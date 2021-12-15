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Новости За рубежом
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В Беларуси будут сажать на 12 лет за призывы к санкциям

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси будут сажать на 12 лет за призывы к санкциям

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к введению санкций против этой страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Нарушителям грозит: до шести лет лишения свободы – в случае, если призывы к санкциям обращены к рядовым лицам; до десяти лет – если призывы обращены в зарубежные организации и власти; и до 12 лет – если призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий и привели к ограничению торговли, попаданию госпредприятий в списки санкций, а также к "другим тяжким последствиям".

У Лукашенко эти меры называют "адекватным ответом на попытки причинить ущерб национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

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С августа прошлого года, после президентских выборов в Беларуси и массовых репрессий в отношении протестующих, Запад регулярно расширяет санкции в отношении белорусских властей. Ограничениям подверглась почти вся экономика Беларуси, включая крупнейшие государственные компании, а также десятки чиновников, судей, правоохранителей и государственные СМИ.

При этом в конце ноября Лукашенко называл ущерб Беларуси от западных санкций "мизерным".

Планы ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям неоднократно озвучивались и российскими чиновниками, в том числе депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
"...это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей.."
Стругацкие,, Трудно быть богом
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15.12.2021 02:01
+6
Кхе,кхе.....Я...яяяяя.....официально призываю ввести допсанкции против Беларуси и его антинародрого режима!!!!!....!!!!
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15.12.2021 05:16
+5
КНДР курить в сторонці.
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15.12.2021 02:27
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Странно что слово "санкции" не запрещают)
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15.12.2021 01:26 Ответить
"Зато без Майдана , не так як в Україні ..." так "бульбобраття". Раби ви. Жалюгідні потомки Великих Литвинів.
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15.12.2021 09:35 Ответить
А шо у Білорусі хтось закликає до санкцій? Чи циган зібрався саджати європейських та американських чиновників за те, що вводять проти нього санкції?
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15.12.2021 01:31 Ответить
Та это старые песни о главном: "Ксеркс и море". Все эти спесивые клоуны, захватывающие власть и до последнего удерживающие ее, кажутся себе большими оригиналами, но по факту исходятся на говно одним и тем же образом.
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15.12.2021 02:17 Ответить
і це тількі за думки, що картопляник-***** 2 під ***** раз ліг
і страну йому віддав.
за озвучку тих думок? ... - думайте вже самі...
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15.12.2021 01:47 Ответить
"...это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей.."
Стругацкие,, Трудно быть богом
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15.12.2021 02:01 Ответить
Надо же, Стругацкие и Лукашенко просчитали)
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15.12.2021 02:05 Ответить
«Запомните, Рошфор, нет такого народа, которого я не мог бы посадить в Бастилию».
Мы в детстве смеялись над этой фразой кардинала Ришелье из "Трех мушкетеров",
а Путин и Лукашенко - конспектировали.
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15.12.2021 07:48 Ответить
Неужели бацька с ввп ничего не знали про 14.07.1789?
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15.12.2021 12:56 Ответить
Є#анатизм у Є#анарії квітне.... що логічно. Білорусів жалко, пацаКов ні.... хоча скоро й Білоруси стати можуть "антіфашиздамі" .... :/ лука заведе.
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15.12.2021 02:26 Ответить
КНДР курить в сторонці.
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15.12.2021 02:27 Ответить
КНДР это уже давно все проходила.
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15.12.2021 02:44 Ответить
Ну повезло же с соседями...(((
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15.12.2021 03:26 Ответить
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15.12.2021 03:40 Ответить
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15.12.2021 09:37 Ответить
Кхе,кхе.....Я...яяяяя.....официально призываю ввести допсанкции против Беларуси и его антинародрого режима!!!!!....!!!!
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15.12.2021 05:16 Ответить
Приєднуюсь.
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15.12.2021 06:24 Ответить
всё...каюк Беларуси....и виновен в этом сам народ в целом страной в любви к россии а не к УКРАИНЕ , теперь УКРАИНА получила себе в (подарок) такого соседа из за преданности россии Белорусского народа((
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15.12.2021 06:32 Ответить
Далі буде - за крадіжку трьох бульб з поля. А ще кажуть, що в Україні хунта, "нацики" лютують. Та навіть за заклики до дружби з країною-агресором нікого з "мамаїв" і "ків" не посадили.
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15.12.2021 07:11 Ответить
главноєшонеМайдан - несіть квіти омону терміново, що хотіли, те і отримали.
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15.12.2021 07:34 Ответить
В Белоруссии законов нет: там давно уже узаконен беспредел зла узурпатора с равнением на Северную Корею.
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15.12.2021 08:59 Ответить
мало. надо двадцаточку сразу рисовать
ау" кто там на батьку фапал еще год назад? вам еще нужны "белорусские дороги", "белорусский порядок" и "бацька"?
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15.12.2021 09:00 Ответить
толерасты ванильные европейские цацкайтесь дальше с двумя рейхами--им пох на вас..
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15.12.2021 09:00 Ответить
Эмм... спаведливости ради, европейским толерастам тоже пох на рейхи, уж на бульборейх так полностью.
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15.12.2021 10:56 Ответить
шо-то пошло не так. в братской нарасеянии наоборот кричат, что санкции - приятная и полезная штука.
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15.12.2021 09:12 Ответить
Подарить усатому цветочек и воздушный шарик в честь этого события.
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15.12.2021 09:16 Ответить
Лукакашка мразь.Кончит очень плохо.Даже могилы не будет
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15.12.2021 09:20 Ответить
В Белоруссии 10 млн человек!!! Лукошенко и его самые преданные псы ,которые готовы за него и за себя умереть мах . 3 т.чел! Пусть все силовики 1млн. чел! Пусть 2 млн стариков , 1 млн тем кому все равно!!! Надо подумать ,что должен сделать Лукашенко с силовиками, что бы люди , а это мин 5 млн человек , способные защитить себя и свои права просто вышли , потом организовались и снесли этот милллион нелюдей!!!
Если эти 5 млн ,готовы терпеть голод , тюрьмы , террор - живя на свободе в соей стране!!Что они терпеть не готовы? Россияне смогли покорить Чеченцев и подавить сопротивление , в наглую просто убив Президента которого Чеченцы избрали на выборах!!!И убив тысячи и тысячи!!!
Я не знаю ,что может побудить Белоруссов дать отпор Лукашенко.
Мне кажется , что обращение всех мировых лидеров , через все не подконтрольные властям средства массовой информации ,напрямую к народу ,солдатам и офицерам!!!! Возможно вызовет брожение , возможно будет возможность избежать разростания путинско - лукашеновской заразы по миру!!!!
А может , Американцам и нахрен это не надо!!!! Мне кажется и в РФ и в Чечне и в Белоруссии подавленно все! Неужели опять кучка людей может устроить Гулаг - а население готово подчинится!!!! Это страшное движения пост. советского пространства по кругу!!!!
ПОСМТРИМ!
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15.12.2021 10:16 Ответить
 
 