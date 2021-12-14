Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Мать-героиня" 1010 украинским женщинам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Таким образом отмечена их материнская самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития", - говорится в сообщении ОП.

Больше всего матерей-героинь в Волынской области – 190.

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Всего было отмечено 48 жительниц Винницкой области, 34 – Днепропетровской, 18 – Донецкой, 35 – Житомирской, 53 – Закарпатской, 12 – Запорожской, 59 – Ивано-Франковской, 28 – Киевской и 24 – города Киева.

Также звание "Мать-героиня" получили 16 жительниц Кировоградской области, 7 – Луганской, 80 – Львовской, 7 – Николаевской, 50 – Одесской, 14 – Полтавской, 70 – Ровенской, 17 – Сумской, 44 – Тернопольской, 24 – Харьковской, 10 – Херсонской, 40 – Хмельницкой, 22 – Черкасской, 77 – Черновицкой и 31 – Черниговской.