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Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 1010 українським жінкам

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Зеленський присвоїв почесне звання

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 1010 українським жінкам.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Таким чином відзначено їхню материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку", - йдеться у повідомленні ОП.

Найбільше матерів-героїнь у Волинській області – 190.

Загалом було відзначено 48 мешканок Вінницької області, 34 – Дніпропетровської, 18 – Донецької, 35 – Житомирської, 53 – Закарпатської, 12 – Запорізької, 59 – Івано-Франківської, 28 – Київської та 24 – міста Києва.

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Також звання "Мати-героїня" отримали 16 жительок Кіровоградської області, 7 – Луганської, 80 – Львівської, 7 – Миколаївської, 50 – Одеської, 14 – Полтавської, 70 – Рівненської, 17 – Сумської, 44 – Тернопільської, 24 – Харківської, 10 – Херсонської, 40 – Хмельницької, 22 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 31 – Чернігівської.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
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14.12.2021 22:02
+12
теперь ромы его коронуют...
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14.12.2021 21:50
+11
Свою матір теж туди зарахував із довічною стипендією від вдячного народу України?
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14.12.2021 21:46
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Свою матір теж туди зарахував із довічною стипендією від вдячного народу України?
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14.12.2021 21:46 Відповісти
За №1 !! "Мати-супергероїня",такого "козарлюгу" виростила !!!)))
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14.12.2021 21:53 Відповісти
ленку точно... не удивлюсь...
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14.12.2021 21:58 Відповісти
1010 - красиво....
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14.12.2021 21:48 Відповісти
Выглядит почти как "стопятсот".
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14.12.2021 21:59 Відповісти
4 000 $
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14.12.2021 22:16 Відповісти
теперь ромы его коронуют...
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14.12.2021 21:50 Відповісти
шо за "ромы"?
цыгане что ли?
какой то козлодой придумывает какой то бред и толпа скрупулёзно тиражирует...
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14.12.2021 22:01 Відповісти
ну никакой политкорректности
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14.12.2021 22:04 Відповісти
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14.12.2021 22:02 Відповісти
Ця ,однозначно "супергероїня" !!!)))
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14.12.2021 22:03 Відповісти
1010-тая
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14.12.2021 22:18 Відповісти
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14.12.2021 22:25 Відповісти
точно из Индии от холеры бежали когда то ,фейсы один в один
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15.12.2021 08:54 Відповісти
А как же васи?
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15.12.2021 00:17 Відповісти
Приємно те що в лідерах Західна Україна !!!)))
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14.12.2021 21:50 Відповісти
Це його так коронавірусом поцокало?
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14.12.2021 21:56 Відповісти
то воно пыталось сказать нет ермачишке...
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14.12.2021 22:00 Відповісти
и ленку свою тоже причислил, авансом. и шоб будущие дети успели через 18 лет денёг срубить ))).
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14.12.2021 21:54 Відповісти
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14.12.2021 21:56 Відповісти
Mda , u vas jeshcho mnoga savkovava .
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14.12.2021 21:57 Відповісти
Не бачу нічого поганого в тому що країна заохочує багатодітність !!!)))
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14.12.2021 22:01 Відповісти
jesli toljko nazvanije to uvi, polnij sovok - nizhe napisal
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14.12.2021 22:59 Відповісти
Привіт, Хведя , сто років тебе не бачив !!Віка тобі та здоров"я !!!)))
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14.12.2021 23:04 Відповісти
Nihatel nekavo abidetj , i nigavarju chto eta chtota plahoje , prosta kanstatiruju fakt .
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14.12.2021 23:07 Відповісти
Жодних образ !! Реально це річ добра .якщо ,вірно каже Хведя ,за цим щось є ,медстрахування та т. ін. !! Але, на жаль ,це лише цинічна піаракциія !!)))
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14.12.2021 23:14 Відповісти
Новина з присмаком радянщини. Хоча чого ще можна чекати від кварталі всього совка
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14.12.2021 22:00 Відповісти
Скоро зелошара буде на публіці голосно розповідати про кількість надоїв, виплавки металів й т. д.
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14.12.2021 23:22 Відповісти
Реально совок отбитый..фантазия у вяликога аКтора ,как у ракушки -кроме как слямзить у сесер ,больше не придумал ,как это обыграть,дебил
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14.12.2021 22:06 Відповісти
Ніякої радянщини ,звичайна ганебна піар-акція,на справі до якї він немає ніякого відношення !!! От коли "планов наших громадьё" , то 100% "совєтчина " !!!)))
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14.12.2021 22:11 Відповісти
там в ЕС берут Македонию и Албанию, а у нас торчок пытается спасти свой обвисающий рейтинг.

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14.12.2021 22:08 Відповісти
Пытается прям отчаянно. И тыщу голимую пытается всем впихнуть, и с трибуны ВР заявляет о не существующих либо сильно завышенных достижениях, и ещё, и ещё, и ещё. А всё, поздно. Рейтинг зедурака рвётся как гнилая тряпка.
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14.12.2021 23:30 Відповісти
Почетное звание получили - jesli k etomu kak garantija ot strani chto pozhiznenno etim zhenshchinam vse stomologochcheskije uslugi vkljuchaja implanti za schjot gosudarstva to ok, a to kak to nazvanije to na sovok tjanet. no zelja konechno fanat sovka.
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14.12.2021 22:58 Відповісти
Це лише піаракция зеленої цинічної гниди !!!))))
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14.12.2021 23:06 Відповісти
 
 