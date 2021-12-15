Газ в Европе дороже $1500. Это впервые с октября
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Впервые с октября цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. м³.
Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
По состоянию на ночь с 14 на 15 декабря цена на газ достигла отметки в €130,68 за 1 МВт-час, или примерно $1567 за 1 тыс. м³.
Отметку в $1500 она превысила впервые с октября.
Своего пика в $1900 цена газа достигла 6 октября. К началу ноября она снизилась почти в два раза. В конце ноября цена на газ не превышала $1000 за 1 тыс. куб. м, затем начался рост до $1012. В начале декабря цена на газ в Европе во время торгов превысила $1200.
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+17 Михаил Дужик
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А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в
ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
1.Где вы их собираетесь размещать?
2. Знаете ли вы сколько "настоящих" солнечных дней в стране?
3. Осознаете ли вы, каких гигантских размеров будут аккумулирующие станции, и какую взрывопожароопасность они в себе таят?
4. Осознаете ли вы, какое нужно количество "карбона" для массового изготовления "зеленой энергетики!?
5. Представляете ли вы, какой толщины (сечения) нужны кабеля, чтобы всё запитать энергией?
6. Еще не налажена переработка банальных батареек и пальчиковых аккумуляторах - каким образом вы собираетесь утилизировать гигантские блоки батарей аккумулирующих станций...
7. Вы представляете себе, какие должны быть инверторы, для преобразования постоянного тока в переменный, да еще и умножать напряжение?
8.
9....
Лично я плачу за энергию с АЭС и она мне обходится в 12 раз дешевле.
С каких пор АЭС загрязняют окружающую среду?
...принаймні, щодо України?