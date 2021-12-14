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житло (472) переселенці (515) Міністерство реінтеграції (340)

40% переселенців не планують повертатися до окупованих територій, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

40% переселенців не планують повертатися до окупованих територій, - Мінреінтеграції

Понад 40% внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися до тимчасово окупованих територій навіть після їх повноцінної реінтеграції.

Про це повідомив начальник відділу з питань формування та реалізації житлової політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Алексєєнко-Лемовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чиновник нагадав, що цього року держава виділила 113 мільйонів гривень місцевим бюджетам на вирішення житлових проблем переселенців.

"Щодо реалізації субвенції — в нас реалізовано 113 мільйонів, і це, скажімо так, перша лінія тих, хто взяв участь, хто взяв субвенції. Зараз іде етап активної реалізації цієї програми. Поки що є плани на придбання 340 об’єктів для забезпечення житлом більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, проте ми сподіваємося, що вся надіслана субвенція буде реалізована", - сказав Алексєєнко-Лемовський.

Він додав, що "на наступний рік планується 125 мільйонів, найближчим часом буде надіслано листи на обласні державні адміністрації з метою формування потреби для того, щоб на початку 2022 року ми змогли вже опрацьовувати пропозиції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінреінтеграції планує переселити з тимчасового житла понад 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, на це потрібно 2 млрд грн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
две квартиры стоят пустыми в донецке. выплачиваю за аренду дома в Днепре больше трети дохода от бизнеса, возвращаться не собираюсь. вернется Украина в донецк - продам там все, иначе некоторых соседей повбиваю.
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14.12.2021 22:55
+11
никто из моих знакомых донецких, реально патриотов Украины, не собирается возвращаться, хотя побросали там приличные квартиры
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14.12.2021 22:48
+8
Поддержку? Чем? Созданием министерства? Да если бы люди рассчитывали на поддержку, то давно бы ноги с голоду протянули. У большинства уже есть новое жилье - не переживай так за нас.
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14.12.2021 23:37
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Заголовок хтось покалічив.)
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14.12.2021 22:25 Відповісти
Та сегодня админ подуставший -центр разумкова уже опрашивал респондентов от 10лет)
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14.12.2021 22:58 Відповісти
Так 0 чи 40?
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14.12.2021 22:25 Відповісти
И кто это проводил опрос. Верещучка??
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14.12.2021 22:25 Відповісти
никто из моих знакомых донецких, реально патриотов Украины, не собирается возвращаться, хотя побросали там приличные квартиры
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14.12.2021 22:48 Відповісти
В 2014 году уже было все понятно. Знакомые оттуда уезжали и уже тогда говорили что скорее всего все - с концами...
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14.12.2021 23:01 Відповісти
Из луганских я тоже таких дураков не знаю. Больше 7 лет прошло. Куда возвращаться?
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14.12.2021 23:11 Відповісти
Додому. Не буде житла, повернуться. Напевно вони сподіваються на вічну підтримку країни.
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14.12.2021 23:20 Відповісти
