорогую шмотку и дорогую тачку жизнь удалась
показать весь комментарий
15.12.2021 08:50 Ответить
 
 