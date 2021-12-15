В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики до запровадження санкцій проти цієї країни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Порушникам загрожуватиме: до шести років позбавлення волі – у разі, якщо заклики до санкцій звернені до пересічних осіб; до десяти років – якщо заклики звернені до закордонних організацій та влади; і до 12 років – якщо заклики вчинені посадовою особою з використанням службових повноважень та призвели до обмеження торгівлі, потрапляння держпідприємств у списки санкцій, а також до "інших тяжких наслідків".
У Лукашенка ці заходи називають "адекватною відповіддю на спроби заподіяти шкоду національній безпеці з боку деструктивних сил".
З серпня минулого року, після президентських виборів у Білорусі та масових репресій щодо протестувальників, Захід регулярно розширює санкції щодо білоруської влади. Під обмеження потрапила майже вся економіка Білорусі, включаючи найбільші державні компанії, а також десятки чиновників, суддів, правоохоронців та державні ЗМІ.
При цьому наприкінці листопада Лукашенко називав збиток Білорусі від західних санкцій "мізерним".
Плани запровадити кримінальну відповідальність за заклики до санкцій неодноразово озвучували і російські чиновники, зокрема депутати Держдуми та члени Ради Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
і страну йому віддав.
за озвучку тих думок? ... - думайте вже самі...
Стругацкие,, Трудно быть богом
Мы в детстве смеялись над этой фразой кардинала Ришелье из "Трех мушкетеров",
а Путин и Лукашенко - конспектировали.
ау" кто там на батьку фапал еще год назад? вам еще нужны "белорусские дороги", "белорусский порядок" и "бацька"?
Если эти 5 млн ,готовы терпеть голод , тюрьмы , террор - живя на свободе в соей стране!!Что они терпеть не готовы? Россияне смогли покорить Чеченцев и подавить сопротивление , в наглую просто убив Президента которого Чеченцы избрали на выборах!!!И убив тысячи и тысячи!!!
Я не знаю ,что может побудить Белоруссов дать отпор Лукашенко.
Мне кажется , что обращение всех мировых лидеров , через все не подконтрольные властям средства массовой информации ,напрямую к народу ,солдатам и офицерам!!!! Возможно вызовет брожение , возможно будет возможность избежать разростания путинско - лукашеновской заразы по миру!!!!
А может , Американцам и нахрен это не надо!!!! Мне кажется и в РФ и в Чечне и в Белоруссии подавленно все! Неужели опять кучка людей может устроить Гулаг - а население готово подчинится!!!! Это страшное движения пост. советского пространства по кругу!!!!
ПОСМТРИМ!