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газ (2587) ціни (676)

Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня

Вперше з жовтня ціна на газ у Європі перевищила $1500 за 1 тис. м³.

Про це свідчать дані біржі ICE 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Станом на ніч з 14 на 15 грудня ціна на газ сягнула позначки €130,68 за 1 МВт-год, або приблизно $1567 за 1 тис. м³.

Позначку у $1500 вона перевищила вперше з жовтня.

Свого піку у $1900 ціна на газ досягла 6 жовтня. До початку листопада вона знизилася майже двічі. Наприкінці листопада ціна на газ не перевищувала $1000 за 1 тис. куб. м, потім почалося зростання до $1012. На початку грудня ціна на газ у Європі під час торгів перевищила $1200.

Читайте: Газу в сховищах вистачить, аби безперебійно пройти зиму, - Вітренко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Ветряки, солнечные панели и АЭС нам нужны. Не нужны Ахметовы, Фирташи и Коломойские.
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15.12.2021 01:23
+7
Вообще-то от солнечных панелей вреда очень много! Чуть-чуть информации

А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в

ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
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15.12.2021 08:53
+6
Так пускай Европа заберет своего Ахметова с его *зельоными тарифами*. Или кто там нам рассказывал что Украине нужно закрывать АЕС и строить ветряки как в Европе?
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15.12.2021 01:14
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Мы все умрем?
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15.12.2021 01:12 Відповісти
Таки да! Але це від ціни на газ не залежить. 😁
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15.12.2021 08:49 Відповісти
Надобно еще АЭС поотключать, чтобы и в 21 веке пользоваться углем и газом. Цивилизация же.
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15.12.2021 01:14 Відповісти
Ирония для непонятных.
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15.12.2021 01:23 Відповісти
Ні, газ для запоребрика - це виключно комерція.
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15.12.2021 01:14 Відповісти
Так пускай Европа заберет своего Ахметова с его *зельоными тарифами*. Или кто там нам рассказывал что Украине нужно закрывать АЕС и строить ветряки как в Европе?
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15.12.2021 01:14 Відповісти
Ветряки, солнечные панели и АЭС нам нужны. Не нужны Ахметовы, Фирташи и Коломойские.
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15.12.2021 01:23 Відповісти
Вообще-то от солнечных панелей вреда очень много! Чуть-чуть информации

А. Солнечная активность в наших широтах невелика
Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в

ближайшие сто лет.
Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
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15.12.2021 08:53 Відповісти
зачем вам массово нужны сэсы, вэсы?

