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Около 25 млн украинцев готовы установить "Дію", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Около 25 млн украинцев готовы установить

Сейчас аудитория приложения "Дія" – 11,8 млн пользователей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом у Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Сколько украинцев готовы установить себе Дію? Примерно 25-27 млн. Сейчас аудитория приложения Дія - 11,8 млн пользователей. Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что в Украине несколько раз создавали фейковую копию приложения "Дія", но настоящим взломом назвать это нельзя.

"Сценарий, когда кто-то получает доступ ко всем реестрам, нереалистичен, это должна быть какая-то сумасшедшая спецоперация. Начальная стратегия развития Дії позволяет избежать того, что при взломе приложения хакеры получат доступ ко всей информации", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии
+14
25 мільйонів і то ми тільки Київ порахували, а так 65 млн Українців , як було заявлено ослом оманським.
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15.12.2021 09:34
+13
гонит, никто из моих знакомых не собирается устанавливать говнодию. и любой здравомыслящий спросит, где находятся серверы и кто админ?...
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15.12.2021 09:36
+8
Замануха для лохів.
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15.12.2021 09:37
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25 мільйонів і то ми тільки Київ порахували, а так 65 млн Українців , як було заявлено ослом оманським.
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15.12.2021 09:34 Ответить
комусь в очах двоїться...
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15.12.2021 09:40 Ответить
Готові то готові але воно ***** пише "у вас застарілий браузер", а оновлено все!
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15.12.2021 09:35 Ответить
Замануха для лохів.
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15.12.2021 09:37 Ответить
Заради віртуальної тищі. Танунах.
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15.12.2021 09:36 Ответить
Не хочу від блаЗЄнських навіть готівкою...
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15.12.2021 10:13 Ответить
що воно тупе курить?
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15.12.2021 09:36 Ответить
на сервері
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15.12.2021 10:25 Ответить
гонит, никто из моих знакомых не собирается устанавливать говнодию. и любой здравомыслящий спросит, где находятся серверы и кто админ?...
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15.12.2021 09:36 Ответить
Проблема в том, что поздно уже спрашивать - даже если вы себе это и не ставили, данные ваши в шаловливых ручках этих персонажей.
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15.12.2021 09:39 Ответить
Дані то одне, а те, що воно буде нишпорити, все відслідковувати у вашому смартфоні, то інше.
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15.12.2021 09:45 Ответить
для того потрібно мати кнопковий телефон . вони і без дії відслідковують
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15.12.2021 10:04 Ответить
Для чого "для того"?
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15.12.2021 10:06 Ответить
"для того", щоб "для чого"
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15.12.2021 10:08 Ответить
Пальцем в небо ...
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15.12.2021 10:13 Ответить
Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед.
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15.12.2021 10:16 Ответить
Ви впорались.
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15.12.2021 10:17 Ответить
Так не давайте разрешений шариться по памяти - будет сидеть тихо.
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15.12.2021 10:12 Ответить
Дієва порада, враховуючи загальний рівень обізнаності населення в цьому плані.
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15.12.2021 10:16 Ответить
Ну так не ставьте всякое г-но, включая и это, если не разбираетесь. Там в интернетах много ещё всякого.
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15.12.2021 10:26 Ответить
Я так і роблю, особливо, коли дєрьмо і виглядає, як дєрьмо.
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15.12.2021 10:31 Ответить
Установить то может и установили, а выкосили сколько уже? А покажите ка нам картиночку с этой странички в гугле, бутте любезны
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15.12.2021 09:38 Ответить
"Скільки українців готові встановити собі Дію? Приблизно 25-27 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3305300

Тоесть практически все трудоспособное население.

Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3305300

Только неделю+/- назад писали про мусора который торговал ВСЕМИ базами, от банковских до пенсионных, НАХРЕНА ее ломать то???? РЕАЛИСТИЧНЕЕ купить , быстро и недорого.
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15.12.2021 09:38 Ответить
в мене старенький андроїд не дії не приват встановити неможливо . в жінки айфон - там у додатку приват - можливості створення картки немає... в дитини планшет андроїд - посвіжіше - там вдалося зробити картку у приваті (перевстановив приват24 і зявилася) .. підвязати до дії ще не зробив - деякий час ще знадобиться для цього
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15.12.2021 09:40 Ответить
підв'язка до дії відбувається за 5 секунд
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15.12.2021 09:59 Ответить
Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3305300

А решта, значить, не унікальні?? Знов дискримінація, як з вакц-невакц.
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15.12.2021 09:43 Ответить
Готові встановити чи ні, але усі дані і так заходяться в онлайн базі і від того, що людина сама побачить там свої документи, гірше вже не стане.
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15.12.2021 09:54 Ответить
Наскільки це небезпечно для громадян України, які і без того потерпають від it-шахраїв в банківській сфері. Тепер для it-шахраїв, всяким кол-центрах по тюрмах і на волі, - відкриється безмежний оперативний простір маніпуляцій даними "Дія"
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15.12.2021 09:56 Ответить
лохи
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15.12.2021 09:58 Ответить
"Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація." - наголосив міністр.

