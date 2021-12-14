40% переселенців не планують повертатися до окупованих територій, - Мінреінтеграції

Понад 40% внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися до тимчасово окупованих територій навіть після їх повноцінної реінтеграції.

Про це повідомив начальник відділу з питань формування та реалізації житлової політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Алексєєнко-Лемовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чиновник нагадав, що цього року держава виділила 113 мільйонів гривень місцевим бюджетам на вирішення житлових проблем переселенців.

"Щодо реалізації субвенції — в нас реалізовано 113 мільйонів, і це, скажімо так, перша лінія тих, хто взяв участь, хто взяв субвенції. Зараз іде етап активної реалізації цієї програми. Поки що є плани на придбання 340 об’єктів для забезпечення житлом більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, проте ми сподіваємося, що вся надіслана субвенція буде реалізована", - сказав Алексєєнко-Лемовський.

Він додав, що "на наступний рік планується 125 мільйонів, найближчим часом буде надіслано листи на обласні державні адміністрації з метою формування потреби для того, щоб на початку 2022 року ми змогли вже опрацьовувати пропозиції".

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