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Новости Экономика
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Газ (10096) цены (2279)

Газ в Европе дороже $1500. Это впервые с октября

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Газ в Европе дороже $1500. Это впервые с октября

Впервые с октября цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. м³.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 14 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По состоянию на ночь с 14 на 15 декабря цена на газ достигла отметки в €130,68 за 1 МВт-час, или примерно $1567 за 1 тыс. м³.

Отметку в $1500 она превысила впервые с октября.

Своего пика в $1900 цена газа достигла 6 октября. К началу ноября она снизилась почти в два раза. В конце ноября цена на газ не превышала $1000 за 1 тыс. куб. м, затем начался рост до $1012. В начале декабря цена на газ в Европе во время торгов превысила $1200.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Ветряки, солнечные панели и АЭС нам нужны. Не нужны Ахметовы, Фирташи и Коломойские.
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15.12.2021 01:23
+7
Вообще-то от солнечных панелей вреда очень много! Чуть-чуть информации

А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в

ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
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15.12.2021 08:53
+6
Так пускай Европа заберет своего Ахметова с его *зельоными тарифами*. Или кто там нам рассказывал что Украине нужно закрывать АЕС и строить ветряки как в Европе?
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15.12.2021 01:14
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Мы все умрем?
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15.12.2021 01:12 Ответить
Таки да! Але це від ціни на газ не залежить. 😁
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15.12.2021 08:49 Ответить
Надобно еще АЭС поотключать, чтобы и в 21 веке пользоваться углем и газом. Цивилизация же.
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15.12.2021 01:14 Ответить
Ирония для непонятных.
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15.12.2021 01:23 Ответить
Ні, газ для запоребрика - це виключно комерція.
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15.12.2021 01:14 Ответить
Так пускай Европа заберет своего Ахметова с его *зельоными тарифами*. Или кто там нам рассказывал что Украине нужно закрывать АЕС и строить ветряки как в Европе?
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15.12.2021 01:14 Ответить
Ветряки, солнечные панели и АЭС нам нужны. Не нужны Ахметовы, Фирташи и Коломойские.
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15.12.2021 01:23 Ответить
Вообще-то от солнечных панелей вреда очень много! Чуть-чуть информации

А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в

ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
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15.12.2021 08:53 Ответить
зачем вам массово нужны сэсы, вэсы?

