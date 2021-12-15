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56 населених пунктів знеструмлено у Київській та Львівській областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

56 населених пунктів знеструмлено у Київській та Львівській областях, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов на ранок середи знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

"Станом на 7 год. 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 54 та Київська – 2 )", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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а, які ж це добрі звістки для уряду слуг ароду, для міненерго...для мчс надаються усні вказівки, якогомога ретельніше усувати наслідки, послідовно село за селом...і підімкнути до мережі лише тоді, коли налагодять мережу у завершальному 56-му селі...
таким чином вдасться уникнути вєєєрних відключень у цьому регіоні
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15.12.2021 10:22 Відповісти
 
 