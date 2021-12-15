Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня
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Вперше з жовтня ціна на газ у Європі перевищила $1500 за 1 тис. м³.
Про це свідчать дані біржі ICE 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
Станом на ніч з 14 на 15 грудня ціна на газ сягнула позначки €130,68 за 1 МВт-год, або приблизно $1567 за 1 тис. м³.
Позначку у $1500 вона перевищила вперше з жовтня.
Свого піку у $1900 ціна на газ досягла 6 жовтня. До початку листопада вона знизилася майже двічі. Наприкінці листопада ціна на газ не перевищувала $1000 за 1 тис. куб. м, потім почалося зростання до $1012. На початку грудня ціна на газ у Європі під час торгів перевищила $1200.
Топ коментарі
+17 Михаил Дужик
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+7 Виктор Сотник
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+6 FT FT
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Будь ласка, зачекайте...
А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в
ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
1.Где вы их собираетесь размещать?
2. Знаете ли вы сколько "настоящих" солнечных дней в стране?
3. Осознаете ли вы, каких гигантских размеров будут аккумулирующие станции, и какую взрывопожароопасность они в себе таят?
4. Осознаете ли вы, какое нужно количество "карбона" для массового изготовления "зеленой энергетики!?
5. Представляете ли вы, какой толщины (сечения) нужны кабеля, чтобы всё запитать энергией?
6. Еще не налажена переработка банальных батареек и пальчиковых аккумуляторах - каким образом вы собираетесь утилизировать гигантские блоки батарей аккумулирующих станций...
7. Вы представляете себе, какие должны быть инверторы, для преобразования постоянного тока в переменный, да еще и умножать напряжение?
8.
9....
Лично я плачу за энергию с АЭС и она мне обходится в 12 раз дешевле.
С каких пор АЭС загрязняют окружающую среду?
...принаймні, щодо України?