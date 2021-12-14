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Украинский воин получил пулевое ранение в результате российского обстрела, - ОТУ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин получил пулевое ранение в результате российского обстрела, - ОТУ

Сегодня в результате обстрела позиций ВСУ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации ранен украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Скорішого одужання нашому воїну. Слава Україні! 🇺🇦
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14.12.2021 23:14 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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14.12.2021 23:25 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому захиснику !!! тримайся...
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14.12.2021 23:32 Ответить
Шольцу сообщили при очередной « мирный обстрел» , шоб он после не вопил про байрактары
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14.12.2021 23:41 Ответить
 
 