Поддержку? Чем? Созданием министерства? Да если бы люди рассчитывали на поддержку, то давно бы ноги с голоду протянули. У большинства уже есть новое жилье - не переживай так за нас.
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14.12.2021 23:37 Відповісти
Ну і коробить, що "в комнатах ваших сидят комісари". Чи душу гріє, що папа тут на хімію був етапований із рязані.
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15.12.2021 11:33 Відповісти
Мне все равно, куда был этапирован твой папа.
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15.12.2021 11:55 Відповісти
Шо, правда очі коле? І давай переходь вже на українську мову, чи теж не вчив бо рахувався рузьким?
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15.12.2021 12:13 Відповісти
Какая правда? У меня корни польские и ни к каким Рязаням отношения не имеют. А вот у тебя, похоже, комплекс неполноценности. И дело здесь не в языке.
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Шо, вже хтось надоумив купити картку поляка? Я вже таких поляків бачив, ти не один. Але якщо, то вони відразу: "Ми пскапскіє"! І справа тут в язікє, бо як писав Павло Глазовий про дідову корову:" Вона мала язіка та не мала мови." Ну як ти москальский поляк з Луганщини.
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15.12.2021 12:46 Відповісти
Кто тебе такое сказал, придурок? Я даже в Польшу никогда не выезжал. При желании мог бы сделать документы, но смысла не вижу.
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15.12.2021 12:55 Відповісти
А до ерефії?
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15.12.2021 13:01 Відповісти
А что я там забыл? Я С самого начала был за жесткий визовый режим с паРашей. Более того, я считаю, что право голоса на наших выборах должны иметь только лица, постоянно проживающие на территории Украины, и официально здесь трудоустроенные. Вряд ли ты попадаешь в эту категорию. А еще не мешало бы голосование сделать платным, чтобы отсеять голоса "по приколу" и "за гречку".
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15.12.2021 14:52 Відповісти
Ти ще трішечки дуркуватий. Ну як голосування може бути оплатним? Цього немає в жодній країні світу. І проживання на окупованих територіях, юридично це постійне проживання на території України. Це по перше. А з якого саме началу ти рахуєшь свою жорсткість? Це по подруге. І де ти був і в якому званні в 1991-92 роках коли ми створювали цю країну.
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15.12.2021 15:10 Відповісти
Что ты там создавал, маразматик? Совок 2.0 ты пытался строить, а не свою страну. Поэтому и выбирали, то коммуняк, то рыгов, то клоуна. Естественно, что демократических процедур лишения права голоса всякого сброда, типа тебя, нет - я и не говорю, что это реально сейчас. Но над механизмом стоит задуматься. "Официально трудоустроенные" ты как бы не видел? Здесь читаю, здесь не читаю? Что-то больно ты мне по риторике Артемия напоминаешь - такой же вышиватник, только у того тексты были чуть длиннее. Стареешь?
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15.12.2021 15:39 Відповісти
Ось засранець і виявилось, що ти ніхто і звуть тебе ніяк. Нічого ти не здобув, дім твоїх батьків в тебе відібрати буряти і кадировці, зі своєї батьківщини ти втік і сховався за наші спини. А терер ще намагаєшься довести нам, що ми начебто бидло, а ти уклоніст і нечена світ нації чи то польсько чито лугандонської. Мови ти не знаешь, освіта в тебе ніяка, але орел. Який механізм, дебіле ти плануєшь втілити у виборчому праві? Яке офіційне працевлаштування до виборчого права? І ти вважаєшь здобудком, що якийся дядько поставив тобі печетку в трудову книжку? Ти дебіл.
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15.12.2021 16:30 Відповісти
