Богдан: Погоняло и.о. директора ГБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli
С и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева смеются из-за любви к одежде французского бренда Zilli.
Об этом бывший глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"На какой-то мой сатирический пост, где я как-то там тролю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция... Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло – Леша Зилли "Очень любит [французский бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло - Зилли", - рассказал Богдан.
Он добавил, что Сухачев находится в статусе исполняющего обязанности. Следовательно пытается выслужиться перед президентом, который "лично дает команду [кого] посадить".
Товарищ Сухачев – он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собирают, поручает НСРД – "негласные следственно-розыскные действия". Это называют у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.
Пожалуйста, подождите...
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не-Лох, коли сяде на зону може
створити власний
бренд тюремних роб "ЗЕ-лля"
ЗЕ-ля сяде за будь яких розкладів, хто б не переміг:
Порох,
Разумков,
Бойко,
Тімошенко (тут є ньюанси із откатом)
и т.д.
не-Лох вже всім нагадив
а Ізраілю потрібен цей геморрой ?
хай працює !
.....що таможня - що ДБР ...- що всі інші...
«Я мзду не беру - мне за державу обидно»
https://www.youtube.com/watch?v=zUA9hWMr3y0&t=9s
богдан богдан богданович...
та пофиг
Решту самі додумаєте - хто і що у кого вкрав.
Ничего себе опетиты к власти.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 2 ч. ·
8 декабря заместитель министра МВД Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, который находился при исполнении обязанностей. Это статья 345 криминального кодекса. Но до сих пор ДБР не открыло дело против Гогилашвили! Преступное бездействие ДБР - это результат того, что более двух лет президент Зеленский срывает конкурс на главу ДБР, и сохраняет там ручных руководителей, исполняющих обязанности, и действующий и.о. главы ДБР Алексей Сухачев - ставленник Татарова и Портнова, конечно, не собирается действовать по закону против президентского друга Гогилашвили. Нападение на Васенкова остается безнаказанным.
а денег- куры не клюют,
то Zilli - вешают на плечи,
и на их выбравших - плюют !
богдан назве сина богданом, і син сина богданом
тоді внук буде - богдан богдан богданович
они там почти все - долларовые миллионеры