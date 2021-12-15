Резніков відвідав базу Військово-морських сил Швеції. ФОТО

Українська делегація на чолі з Міністром оборони України Олексієм Резніковим в рамках офіційного візиту до Королівства Швеція відвідала військово-морську базу четвертої флотилії ВМС Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністра під час візиту супроводжують заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також інші офіційні особи.

Олексій Резніков зустрівся із командувачкою Військово-морських сил Швеції контр-адміралом Євою Скуг Хаслум.

Українську делегацію ознайомили із призначенням, структурою та основними спроможностями четвертої флотилії щодо виконання завдань з охорони водного району, зразками озброєння та військової техніки, а також із військово-морським озброєнням та спеціальними засобами амфібійного полку ВМС Швеції.

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Фото: сайт Міноборони