Осел, дім моих батьків на Житомирщині. Мой новый дом в Киеве. Заработал руками и головой (именно потому, что как раз не дебил). А разной быдлоте, типа тебя, я ничего доказывать не собираюсь. Мову я знаю не гірше за тебе і освіта нормальна. Просто я не володію мовою на рівні російскої. Но моих знаний хватит, чтобы знать, что слова "плануєш" і "намагаєшся" в украинском языке пишутся без мягкого знака. И я догадываюсь, какое правило ты при правописании применил. Палишься, дурак кацапский. Ну и твое "рахувався" тебя выдало еще несколько постов ранее. В словарях действительно "вважався" і "рахувався" - слова синоними. Но я ни разу от украинца не слышал такого применения. И мне очень странно, когда кацапский баран со словарным запасом в 1000 украинских слов (да и то с переводчиком), пытается украинизировать других.
Ты дебил. Поэтому и не понял, что у баранов, типа тебя, которые не платят налогов в своей стране или сидят на пособии, вообще не должно быть никаких прав.
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15.12.2021 17:39 Відповісти
Країні потрібні герої, а на житомирщині народився дурень. Ну нічого, дітям самогону теж треба якось жити. Вчи мову.
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15.12.2021 17:50 Відповісти
ты шо, ********, какая поддерка от украины, наша страна сосет налоги а назад дает член. спасибо хоть чуток дороги поделали.
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15.12.2021 09:09 Відповісти
З вас податків, як з бика молока.
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15.12.2021 11:44 Відповісти
Патріотів? Данєцькіх? Може вони у розвідці?
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14.12.2021 23:27 Відповісти
Ігор горобець!Та ні, "патріотів" Волинських, які не в силі допомогти 85-річній бабусі, яка живе в халупі у полі та замерзає у лютому холоді без тепла та електрики! Може волинські у розвідці?
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14.12.2021 23:48 Відповісти
Щодо волинських не знаю Але ваше донецьке нутро бачу наскрізь. Я один з вас. Однак, моя дідова хата, хоча і розбита російською артою але стоїть на вільній від ваших російських "братів" території. А де ваша батьківська хата? Кому ви її відали, патріоти невідомо чого.
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15.12.2021 11:41 Відповісти
0%.....хороший заголовок
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14.12.2021 22:26 Відповісти
Так 0% чи 40%?
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14.12.2021 22:26 Відповісти
А на мову переходити скільки планує? Особливо ті що на захід перебралися!
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14.12.2021 22:28 Відповісти
Кто в депутаты пойдет, так сразу на мову и перейдет.
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14.12.2021 22:36 Відповісти
ти не хвилюйся, переходять легко
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14.12.2021 22:49 Відповісти
Нуль. Вони тут збираються чекати окупантів.
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14.12.2021 23:21 Відповісти
Премьер Британии Борис Джонсон охладил пыл кремлевского Мориарти... коасиво и изящно...видос тут https://youtu.be/fJqCRfA3AUE...
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14.12.2021 22:37 Відповісти
просто их соседи по этажу были "другого мнения"...
поэтому пришлось от них -уехать...
нареферендили гниды промосковские...
чего не хватало ???
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14.12.2021 22:44 Відповісти
а оставшиеся 100% планируют. Кто на танке, кто оператором Байрактара
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14.12.2021 22:44 Відповісти
Самый сок сегодня вбросил интересный видос о войне Совка с Финляндией....https://youtu.be/v_EujvWUxlw...подпишитесь в Ютьюбе на мой Самый сок,и будете знать больше...

