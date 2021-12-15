Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня

Вперше з жовтня ціна на газ у Європі перевищила $1500 за 1 тис. м³.

Про це свідчать дані біржі ICE 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Станом на ніч з 14 на 15 грудня ціна на газ сягнула позначки €130,68 за 1 МВт-год, або приблизно $1567 за 1 тис. м³.

Позначку у $1500 вона перевищила вперше з жовтня.

Свого піку у $1900 ціна на газ досягла 6 жовтня. До початку листопада вона знизилася майже двічі. Наприкінці листопада ціна на газ не перевищувала $1000 за 1 тис. куб. м, потім почалося зростання до $1012. На початку грудня ціна на газ у Європі під час торгів перевищила $1200.

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