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Новини За кордоном
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В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики до запровадження санкцій проти цієї країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Порушникам загрожуватиме: до шести років позбавлення волі – у разі, якщо заклики до санкцій звернені до пересічних осіб; до десяти років – якщо заклики звернені до закордонних організацій та влади; і до 12 років – якщо заклики вчинені посадовою особою з використанням службових повноважень та призвели до обмеження торгівлі, потрапляння держпідприємств у списки санкцій, а також до "інших тяжких наслідків".

У Лукашенка ці заходи називають "адекватною відповіддю на спроби заподіяти шкоду національній безпеці з боку деструктивних сил".

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З серпня минулого року, після президентських виборів у Білорусі та масових репресій щодо протестувальників, Захід регулярно розширює санкції щодо білоруської влади. Під обмеження потрапила майже вся економіка Білорусі, включаючи найбільші державні компанії, а також десятки чиновників, суддів, правоохоронців та державні ЗМІ.

При цьому наприкінці листопада Лукашенко називав збиток Білорусі від західних санкцій "мізерним".

Плани запровадити кримінальну відповідальність за заклики до санкцій неодноразово озвучували і російські чиновники, зокрема депутати Держдуми та члени Ради Федерації.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
"...это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей.."
Стругацкие,, Трудно быть богом
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15.12.2021 02:01
+6
Кхе,кхе.....Я...яяяяя.....официально призываю ввести допсанкции против Беларуси и его антинародрого режима!!!!!....!!!!
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15.12.2021 05:16
+5
КНДР курить в сторонці.
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15.12.2021 02:27
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Странно что слово "санкции" не запрещают)
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15.12.2021 01:26 Відповісти
"Зато без Майдана , не так як в Україні ..." так "бульбобраття". Раби ви. Жалюгідні потомки Великих Литвинів.
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15.12.2021 09:35 Відповісти
А шо у Білорусі хтось закликає до санкцій? Чи циган зібрався саджати європейських та американських чиновників за те, що вводять проти нього санкції?
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15.12.2021 01:31 Відповісти
Та это старые песни о главном: "Ксеркс и море". Все эти спесивые клоуны, захватывающие власть и до последнего удерживающие ее, кажутся себе большими оригиналами, но по факту исходятся на говно одним и тем же образом.
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15.12.2021 02:17 Відповісти
і це тількі за думки, що картопляник-***** 2 під ***** раз ліг
і страну йому віддав.
за озвучку тих думок? ... - думайте вже самі...
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15.12.2021 01:47 Відповісти
"...это был известный рыботорговец, ему назначили пять розог без целования за невосторженный образ мыслей.."
Стругацкие,, Трудно быть богом
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15.12.2021 02:01 Відповісти
Надо же, Стругацкие и Лукашенко просчитали)
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15.12.2021 02:05 Відповісти
«Запомните, Рошфор, нет такого народа, которого я не мог бы посадить в Бастилию».
Мы в детстве смеялись над этой фразой кардинала Ришелье из "Трех мушкетеров",
а Путин и Лукашенко - конспектировали.
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15.12.2021 07:48 Відповісти
Неужели бацька с ввп ничего не знали про 14.07.1789?
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15.12.2021 12:56 Відповісти
Є#анатизм у Є#анарії квітне.... що логічно. Білорусів жалко, пацаКов ні.... хоча скоро й Білоруси стати можуть "антіфашиздамі" .... :/ лука заведе.
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15.12.2021 02:26 Відповісти
КНДР курить в сторонці.
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15.12.2021 02:27 Відповісти
КНДР это уже давно все проходила.
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15.12.2021 02:44 Відповісти
Ну повезло же с соседями...(((
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15.12.2021 03:26 Відповісти
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15.12.2021 03:40 Відповісти
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15.12.2021 09:37 Відповісти
Кхе,кхе.....Я...яяяяя.....официально призываю ввести допсанкции против Беларуси и его антинародрого режима!!!!!....!!!!
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15.12.2021 05:16 Відповісти
Приєднуюсь.
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15.12.2021 06:24 Відповісти
всё...каюк Беларуси....и виновен в этом сам народ в целом страной в любви к россии а не к УКРАИНЕ , теперь УКРАИНА получила себе в (подарок) такого соседа из за преданности россии Белорусского народа((
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15.12.2021 06:32 Відповісти
Далі буде - за крадіжку трьох бульб з поля. А ще кажуть, що в Україні хунта, "нацики" лютують. Та навіть за заклики до дружби з країною-агресором нікого з "мамаїв" і "ків" не посадили.
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15.12.2021 07:11 Відповісти
главноєшонеМайдан - несіть квіти омону терміново, що хотіли, те і отримали.
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15.12.2021 07:34 Відповісти
В Белоруссии законов нет: там давно уже узаконен беспредел зла узурпатора с равнением на Северную Корею.
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15.12.2021 08:59 Відповісти
мало. надо двадцаточку сразу рисовать
ау" кто там на батьку фапал еще год назад? вам еще нужны "белорусские дороги", "белорусский порядок" и "бацька"?
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15.12.2021 09:00 Відповісти
толерасты ванильные европейские цацкайтесь дальше с двумя рейхами--им пох на вас..
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15.12.2021 09:00 Відповісти
Эмм... спаведливости ради, европейским толерастам тоже пох на рейхи, уж на бульборейх так полностью.
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15.12.2021 10:56 Відповісти
шо-то пошло не так. в братской нарасеянии наоборот кричат, что санкции - приятная и полезная штука.
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15.12.2021 09:12 Відповісти
Подарить усатому цветочек и воздушный шарик в честь этого события.
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15.12.2021 09:16 Відповісти
Лукакашка мразь.Кончит очень плохо.Даже могилы не будет
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15.12.2021 09:20 Відповісти
В Белоруссии 10 млн человек!!! Лукошенко и его самые преданные псы ,которые готовы за него и за себя умереть мах . 3 т.чел! Пусть все силовики 1млн. чел! Пусть 2 млн стариков , 1 млн тем кому все равно!!! Надо подумать ,что должен сделать Лукашенко с силовиками, что бы люди , а это мин 5 млн человек , способные защитить себя и свои права просто вышли , потом организовались и снесли этот милллион нелюдей!!!
Если эти 5 млн ,готовы терпеть голод , тюрьмы , террор - живя на свободе в соей стране!!Что они терпеть не готовы? Россияне смогли покорить Чеченцев и подавить сопротивление , в наглую просто убив Президента которого Чеченцы избрали на выборах!!!И убив тысячи и тысячи!!!
Я не знаю ,что может побудить Белоруссов дать отпор Лукашенко.
Мне кажется , что обращение всех мировых лидеров , через все не подконтрольные властям средства массовой информации ,напрямую к народу ,солдатам и офицерам!!!! Возможно вызовет брожение , возможно будет возможность избежать разростания путинско - лукашеновской заразы по миру!!!!
А может , Американцам и нахрен это не надо!!!! Мне кажется и в РФ и в Чечне и в Белоруссии подавленно все! Неужели опять кучка людей может устроить Гулаг - а население готово подчинится!!!! Это страшное движения пост. советского пространства по кругу!!!!
ПОСМТРИМ!
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15.12.2021 10:16 Відповісти
 
 