Идиот, а то, что базы данных продаются в голову не приходило?
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15.12.2021 10:00 Ответить
Не стількі готові як змущені.
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15.12.2021 10:02 Ответить
Я так и вижу миллионы бабушек на стареньких кнопочных телефонах устанавливают этлт зеленый девайс и потом ломятся в фитнес центры.
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15.12.2021 10:05 Ответить
им обещали тыщу на валидол для поиска своего ковидлового сертификата в этой глючилке.
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15.12.2021 10:07 Ответить
ожидается "Большая смартонификация"?
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15.12.2021 10:05 Ответить
...як у "борі_калєснікова" була "большая_Т2-зация". Він обіцяв усім пенсіонерам поставити Т2, коли переходили з аналогового на цифрове ТБ. Гроші "боря" взяв, а Т2 купив може з десятку пенсіонерів щоб показали картинку на ТБ. Я Вас запевняю, що блаЗЄнські можуть те саме проробити з "купимо_всім_пенсіонерам_смартфони".
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15.12.2021 10:18 Ответить
Тепер стало дуже удобно. За незаконну постанову інспектора-мудака Рогового з Кременчуга, оскаржену в суді ще в 20 році недолуга виконавча служба відкрила незаконне впровадження, і через Дію заблокувала мої рахунки. Того ж дня виконавцям були пред"явлені документи, впровадження було закрито і рахунок розблокований. Але приват банк вирішив, що я неблагонадійний кліент і повторно заблокував кредитну картку з вимогою погасити наявну заборгованість на картці 10000 грн протягом 3-х днів. Інакше рахунок знову буде заблоковано назавжди з відповідними наслідками. Держава поводила по губам своєму громадянину просто так, щоб не розслаблявся. Окрема подяка інспектору мудаку, бажаю йому на пенсію вийти з позором в чині лейтенанта.
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15.12.2021 10:07 Ответить
про эту поделку от профессионала

Дiя - с чем ее едят и как ее готовят
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15.12.2021 10:10 Ответить
Баран
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15.12.2021 10:20 Ответить
Со статистикой явно нелады. Также как и с головами тех, кто решил окунуться в это дерьмо.
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15.12.2021 10:26 Ответить
заставили дурака богу молиться
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15.12.2021 10:31 Ответить
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15.12.2021 10:34 Ответить
Чёрные технологии пропаганды в действия. Все хотят установить. Плюс 300К в день.
Я так свою будущую жену убеждал в юности что ..инет это норм, все так делают, по 300К в сутки.) Сработало
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15.12.2021 10:41 Ответить
Після встановлення "Дія", поросячопсиний "дельтабанк" заблокував рахунки на "приват" банку, мого знайомого, який у 14 році, не захотів фінансувати агресію кацапстану!
Я мрію, встановити ось цю "дію" ...
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15.12.2021 10:42 Ответить
90% украинцев готовы выехать на ПМЖ в США или Европу!
И шо?
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15.12.2021 10:52 Ответить
только ради сертификатов установили многие.. Когда это будет уже не нужно - дия уйдет в утиль.
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15.12.2021 10:55 Ответить
Якщо дозволять.
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15.12.2021 13:08 Ответить
Так,вони готові,лишилась фігня - купити айфон і за сто п"ятдесят гривень в Київстарі тобі встановлять Дію...А потім можна передивитись цілі три серіі "Сватів"...
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15.12.2021 11:02 Ответить
Верим этому интернет-жулику как себе!
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15.12.2021 11:08 Ответить
поставить себе шпионскую программу от зеленых, где надо ещё отмечаться и крутить головой как дрессированный попка - может только зебил
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15.12.2021 11:39 Ответить
А як він порахував ті 25 мільонів? Як Гончарук зростання ВВП на 45%? Як Шмигаль 500тис. нових робочих місць? Як Зеленський дерева та удвічі нижчі тарифи? Як команда найвеличнішого зарплати вчителям? У них у всіх носи повинні бути вже по 35 см.
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15.12.2021 13:14 Ответить
Особенно пенсы в деревнях готовы где даже интернета нет...
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15.12.2021 13:24 Ответить
Перехватить данные, можно любые. Исправить и отправить, тоже можно все что угодно. Одним кодерам известно, куда льются данные из "дії". Паспорт, вот документ. А все остальное, г-но не юридическое. Свет выключили, и ты дурак без документов.
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15.12.2021 15:18 Ответить
 
 