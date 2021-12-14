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Новости Политика Украины
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жилье (877) переселенцы (517) Министерство реинтеграции (247)

40% переселенцев не планируют возвращаться на оккупированные территории, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

40% переселенцев не планируют возвращаться на оккупированные территории, - Минреинтеграции

Более 40% внутренне перемещенных лиц не планируют возвращаться на временно оккупированные территории даже после полноценной их реинтеграции.

Об этом сказал начальник отдела по вопросам формирования и реализации жилищной политики Департамента социально-гуманитарной политики и внутренне перемещенных лиц Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Алексеенко-Лемовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновник напомнил, что в текущем году государство выделило 113 миллионов гривень местным бюджетам на решение жилищных проблем переселенцев.

"Что касается реализации субвенции — у нас реализовано 113 миллионов, и это, скажем так, первая линия тех, кто принял участие, кто взял субвенции. Сейчас идет этап активной реализации этой программы. Пока есть планы на приобретение 340 объектов для обеспечения жильем более тысячи внутренне перемещенных лиц, однако мы надеемся, что вся направленная субвенция будет реализована", - сказал Алексеенко-Лемовский.

Он добавил, что "на следующий год планируется 125 миллионов, в ближайшее время будут направлены письма на областные государственные администрации с целью формирования потребности для того, чтобы в начале 2022 года мы смогли уже обрабатывать предложения".

