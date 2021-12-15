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56 населенных пунктов обесточены в Киевской и Львовской областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

56 населенных пунктов обесточены в Киевской и Львовской областях, - ГСЧС

В результате усложнения погодных условий на утро среды обесточены 56 населенных пунктов в двух областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во вторник утром.

"По состоянию на 7 часов 15 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 56 населенных пунктов в 2 областях (Львовская – 54 и Киевская – 2)", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Автор: Наталя Джума
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а, які ж це добрі звістки для уряду слуг ароду, для міненерго...для мчс надаються усні вказівки, якогомога ретельніше усувати наслідки, послідовно село за селом...і підімкнути до мережі лише тоді, коли налагодять мережу у завершальному 56-му селі...
таким чином вдасться уникнути вєєєрних відключень у цьому регіоні
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15.12.2021 10:22 Ответить
 
 