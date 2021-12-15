Газ в Европе дороже $1500. Это впервые с октября

Впервые с октября цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. м³.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По состоянию на ночь с 14 на 15 декабря цена на газ достигла отметки в €130,68 за 1 МВт-час, или примерно $1567 за 1 тыс. м³.

Отметку в $1500 она превысила впервые с октября.

Своего пика в $1900 цена газа достигла 6 октября. К началу ноября она снизилась почти в два раза. В конце ноября цена на газ не превышала $1000 за 1 тыс. куб. м, затем начался рост до $1012. В начале декабря цена на газ в Европе во время торгов превысила $1200.

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