Читайте также: Минреинтеграции планирует переселить из временного жилья более 6 тыс. внутренне перемещенных лиц, на это нужно 2 млрд грн
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Топ комментарии
+12
две квартиры стоят пустыми в донецке. выплачиваю за аренду дома в Днепре больше трети дохода от бизнеса, возвращаться не собираюсь. вернется Украина в донецк - продам там все, иначе некоторых соседей повбиваю.
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14.12.2021 22:55
+11
никто из моих знакомых донецких, реально патриотов Украины, не собирается возвращаться, хотя побросали там приличные квартиры
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14.12.2021 22:48
+8
Поддержку? Чем? Созданием министерства? Да если бы люди рассчитывали на поддержку, то давно бы ноги с голоду протянули. У большинства уже есть новое жилье - не переживай так за нас.
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14.12.2021 23:37
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Заголовок хтось покалічив.)
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14.12.2021 22:25 Ответить
Та сегодня админ подуставший -центр разумкова уже опрашивал респондентов от 10лет)
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14.12.2021 22:58 Ответить
Так 0 чи 40?
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14.12.2021 22:25 Ответить
И кто это проводил опрос. Верещучка??
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14.12.2021 22:25 Ответить
никто из моих знакомых донецких, реально патриотов Украины, не собирается возвращаться, хотя побросали там приличные квартиры
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14.12.2021 22:48 Ответить
В 2014 году уже было все понятно. Знакомые оттуда уезжали и уже тогда говорили что скорее всего все - с концами...
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14.12.2021 23:01 Ответить
Из луганских я тоже таких дураков не знаю. Больше 7 лет прошло. Куда возвращаться?
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14.12.2021 23:11 Ответить
Додому. Не буде житла, повернуться. Напевно вони сподіваються на вічну підтримку країни.
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14.12.2021 23:20 Ответить
Поддержку? Чем? Созданием министерства? Да если бы люди рассчитывали на поддержку, то давно бы ноги с голоду протянули. У большинства уже есть новое жилье - не переживай так за нас.
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14.12.2021 23:37 Ответить
Ну і коробить, що "в комнатах ваших сидят комісари". Чи душу гріє, що папа тут на хімію був етапований із рязані.
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15.12.2021 11:33 Ответить
Мне все равно, куда был этапирован твой папа.
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15.12.2021 11:55 Ответить
Шо, правда очі коле? І давай переходь вже на українську мову, чи теж не вчив бо рахувався рузьким?
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15.12.2021 12:13 Ответить
Какая правда? У меня корни польские и ни к каким Рязаням отношения не имеют. А вот у тебя, похоже, комплекс неполноценности. И дело здесь не в языке.
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15.12.2021 12:29 Ответить
Шо, вже хтось надоумив купити картку поляка? Я вже таких поляків бачив, ти не один. Але якщо, то вони відразу: "Ми пскапскіє"! І справа тут в язікє, бо як писав Павло Глазовий про дідову корову:" Вона мала язіка та не мала мови." Ну як ти москальский поляк з Луганщини.
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15.12.2021 12:46 Ответить
Кто тебе такое сказал, придурок? Я даже в Польшу никогда не выезжал. При желании мог бы сделать документы, но смысла не вижу.
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15.12.2021 12:55 Ответить
А до ерефії?
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15.12.2021 13:01 Ответить
А что я там забыл? Я С самого начала был за жесткий визовый режим с паРашей. Более того, я считаю, что право голоса на наших выборах должны иметь только лица, постоянно проживающие на территории Украины, и официально здесь трудоустроенные. Вряд ли ты попадаешь в эту категорию. А еще не мешало бы голосование сделать платным, чтобы отсеять голоса "по приколу" и "за гречку".
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15.12.2021 14:52 Ответить
Ти ще трішечки дуркуватий. Ну як голосування може бути оплатним? Цього немає в жодній країні світу. І проживання на окупованих територіях, юридично це постійне проживання на території України. Це по перше. А з якого саме началу ти рахуєшь свою жорсткість? Це по подруге. І де ти був і в якому званні в 1991-92 роках коли ми створювали цю країну.
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15.12.2021 15:10 Ответить