Надобраніч Панове
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14.12.2021 22:53 Відповісти
две квартиры стоят пустыми в донецке. выплачиваю за аренду дома в Днепре больше трети дохода от бизнеса, возвращаться не собираюсь. вернется Украина в донецк - продам там все, иначе некоторых соседей повбиваю.
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14.12.2021 22:55 Відповісти
удачи и успеха и всего хорошего тут!
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14.12.2021 23:23 Відповісти
Сильный коммент Роман
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14.12.2021 23:29 Відповісти
Хоч Україна і вернеться, нормального життя там ще довго не буде.
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15.12.2021 00:51 Відповісти
Много лет назад, в придорожной забегаловке Лгандонии, до войны, буфетчицы впадали в ступор на вопрос о "Зеленом чае" Может кофе, пиво? Между Тернополем и Горловкой -пропасть, как между Ленинградом и Нальчиком
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14.12.2021 23:00 Відповісти
Как и между довоенным Донецком и Тернополем. Сравнение не в пользу файного міста...
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14.12.2021 23:11 Відповісти
Да так и было...Донецк превращался в Топ город постепенно но рос...а потом Идея про 3 сорта украинцев попала им в голову...они подумали что они первый сорт и все должны их слушать...Гордыня смертный грех...и не говорите потом что Бог не наказывает при жизни...
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14.12.2021 23:32 Відповісти
Навіть відомо хто їм тою ідеєю у голову попав
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15.12.2021 00:53 Відповісти
Да кому нужен был ваш довоенный Донецк?. Нормальные, в том числе и русскоязычные украинцы, всегда его ненавидели, ибо это всегда была и есть столица быдла. Я еще до войны писал здесь о донецком быдле, после того как поработал 2 года в компании где 100/ управленцев из горловок-макеевок. Собственно причиной Майана и 1го и 2го была именно в этой латентеой ненависти Украины к донецкому быдлу. Это счастье, что эта страшная земля откололась, и это дает шанс для Украины. Не зря Ху..ло так хочет впарить эту помойку назад в телр Украины
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15.12.2021 10:37 Відповісти
А как же радные териконы?
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14.12.2021 23:10 Відповісти
Как бы после "реинтеграции" нормальным людям не пришлось отсюда уезжать☹️
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14.12.2021 23:11 Відповісти
Заголовок по тупому написан.
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14.12.2021 23:18 Відповісти
В лугандоні дрімучий совок. Дивляться фільми про Олега Кошового і Зою Космодем"янську. Яка реінтеграція?
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14.12.2021 23:27 Відповісти
Это действительно так. Но Вы бы знали, что по селам Украины смотрят. Мать говорит, что по спутнику из бесплатного даже Г+Г не осталось. На Житомирщине реально смотрят кацапские каналы и Ахметку. Это очень сильно печалит.
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14.12.2021 23:42 Відповісти
Не совсем так. На спутнике Amos 4 градус не кодировано транслируется ICTV, на Astra 4,8 градус - ICTV, Интер +, 1+1 International. Ещё региональные. Приобретите маме недорогой бюджетный ресивер-комбик, будет и спутник и эфирная антенна с бесплатными каналами от Зеонбуд.
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15.12.2021 01:06 Відповісти
Мать уже в Киеве. Здесь нет смысла смотреть спутник или антенну. Ну а бывшие соседи смотрят то, что я говорил.
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15.12.2021 11:49 Відповісти
Я тоже смотрю кацапские каналы, но не по идейным соображениям, а потому что наши каналы достали своей бесконечной рекламой. Раньше утром, пока собираешься на работу, можно было хоть новости посмотреть и послушать, а теперь сплошь "ботиночки от распакуй тв". И это не по 10 минут, а минимум на пол часа. Сколько можно?
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15.12.2021 08:10 Відповісти
Я практически не смотрю телевизор. Не знаю, чем вам помочь.
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15.12.2021 11:51 Відповісти
Надо понимать, что 40% таки адаптировалсь в Украине, а остальные так и остались лугондонами.
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14.12.2021 23:38 Відповісти
Які неоковирні коментарі є,що просто жах!В мій рідний Донецьк війну принесла Раша!Багато людей,якщо не більшість,хоче визволення від росіян!2/3 бойовиків в "апалченії"- росіяни різних національностей,з північного Кавказу!РФ - керує та фінансує війну в ОРДЛО!Рашка - окупант!
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14.12.2021 23:56 Відповісти
Адекватные люди все понимают. Так же, как и понимают то, что в обозримом будущем никакого "освобождения" быть не может. Нужно строить современную армию и ждать ослабления паРаши. Реинтеграция на условиях паРаши может всю Украину превратить в Лугандон.
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15.12.2021 00:48 Відповісти
А как же свободные республики, которые наконец не кормят Гейропу?
Как же русские братушки?

Эх-хе-хе... Не повезло нам фашистам. Говно хлынуло через край и назад уже не хочет.
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15.12.2021 02:28 Відповісти
98% переселенцев не вернутся!
Вернуть контроль над границей. Затем реинтеграция. ... Минимум 10 лет.
Вернуться к разрухе и начинать жить заново?
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15.12.2021 09:16 Відповісти
Я з південного сходу України. З тих міст, де козаки здобували свою славу. І ось, згадую, коли переміг Ющенко, одна кацапська шмара (а їх тут ой як багато) сказала моїй жінці:
- Ну вот і разділілі нас. Тіпєрь ви к сваім, на Западную уєдітє, а ми здєсь, у сібя астанімса...
Боюсь, щоб через деякий час, знову ми таке не почули, але тепер уже і в Києві.
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15.12.2021 11:37 Відповісти
Надо возвращать после деокупации ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы в конце концов навели у себя порядок сами, а не надеялись на наших ,, карателей ".
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15.12.2021 15:57 Відповісти
 
 