1.Где вы их собираетесь размещать?
2. Знаете ли вы сколько "настоящих" солнечных дней в стране?
3. Осознаете ли вы, каких гигантских размеров будут аккумулирующие станции, и какую взрывопожароопасность они в себе таят?
4. Осознаете ли вы, какое нужно количество "карбона" для массового изготовления "зеленой энергетики!?
5. Представляете ли вы, какой толщины (сечения) нужны кабеля, чтобы всё запитать энергией?
6. Еще не налажена переработка банальных батареек и пальчиковых аккумуляторах - каким образом вы собираетесь утилизировать гигантские блоки батарей аккумулирующих станций...
7. Вы представляете себе, какие должны быть инверторы, для преобразования постоянного тока в переменный, да еще и умножать напряжение?
8.
9....
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15.12.2021 10:06 Ответить
Достаточно видеть какую угрозу несет "русский мир." Незабудьте поблагодарить *****.
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15.12.2021 12:19 Ответить
Хватит гнать чушь, какая связь между ахметовым и зелеными технологиями. Атомные станции и ТЭС давно пора закрывать иначе за все прийдеться платить и деньгами и здоровьем.Что ядерное топливо или углеводороды кто то будет отдавать за даром ?
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15.12.2021 03:22 Ответить
Ты зелёную энергию получаешь даром?
Лично я плачу за энергию с АЭС и она мне обходится в 12 раз дешевле.
С каких пор АЭС загрязняют окружающую среду?
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15.12.2021 08:47 Ответить
Я по образованию физик, даже работал в Институте Ядерных Исследований в Киеве. Так вот что бы особо не вдаваться в подробности это твою мать Чернобыль и скажи ***** спасибо что ветер тогда дул в сторону Белоруси и ********.
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15.12.2021 09:13 Ответить
А ведь человечество могло бы и не знать никакого Чернобыля, если бы не стечение обстоятельств. И, что тогда, новая парадигма энергетического комплекса была бы другой?
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15.12.2021 09:56 Ответить
Вы многое не берете в учет когда утверждаете что *зеленая енергия* чище за ту же АЕС и ТЕС. Если бы *зельоная енергия* была бесплатная то да. Но я прикинул что мне *зельоная енергия* обходится в 10 раз дороже чем та же АЕС, а значит мне в 10 раз больше приходится работать выбрасывая вредных побочных продуктов, в 10 раз больше приходится ездить на машине на работу в том числе стоять в пробках, в 10 раз больше сжигая бензина, масла и выхлопных газов и запчастей для авто.
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15.12.2021 10:08 Ответить
физик ты лучше расскажи сколько камуняки приложили усилий что бы взорвать чернобыльскую АЭС, спасибо что ветер подул
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15.12.2021 10:28 Ответить
Ну , судя по твоему лексикону "физик" , работал ты МНСом по клининг менеджменту. Проще говоря уборщицей.
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15.12.2021 11:15 Ответить
Ты за своим лексиконом следи, что ты моешь в Канаде ? Лично я закончил радиофизический факультет КДУ.
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15.12.2021 17:09 Ответить
И да еще по поводу энергии лучше платить своим задорого чем ******** за газ, благодаря таким как ты зебил у власти.
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15.12.2021 09:16 Ответить
може сумний покемон арахімія знае в чому прокладка?
...принаймні, щодо України?
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15.12.2021 04:18 Ответить
Самый главный обизян из сухумского питомника в мацкву убижал. Вот и нету порядка.
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15.12.2021 08:52 Ответить
Спасибо фрау рибентропп за такую цену. Она нехилую пенсию себе заработала у газпрома.
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15.12.2021 08:42 Ответить
Уборщицы в газпроме уже на новых кайенах с работы уезжают, наверное
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15.12.2021 08:45 Ответить
в Крыму газпромовци на Геликах до оккупации были с дисками и резинами по 1000 баксов за колесо....
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15.12.2021 09:03 Ответить
А почему мы отстаем от европейских цен? (с) КМУ
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15.12.2021 08:55 Ответить
не пойму...Ротервдам рулит или нет???.... или Шуфрич новый канал прикупит???
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15.12.2021 09:04 Ответить
Больше всего от таких цен выигрывает Норвегия, потому что большую чать своего газа продает на спотовом рынке по ценам "на день вперед". Газпром на споте продает только 10% газа. На фоне этого кажется абсурдным поведение ЕС который бесконечными судами и штрафами пытается ограничить поставки Газпрома. А сейчас они обвиняют Газпром в подорожании газа, даже инициировали расследование. Европейские чиновники ведут себя как дети, которые из идеологических соображений пытаются нагадить кому-то, потому что он им не нравится. За них расплачиваются европейские потребители.
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15.12.2021 09:08 Ответить
Подавитесь своим недемократическим газом. ЕС не продается за колбасу.
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15.12.2021 09:27 Ответить
У Газпрома новая формула расчетов по долгосрочным контрактам- 30 процентов спотовой цены. Так что газ дорожает для всех европейских потребителей, вне зависимости от чистой доли продаж на споте.
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15.12.2021 09:34 Ответить
у газпрома больше половины контрактов имеют плавающие цены с привязкой к нефти и споту, так что у них там тоже не кисло капает.
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15.12.2021 23:59 Ответить
Європа фінансує майбутні війни путіна
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15.12.2021 09:25 Ответить
Еще пару заявлений Анналены что СП-2 вообще никогда не запустят и будет по 2000.
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15.12.2021 09:33 Ответить
значить в стране газ буде по 1500 + ндс+ за эксплуатацию трубы+ за аренду земли+ процент инфляции+ цена на хабе "вроттердам+"+ повышение з/платы сотрудникам +....- где-то 2000 штуки ракушек каури...
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15.12.2021 09:48 Ответить
 
 