Что ты там создавал, маразматик? Совок 2.0 ты пытался строить, а не свою страну. Поэтому и выбирали, то коммуняк, то рыгов, то клоуна. Естественно, что демократических процедур лишения права голоса всякого сброда, типа тебя, нет - я и не говорю, что это реально сейчас. Но над механизмом стоит задуматься. "Официально трудоустроенные" ты как бы не видел? Здесь читаю, здесь не читаю? Что-то больно ты мне по риторике Артемия напоминаешь - такой же вышиватник, только у того тексты были чуть длиннее. Стареешь?
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15.12.2021 15:39 Ответить
Ось засранець і виявилось, що ти ніхто і звуть тебе ніяк. Нічого ти не здобув, дім твоїх батьків в тебе відібрати буряти і кадировці, зі своєї батьківщини ти втік і сховався за наші спини. А терер ще намагаєшься довести нам, що ми начебто бидло, а ти уклоніст і нечена світ нації чи то польсько чито лугандонської. Мови ти не знаешь, освіта в тебе ніяка, але орел. Який механізм, дебіле ти плануєшь втілити у виборчому праві? Яке офіційне працевлаштування до виборчого права? І ти вважаєшь здобудком, що якийся дядько поставив тобі печетку в трудову книжку? Ти дебіл.
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15.12.2021 16:30 Ответить
Осел, дім моих батьків на Житомирщині. Мой новый дом в Киеве. Заработал руками и головой (именно потому, что как раз не дебил). А разной быдлоте, типа тебя, я ничего доказывать не собираюсь. Мову я знаю не гірше за тебе і освіта нормальна. Просто я не володію мовою на рівні російскої. Но моих знаний хватит, чтобы знать, что слова "плануєш" і "намагаєшся" в украинском языке пишутся без мягкого знака. И я догадываюсь, какое правило ты при правописании применил. Палишься, дурак кацапский. Ну и твое "рахувався" тебя выдало еще несколько постов ранее. В словарях действительно "вважався" і "рахувався" - слова синоними. Но я ни разу от украинца не слышал такого применения. И мне очень странно, когда кацапский баран со словарным запасом в 1000 украинских слов (да и то с переводчиком), пытается украинизировать других.
Ты дебил. Поэтому и не понял, что у баранов, типа тебя, которые не платят налогов в своей стране или сидят на пособии, вообще не должно быть никаких прав.
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15.12.2021 17:39 Ответить
Країні потрібні герої, а на житомирщині народився дурень. Ну нічого, дітям самогону теж треба якось жити. Вчи мову.
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15.12.2021 17:50 Ответить
ты шо, ********, какая поддерка от украины, наша страна сосет налоги а назад дает член. спасибо хоть чуток дороги поделали.
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15.12.2021 09:09 Ответить
З вас податків, як з бика молока.
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15.12.2021 11:44 Ответить
Патріотів? Данєцькіх? Може вони у розвідці?
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14.12.2021 23:27 Ответить
Ігор горобець!Та ні, "патріотів" Волинських, які не в силі допомогти 85-річній бабусі, яка живе в халупі у полі та замерзає у лютому холоді без тепла та електрики! Може волинські у розвідці?
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14.12.2021 23:48 Ответить
Щодо волинських не знаю Але ваше донецьке нутро бачу наскрізь. Я один з вас. Однак, моя дідова хата, хоча і розбита російською артою але стоїть на вільній від ваших російських "братів" території. А де ваша батьківська хата? Кому ви її відали, патріоти невідомо чого.
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15.12.2021 11:41 Ответить
0%.....хороший заголовок
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14.12.2021 22:26 Ответить
Так 0% чи 40%?
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14.12.2021 22:26 Ответить
А на мову переходити скільки планує? Особливо ті що на захід перебралися!
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14.12.2021 22:28 Ответить
Кто в депутаты пойдет, так сразу на мову и перейдет.
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14.12.2021 22:36 Ответить
ти не хвилюйся, переходять легко
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14.12.2021 22:49 Ответить
Нуль. Вони тут збираються чекати окупантів.
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14.12.2021 23:21 Ответить
Премьер Британии Борис Джонсон охладил пыл кремлевского Мориарти... коасиво и изящно...видос тут https://youtu.be/fJqCRfA3AUE...
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14.12.2021 22:37 Ответить
просто их соседи по этажу были "другого мнения"...
поэтому пришлось от них -уехать...
нареферендили гниды промосковские...
чего не хватало ???
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14.12.2021 22:44 Ответить
а оставшиеся 100% планируют. Кто на танке, кто оператором Байрактара
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14.12.2021 22:44 Ответить
Самый сок сегодня вбросил интересный видос о войне Совка с Финляндией....https://youtu.be/v_EujvWUxlw...подпишитесь в Ютьюбе на мой Самый сок,и будете знать больше...

