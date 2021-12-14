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Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1010 украинским женщинам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1010 украинским женщинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Таким образом отмечена их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - говорится в сообщении ОП.

Больше всего матерей-героинь в Волынской области – 190.

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Всего было отмечено 48 жительниц Винницкой области, 34 – Днепропетровской, 18 – Донецкой, 35 – Житомирской, 53 – Закарпатской, 12 – Запорожской, 59 – Ивано-Франковской, 28 – Киевской и 24 – города Киева.

Также звание "Мать-героиня" получили 16 жительниц Кировоградской области, 7 – Луганской, 80 – Львовской, 7 – Николаевской, 50 – Одесской, 14 – Полтавской, 70 – Ровенской, 17 – Сумской, 44 – Тернопольской, 24 – Харьковской, 10 – Херсонской, 40 – Хмельницкой, 22 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 31 – Черниговской.
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Топ комментарии
+15
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14.12.2021 22:02
+12
теперь ромы его коронуют...
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14.12.2021 21:50
+11
Свою матір теж туди зарахував із довічною стипендією від вдячного народу України?
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14.12.2021 21:46
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Свою матір теж туди зарахував із довічною стипендією від вдячного народу України?
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14.12.2021 21:46 Ответить
За №1 !! "Мати-супергероїня",такого "козарлюгу" виростила !!!)))
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14.12.2021 21:53 Ответить
ленку точно... не удивлюсь...
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14.12.2021 21:58 Ответить
1010 - красиво....
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14.12.2021 21:48 Ответить
Выглядит почти как "стопятсот".
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14.12.2021 21:59 Ответить
4 000 $
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14.12.2021 22:16 Ответить
теперь ромы его коронуют...
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14.12.2021 21:50 Ответить
шо за "ромы"?
цыгане что ли?
какой то козлодой придумывает какой то бред и толпа скрупулёзно тиражирует...
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14.12.2021 22:01 Ответить
ну никакой политкорректности
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14.12.2021 22:04 Ответить
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14.12.2021 22:02 Ответить
Ця ,однозначно "супергероїня" !!!)))
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14.12.2021 22:03 Ответить
1010-тая
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14.12.2021 22:18 Ответить
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14.12.2021 22:25 Ответить
точно из Индии от холеры бежали когда то ,фейсы один в один
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15.12.2021 08:54 Ответить
А как же васи?
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15.12.2021 00:17 Ответить
Приємно те що в лідерах Західна Україна !!!)))
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14.12.2021 21:50 Ответить
Це його так коронавірусом поцокало?
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14.12.2021 21:56 Ответить
то воно пыталось сказать нет ермачишке...
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14.12.2021 22:00 Ответить
и ленку свою тоже причислил, авансом. и шоб будущие дети успели через 18 лет денёг срубить ))).
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14.12.2021 21:54 Ответить
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14.12.2021 21:56 Ответить
Mda , u vas jeshcho mnoga savkovava .
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14.12.2021 21:57 Ответить
Не бачу нічого поганого в тому що країна заохочує багатодітність !!!)))
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14.12.2021 22:01 Ответить
jesli toljko nazvanije to uvi, polnij sovok - nizhe napisal
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14.12.2021 22:59 Ответить
Привіт, Хведя , сто років тебе не бачив !!Віка тобі та здоров"я !!!)))
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14.12.2021 23:04 Ответить
Nihatel nekavo abidetj , i nigavarju chto eta chtota plahoje , prosta kanstatiruju fakt .
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14.12.2021 23:07 Ответить
Жодних образ !! Реально це річ добра .якщо ,вірно каже Хведя ,за цим щось є ,медстрахування та т. ін. !! Але, на жаль ,це лише цинічна піаракциія !!)))
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14.12.2021 23:14 Ответить
Новина з присмаком радянщини. Хоча чого ще можна чекати від кварталі всього совка
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14.12.2021 22:00 Ответить
Скоро зелошара буде на публіці голосно розповідати про кількість надоїв, виплавки металів й т. д.
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14.12.2021 23:22 Ответить
Реально совок отбитый..фантазия у вяликога аКтора ,как у ракушки -кроме как слямзить у сесер ,больше не придумал ,как это обыграть,дебил
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14.12.2021 22:06 Ответить
Ніякої радянщини ,звичайна ганебна піар-акція,на справі до якї він немає ніякого відношення !!! От коли "планов наших громадьё" , то 100% "совєтчина " !!!)))
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14.12.2021 22:11 Ответить
там в ЕС берут Македонию и Албанию, а у нас торчок пытается спасти свой обвисающий рейтинг.

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14.12.2021 22:08 Ответить
Пытается прям отчаянно. И тыщу голимую пытается всем впихнуть, и с трибуны ВР заявляет о не существующих либо сильно завышенных достижениях, и ещё, и ещё, и ещё. А всё, поздно. Рейтинг зедурака рвётся как гнилая тряпка.
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14.12.2021 23:30 Ответить
Почетное звание получили - jesli k etomu kak garantija ot strani chto pozhiznenno etim zhenshchinam vse stomologochcheskije uslugi vkljuchaja implanti za schjot gosudarstva to ok, a to kak to nazvanije to na sovok tjanet. no zelja konechno fanat sovka.
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14.12.2021 22:58 Ответить
Це лише піаракция зеленої цинічної гниди !!!))))
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14.12.2021 23:06 Ответить
 
 