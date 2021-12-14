Богдан: Погоняло и.о. директора ГБР Сухачева – Леша Зилли. Он очень любит бренд Zilli

С и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева смеются из-за любви к одежде французского бренда Zilli.

Об этом бывший глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"На какой-то мой сатирический пост, где я как-то там тролю власть (имею право!), была какая-то бурная реакция... Вызвали товарища [и.о. директора Государственного бюро расследований Алексея] Сухачева. Знаешь, как его зовут? Погоняло – Леша Зилли "Очень любит [французский бренд одежды] Zilli, ходит в Zilli. Вся эта конструкция правоохранительной системы ржет. Погоняло - Зилли", - рассказал Богдан.

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Он добавил, что Сухачев находится в статусе исполняющего обязанности. Следовательно пытается выслужиться перед президентом, который "лично дает команду [кого] посадить".

Товарищ Сухачев – он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен на постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собирают, поручает НСРД – "негласные следственно-розыскные действия". Это называют у нас "ухо, горло, нос", – сказал Богдан.