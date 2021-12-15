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Резніков відвідав базу Військово-морських сил Швеції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська делегація на чолі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим в рамках офіційного візиту до Королівства Швеція відвідала військово-морську базу четвертої флотилії ВМС Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністра під час візиту супроводжують заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також інші офіційні особи.

Олексій Резніков зустрівся із командувачкою Військово-морських сил Швеції контр-адміралом Євою Скуг Хаслум.

Українську делегацію ознайомили із призначенням, структурою та основними спроможностями четвертої флотилії щодо виконання завдань з охорони водного району, зразками озброєння та військової техніки, а також із військово-морським озброєнням та спеціальними засобами амфібійного полку ВМС Швеції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони, - Резніков. ФОТО

Резніков відвідав базу Військово-морських сил Швеції 01
Фото: сайт Міноборони
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Топ коментарі
+7
Израиль нам сложнее зубной пасты ничего не продаст, а шведы могут они русских очень любят, и немецкие ****** на них особого влияния не имеют
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15.12.2021 08:30
+6
не знаю как дальше... но пока мне нравится министр обороны во всех отношениях и действиях и заявлениях. также когда был в минских переговорах. да и внешне как то приветливый и простой в общении..на сегодня он самый лучший выбор из всех что были....
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15.12.2021 08:28
+5
Ви би поїхали у грудні до Швеції заради задоволення?
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15.12.2021 09:04
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Может нам jas 39 gripen продадут, хотябы 10 штук
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15.12.2021 07:56 Відповісти
У НАТО покупать проблемно, будем покупать не у НаТО, а єто Швеция, Швейцария, Япония и Южная Корея и Израидь, у кого есть что купить в кредит долгий.
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15.12.2021 08:05 Відповісти
Израиль нам сложнее зубной пасты ничего не продаст, а шведы могут они русских очень любят, и немецкие ****** на них особого влияния не имеют
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15.12.2021 08:30 Відповісти
шведы шутят (ссылка)
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15.12.2021 10:26 Відповісти
В Україны справ немає? Чи подорожувати краще ніж армію будувати?
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15.12.2021 08:07 Відповісти
Ну так іди будуй замість того щоб срати на форумі...
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15.12.2021 08:19 Відповісти
А ти впевнений що це подорож? Резников їздить щоби домовитися про постачання зброї. І це правильно
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15.12.2021 08:50 Відповісти
не знаю как дальше... но пока мне нравится министр обороны во всех отношениях и действиях и заявлениях. также когда был в минских переговорах. да и внешне как то приветливый и простой в общении..на сегодня он самый лучший выбор из всех что были....
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15.12.2021 08:28 Відповісти
Що він прилип до шведської міністерки, займись ділом пане Рєзніков.
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15.12.2021 08:46 Відповісти
резников работал адвокатом и его не надо учить как общаться с людьми.на фоне быков и сосен среди слуг народа он смотрится интеллектуалом
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15.12.2021 09:20 Відповісти
Швеция делает хорошие морские мины, морские беспилотники, и подводные лодки..
ну и Грипены тоже интересные..
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15.12.2021 08:34 Відповісти
Шістка блазня мандрує у своє задоволення.
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15.12.2021 08:53 Відповісти
Ви би поїхали у грудні до Швеції заради задоволення?
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15.12.2021 09:04 Відповісти
Коли ξιд у відрядженні, то не знаєш хто його туди послав чи Ізраїль, чи ФСБ
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15.12.2021 09:05 Відповісти
Хорошо устроился этот патриот. Коммандировки за казеный кошт, командировочные, фуршеты, откаты. Прям как в анекдоте. Фима, ви уже устроились? нет,еще работаю Этот устроился
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15.12.2021 09:14 Відповісти
если привезёт хотя бы "Карл Густав" - уже не зря съездил..
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15.12.2021 09:25 Відповісти
В швецькі армії потрібно терміново інвентаризацію провести, після такого міністра навіть відра та швабри зникнути можуть
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15.12.2021 11:06 Відповісти
 
 