В Беларуси будут сажать на 12 лет за призывы к санкциям
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против этой страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Нарушителям грозит: до шести лет лишения свободы – в случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет – если призывы обращены в зарубежные организации и власти; и до 12 лет – если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в списки санкций, а также к "другим тяжким последствиям".
У Лукашенко эти меры называют "адекватным ответом на попытки причинить ущерб национальной безопасности со стороны деструктивных сил".
С августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих, Запад регулярно расширяет санкции в отношении белорусских властей. Ограничениям подверглась почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, правоохранителей и государственные СМИ.
При этом в конце ноября Лукашенко называл ущерб Беларуси от западных санкций "мизерным".
Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивались и российскими чиновниками, в том числе депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.
Пожалуйста, подождите...
і страну йому віддав.
за озвучку тих думок? ... - думайте вже самі...
Стругацкие,, Трудно быть богом
Мы в детстве смеялись над этой фразой кардинала Ришелье из "Трех мушкетеров",
а Путин и Лукашенко - конспектировали.
ау" кто там на батьку фапал еще год назад? вам еще нужны "белорусские дороги", "белорусский порядок" и "бацька"?
Если эти 5 млн ,готовы терпеть голод , тюрьмы , террор - живя на свободе в соей стране!!Что они терпеть не готовы? Россияне смогли покорить Чеченцев и подавить сопротивление , в наглую просто убив Президента которого Чеченцы избрали на выборах!!!И убив тысячи и тысячи!!!
Я не знаю ,что может побудить Белоруссов дать отпор Лукашенко.
Мне кажется , что обращение всех мировых лидеров , через все не подконтрольные властям средства массовой информации ,напрямую к народу ,солдатам и офицерам!!!! Возможно вызовет брожение , возможно будет возможность избежать разростания путинско - лукашеновской заразы по миру!!!!
А может , Американцам и нахрен это не надо!!!! Мне кажется и в РФ и в Чечне и в Белоруссии подавленно все! Неужели опять кучка людей может устроить Гулаг - а население готово подчинится!!!! Это страшное движения пост. советского пространства по кругу!!!!
ПОСМТРИМ!