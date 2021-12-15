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Новости Политика Украины Оборона
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визит (2805) Минобороны (8233) Швеция (885) Резников (1168)

Резников посетил базу военно-морских сил Швеции. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в рамках официального визита в Королевство Швеция посетила военно-морскую базу четвертой флотилии ВМС Швеции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министра во время визита сопровождают заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, а также другие официальные лица.

Алексей Резников встретился с командующим Военно-морскими силами Швеции контр-адмиралом Евой Скуг Хаслум.

Украинскую делегацию ознакомили с назначением, структурой и основными возможностями четвертой флотилии по выполнению задач по охране водного района, образцами вооружения и военной техники, а также военно-морским вооружением и специальными средствами амфибийного полка ВМС Швеции.

Также смотрите: Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников. ФОТО

Резников посетил базу военно-морских сил Швеции 01
Фото: сайт Минобороны

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Израиль нам сложнее зубной пасты ничего не продаст, а шведы могут они русских очень любят, и немецкие ****** на них особого влияния не имеют
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15.12.2021 08:30
+6
не знаю как дальше... но пока мне нравится министр обороны во всех отношениях и действиях и заявлениях. также когда был в минских переговорах. да и внешне как то приветливый и простой в общении..на сегодня он самый лучший выбор из всех что были....
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15.12.2021 08:28
+5
Ви би поїхали у грудні до Швеції заради задоволення?
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15.12.2021 09:04
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Правила форума Совет форумчан
Может нам jas 39 gripen продадут, хотябы 10 штук
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15.12.2021 07:56 Ответить
У НАТО покупать проблемно, будем покупать не у НаТО, а єто Швеция, Швейцария, Япония и Южная Корея и Израидь, у кого есть что купить в кредит долгий.
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15.12.2021 08:05 Ответить
Израиль нам сложнее зубной пасты ничего не продаст, а шведы могут они русских очень любят, и немецкие ****** на них особого влияния не имеют
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15.12.2021 08:30 Ответить
шведы шутят (ссылка)
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15.12.2021 10:26 Ответить
В Україны справ немає? Чи подорожувати краще ніж армію будувати?
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15.12.2021 08:07 Ответить
Ну так іди будуй замість того щоб срати на форумі...
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15.12.2021 08:19 Ответить
А ти впевнений що це подорож? Резников їздить щоби домовитися про постачання зброї. І це правильно
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15.12.2021 08:50 Ответить
не знаю как дальше... но пока мне нравится министр обороны во всех отношениях и действиях и заявлениях. также когда был в минских переговорах. да и внешне как то приветливый и простой в общении..на сегодня он самый лучший выбор из всех что были....
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15.12.2021 08:28 Ответить
Що він прилип до шведської міністерки, займись ділом пане Рєзніков.
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15.12.2021 08:46 Ответить
резников работал адвокатом и его не надо учить как общаться с людьми.на фоне быков и сосен среди слуг народа он смотрится интеллектуалом
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15.12.2021 09:20 Ответить
Швеция делает хорошие морские мины, морские беспилотники, и подводные лодки..
ну и Грипены тоже интересные..
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15.12.2021 08:34 Ответить
Шістка блазня мандрує у своє задоволення.
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15.12.2021 08:53 Ответить
Ви би поїхали у грудні до Швеції заради задоволення?
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15.12.2021 09:04 Ответить
Коли ξιд у відрядженні, то не знаєш хто його туди послав чи Ізраїль, чи ФСБ
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15.12.2021 09:05 Ответить
Хорошо устроился этот патриот. Коммандировки за казеный кошт, командировочные, фуршеты, откаты. Прям как в анекдоте. Фима, ви уже устроились? нет,еще работаю Этот устроился
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15.12.2021 09:14 Ответить
если привезёт хотя бы "Карл Густав" - уже не зря съездил..
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15.12.2021 09:25 Ответить
В швецькі армії потрібно терміново інвентаризацію провести, після такого міністра навіть відра та швабри зникнути можуть
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15.12.2021 11:06 Ответить
 
 