1.Где вы их собираетесь размещать?
2. Знаете ли вы сколько "настоящих" солнечных дней в стране?
3. Осознаете ли вы, каких гигантских размеров будут аккумулирующие станции, и какую взрывопожароопасность они в себе таят?
4. Осознаете ли вы, какое нужно количество "карбона" для массового изготовления "зеленой энергетики!?
5. Представляете ли вы, какой толщины (сечения) нужны кабеля, чтобы всё запитать энергией?
6. Еще не налажена переработка банальных батареек и пальчиковых аккумуляторах - каким образом вы собираетесь утилизировать гигантские блоки батарей аккумулирующих станций...
7. Вы представляете себе, какие должны быть инверторы, для преобразования постоянного тока в переменный, да еще и умножать напряжение?
8.
9....
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15.12.2021 10:06 Відповісти
Достаточно видеть какую угрозу несет "русский мир." Незабудьте поблагодарить *****.
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15.12.2021 12:19 Відповісти
Хватит гнать чушь, какая связь между ахметовым и зелеными технологиями. Атомные станции и ТЭС давно пора закрывать иначе за все прийдеться платить и деньгами и здоровьем.Что ядерное топливо или углеводороды кто то будет отдавать за даром ?
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15.12.2021 03:22 Відповісти
Ты зелёную энергию получаешь даром?
Лично я плачу за энергию с АЭС и она мне обходится в 12 раз дешевле.
С каких пор АЭС загрязняют окружающую среду?
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15.12.2021 08:47 Відповісти
Я по образованию физик, даже работал в Институте Ядерных Исследований в Киеве. Так вот что бы особо не вдаваться в подробности это твою мать Чернобыль и скажи ***** спасибо что ветер тогда дул в сторону Белоруси и ********.
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15.12.2021 09:13 Відповісти
А ведь человечество могло бы и не знать никакого Чернобыля, если бы не стечение обстоятельств. И, что тогда, новая парадигма энергетического комплекса была бы другой?
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15.12.2021 09:56 Відповісти
Вы многое не берете в учет когда утверждаете что *зеленая енергия* чище за ту же АЕС и ТЕС. Если бы *зельоная енергия* была бесплатная то да. Но я прикинул что мне *зельоная енергия* обходится в 10 раз дороже чем та же АЕС, а значит мне в 10 раз больше приходится работать выбрасывая вредных побочных продуктов, в 10 раз больше приходится ездить на машине на работу в том числе стоять в пробках, в 10 раз больше сжигая бензина, масла и выхлопных газов и запчастей для авто.
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15.12.2021 10:08 Відповісти
физик ты лучше расскажи сколько камуняки приложили усилий что бы взорвать чернобыльскую АЭС, спасибо что ветер подул
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15.12.2021 10:28 Відповісти
Ну , судя по твоему лексикону "физик" , работал ты МНСом по клининг менеджменту. Проще говоря уборщицей.
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15.12.2021 11:15 Відповісти
Ты за своим лексиконом следи, что ты моешь в Канаде ? Лично я закончил радиофизический факультет КДУ.
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15.12.2021 17:09 Відповісти
И да еще по поводу энергии лучше платить своим задорого чем ******** за газ, благодаря таким как ты зебил у власти.
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15.12.2021 09:16 Відповісти
може сумний покемон арахімія знае в чому прокладка?
...принаймні, щодо України?
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15.12.2021 04:18 Відповісти
Самый главный обизян из сухумского питомника в мацкву убижал. Вот и нету порядка.
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15.12.2021 08:52 Відповісти
Спасибо фрау рибентропп за такую цену. Она нехилую пенсию себе заработала у газпрома.
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15.12.2021 08:42 Відповісти
Уборщицы в газпроме уже на новых кайенах с работы уезжают, наверное
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15.12.2021 08:45 Відповісти
в Крыму газпромовци на Геликах до оккупации были с дисками и резинами по 1000 баксов за колесо....
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15.12.2021 09:03 Відповісти
А почему мы отстаем от европейских цен? (с) КМУ
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15.12.2021 08:55 Відповісти
не пойму...Ротервдам рулит или нет???.... или Шуфрич новый канал прикупит???
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15.12.2021 09:04 Відповісти
Больше всего от таких цен выигрывает Норвегия, потому что большую чать своего газа продает на спотовом рынке по ценам "на день вперед". Газпром на споте продает только 10% газа. На фоне этого кажется абсурдным поведение ЕС который бесконечными судами и штрафами пытается ограничить поставки Газпрома. А сейчас они обвиняют Газпром в подорожании газа, даже инициировали расследование. Европейские чиновники ведут себя как дети, которые из идеологических соображений пытаются нагадить кому-то, потому что он им не нравится. За них расплачиваются европейские потребители.
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15.12.2021 09:08 Відповісти
Подавитесь своим недемократическим газом. ЕС не продается за колбасу.
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15.12.2021 09:27 Відповісти
У Газпрома новая формула расчетов по долгосрочным контрактам- 30 процентов спотовой цены. Так что газ дорожает для всех европейских потребителей, вне зависимости от чистой доли продаж на споте.
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15.12.2021 09:34 Відповісти
у газпрома больше половины контрактов имеют плавающие цены с привязкой к нефти и споту, так что у них там тоже не кисло капает.
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15.12.2021 23:59 Відповісти
Європа фінансує майбутні війни путіна
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15.12.2021 09:25 Відповісти
Еще пару заявлений Анналены что СП-2 вообще никогда не запустят и будет по 2000.
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15.12.2021 09:33 Відповісти
значить в стране газ буде по 1500 + ндс+ за эксплуатацию трубы+ за аренду земли+ процент инфляции+ цена на хабе "вроттердам+"+ повышение з/платы сотрудникам +....- где-то 2000 штуки ракушек каури...
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15.12.2021 09:48 Відповісти
 
 