Надобраніч Панове
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14.12.2021 22:53 Ответить
две квартиры стоят пустыми в донецке. выплачиваю за аренду дома в Днепре больше трети дохода от бизнеса, возвращаться не собираюсь. вернется Украина в донецк - продам там все, иначе некоторых соседей повбиваю.
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14.12.2021 22:55 Ответить
удачи и успеха и всего хорошего тут!
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14.12.2021 23:23 Ответить
Сильный коммент Роман
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14.12.2021 23:29 Ответить
Хоч Україна і вернеться, нормального життя там ще довго не буде.
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15.12.2021 00:51 Ответить
Много лет назад, в придорожной забегаловке Лгандонии, до войны, буфетчицы впадали в ступор на вопрос о "Зеленом чае" Может кофе, пиво? Между Тернополем и Горловкой -пропасть, как между Ленинградом и Нальчиком
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14.12.2021 23:00 Ответить
Как и между довоенным Донецком и Тернополем. Сравнение не в пользу файного міста...
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14.12.2021 23:11 Ответить
Да так и было...Донецк превращался в Топ город постепенно но рос...а потом Идея про 3 сорта украинцев попала им в голову...они подумали что они первый сорт и все должны их слушать...Гордыня смертный грех...и не говорите потом что Бог не наказывает при жизни...
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14.12.2021 23:32 Ответить
Навіть відомо хто їм тою ідеєю у голову попав
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15.12.2021 00:53 Ответить
Да кому нужен был ваш довоенный Донецк?. Нормальные, в том числе и русскоязычные украинцы, всегда его ненавидели, ибо это всегда была и есть столица быдла. Я еще до войны писал здесь о донецком быдле, после того как поработал 2 года в компании где 100/ управленцев из горловок-макеевок. Собственно причиной Майана и 1го и 2го была именно в этой латентеой ненависти Украины к донецкому быдлу. Это счастье, что эта страшная земля откололась, и это дает шанс для Украины. Не зря Ху..ло так хочет впарить эту помойку назад в телр Украины
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15.12.2021 10:37 Ответить
А как же радные териконы?
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14.12.2021 23:10 Ответить
Как бы после "реинтеграции" нормальным людям не пришлось отсюда уезжать☹️
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14.12.2021 23:11 Ответить
Заголовок по тупому написан.
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14.12.2021 23:18 Ответить
В лугандоні дрімучий совок. Дивляться фільми про Олега Кошового і Зою Космодем"янську. Яка реінтеграція?
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14.12.2021 23:27 Ответить
Это действительно так. Но Вы бы знали, что по селам Украины смотрят. Мать говорит, что по спутнику из бесплатного даже Г+Г не осталось. На Житомирщине реально смотрят кацапские каналы и Ахметку. Это очень сильно печалит.
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14.12.2021 23:42 Ответить
Не совсем так. На спутнике Amos 4 градус не кодировано транслируется ICTV, на Astra 4,8 градус - ICTV, Интер +, 1+1 International. Ещё региональные. Приобретите маме недорогой бюджетный ресивер-комбик, будет и спутник и эфирная антенна с бесплатными каналами от Зеонбуд.
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15.12.2021 01:06 Ответить
Мать уже в Киеве. Здесь нет смысла смотреть спутник или антенну. Ну а бывшие соседи смотрят то, что я говорил.
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15.12.2021 11:49 Ответить
Я тоже смотрю кацапские каналы, но не по идейным соображениям, а потому что наши каналы достали своей бесконечной рекламой. Раньше утром, пока собираешься на работу, можно было хоть новости посмотреть и послушать, а теперь сплошь "ботиночки от распакуй тв". И это не по 10 минут, а минимум на пол часа. Сколько можно?
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15.12.2021 08:10 Ответить
Я практически не смотрю телевизор. Не знаю, чем вам помочь.
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15.12.2021 11:51 Ответить
Надо понимать, что 40% таки адаптировалсь в Украине, а остальные так и остались лугондонами.
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14.12.2021 23:38 Ответить
Які неоковирні коментарі є,що просто жах!В мій рідний Донецьк війну принесла Раша!Багато людей,якщо не більшість,хоче визволення від росіян!2/3 бойовиків в "апалченії"- росіяни різних національностей,з північного Кавказу!РФ - керує та фінансує війну в ОРДЛО!Рашка - окупант!
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14.12.2021 23:56 Ответить
Адекватные люди все понимают. Так же, как и понимают то, что в обозримом будущем никакого "освобождения" быть не может. Нужно строить современную армию и ждать ослабления паРаши. Реинтеграция на условиях паРаши может всю Украину превратить в Лугандон.
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15.12.2021 00:48 Ответить
А как же свободные республики, которые наконец не кормят Гейропу?
Как же русские братушки?

Эх-хе-хе... Не повезло нам фашистам. Говно хлынуло через край и назад уже не хочет.
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15.12.2021 02:28 Ответить
98% переселенцев не вернутся!
Вернуть контроль над границей. Затем реинтеграция. ... Минимум 10 лет.
Вернуться к разрухе и начинать жить заново?
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15.12.2021 09:16 Ответить
Я з південного сходу України. З тих міст, де козаки здобували свою славу. І ось, згадую, коли переміг Ющенко, одна кацапська шмара (а їх тут ой як багато) сказала моїй жінці:
- Ну вот і разділілі нас. Тіпєрь ви к сваім, на Западную уєдітє, а ми здєсь, у сібя астанімса...
Боюсь, щоб через деякий час, знову ми таке не почули, але тепер уже і в Києві.
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15.12.2021 11:37 Ответить
Надо возвращать после деокупации ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы в конце концов навели у себя порядок сами, а не надеялись на наших ,, карателей ".
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15.12.2021 15:57 Ответить
 
 