40% переселенців не планують повертатися до окупованих територій, - Мінреінтеграції
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Понад 40% внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися до тимчасово окупованих територій навіть після їх повноцінної реінтеграції.
Про це повідомив начальник відділу з питань формування та реалізації житлової політики Департаменту соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Алексєєнко-Лемовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Чиновник нагадав, що цього року держава виділила 113 мільйонів гривень місцевим бюджетам на вирішення житлових проблем переселенців.
"Щодо реалізації субвенції — в нас реалізовано 113 мільйонів, і це, скажімо так, перша лінія тих, хто взяв участь, хто взяв субвенції. Зараз іде етап активної реалізації цієї програми. Поки що є плани на придбання 340 об’єктів для забезпечення житлом більше тисячі внутрішньо переміщених осіб, проте ми сподіваємося, що вся надіслана субвенція буде реалізована", - сказав Алексєєнко-Лемовський.
Він додав, що "на наступний рік планується 125 мільйонів, найближчим часом буде надіслано листи на обласні державні адміністрації з метою формування потреби для того, щоб на початку 2022 року ми змогли вже опрацьовувати пропозиції".
Будь ласка, зачекайте...
Ты дебил. Поэтому и не понял, что у баранов, типа тебя, которые не платят налогов в своей стране или сидят на пособии, вообще не должно быть никаких прав.
поэтому пришлось от них -уехать...
нареферендили гниды промосковские...
чего не хватало ???
Надобраніч Панове
Как же русские братушки?
Эх-хе-хе... Не повезло нам фашистам. Говно хлынуло через край и назад уже не хочет.
Вернуть контроль над границей. Затем реинтеграция. ... Минимум 10 лет.
Вернуться к разрухе и начинать жить заново?
- Ну вот і разділілі нас. Тіпєрь ви к сваім, на Западную уєдітє, а ми здєсь, у сібя астанімса...
Боюсь, щоб через деякий час, знову ми таке не почули, але тепер уже і в Києві.