Около 25 млн украинцев готовы установить "Дію", - Федоров
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Сейчас аудитория приложения "Дія" – 11,8 млн пользователей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Сколько украинцев готовы установить себе Дію? Примерно 25-27 млн. Сейчас аудитория приложения Дія - 11,8 млн пользователей. Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что в Украине несколько раз создавали фейковую копию приложения "Дія", но настоящим взломом назвать это нельзя.
"Сценарий, когда кто-то получает доступ ко всем реестрам, нереалистичен, это должна быть какая-то сумасшедшая спецоперация. Начальная стратегия развития Дії позволяет избежать того, что при взломе приложения хакеры получат доступ ко всей информации", - подчеркнул министр.
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Тоесть практически все трудоспособное население.
Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3305300
Только неделю+/- назад писали про мусора который торговал ВСЕМИ базами, от банковских до пенсионных, НАХРЕНА ее ломать то???? РЕАЛИСТИЧНЕЕ купить , быстро и недорого.
А решта, значить, не унікальні?? Знов дискримінація, як з вакц-невакц.
Идиот, а то, что базы данных продаются в голову не приходило?
Дiя - с чем ее едят и как ее готовят
Я так свою будущую жену убеждал в юности что ..инет это норм, все так делают, по 300К в сутки.) Сработало
Я мрію, встановити ось цю "дію" ...
И шо?