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Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Близько 25 млн українців готові встановити

Зараз аудиторія застосунку "Дія" - 11,8 млн користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скільки українців готові встановити собі Дію? Приблизно 25-27 млн. Зараз аудиторія застосунку Дія — 11,8 млн користувачів. Ми бачимо тенденцію до 50-70 тисяч нових унікальних щодня", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що в Україні кілька разів створювали фейкову копію застосунку "Дія", але справжнім зламом назвати це не можна.

"Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
25 мільйонів і то ми тільки Київ порахували, а так 65 млн Українців , як було заявлено ослом оманським.
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15.12.2021 09:34
+13
гонит, никто из моих знакомых не собирается устанавливать говнодию. и любой здравомыслящий спросит, где находятся серверы и кто админ?...
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15.12.2021 09:36
+8
Замануха для лохів.
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15.12.2021 09:37
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25 мільйонів і то ми тільки Київ порахували, а так 65 млн Українців , як було заявлено ослом оманським.
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15.12.2021 09:34 Відповісти
комусь в очах двоїться...
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15.12.2021 09:40 Відповісти
Готові то готові але воно ***** пише "у вас застарілий браузер", а оновлено все!
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15.12.2021 09:35 Відповісти
Замануха для лохів.
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15.12.2021 09:37 Відповісти
Заради віртуальної тищі. Танунах.
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15.12.2021 09:36 Відповісти
Не хочу від блаЗЄнських навіть готівкою...
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15.12.2021 10:13 Відповісти
що воно тупе курить?
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15.12.2021 09:36 Відповісти
на сервері
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15.12.2021 10:25 Відповісти
гонит, никто из моих знакомых не собирается устанавливать говнодию. и любой здравомыслящий спросит, где находятся серверы и кто админ?...
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15.12.2021 09:36 Відповісти
Проблема в том, что поздно уже спрашивать - даже если вы себе это и не ставили, данные ваши в шаловливых ручках этих персонажей.
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15.12.2021 09:39 Відповісти
Дані то одне, а те, що воно буде нишпорити, все відслідковувати у вашому смартфоні, то інше.
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15.12.2021 09:45 Відповісти
для того потрібно мати кнопковий телефон . вони і без дії відслідковують
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15.12.2021 10:04 Відповісти
Для чого "для того"?
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15.12.2021 10:06 Відповісти
"для того", щоб "для чого"
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15.12.2021 10:08 Відповісти
Пальцем в небо ...
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15.12.2021 10:13 Відповісти
Гостру думку варто подавати тупим кінцем уперед.
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15.12.2021 10:16 Відповісти
Ви впорались.
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15.12.2021 10:17 Відповісти
Так не давайте разрешений шариться по памяти - будет сидеть тихо.
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15.12.2021 10:12 Відповісти
Дієва порада, враховуючи загальний рівень обізнаності населення в цьому плані.
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15.12.2021 10:16 Відповісти
Ну так не ставьте всякое г-но, включая и это, если не разбираетесь. Там в интернетах много ещё всякого.
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15.12.2021 10:26 Відповісти
Я так і роблю, особливо, коли дєрьмо і виглядає, як дєрьмо.
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15.12.2021 10:31 Відповісти
Установить то может и установили, а выкосили сколько уже? А покажите ка нам картиночку с этой странички в гугле, бутте любезны
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15.12.2021 09:38 Відповісти
"Скільки українців готові встановити собі Дію? Приблизно 25-27 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3305300

Тоесть практически все трудоспособное население.

Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3305300

Только неделю+/- назад писали про мусора который торговал ВСЕМИ базами, от банковских до пенсионных, НАХРЕНА ее ломать то???? РЕАЛИСТИЧНЕЕ купить , быстро и недорого.
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15.12.2021 09:38 Відповісти
в мене старенький андроїд не дії не приват встановити неможливо . в жінки айфон - там у додатку приват - можливості створення картки немає... в дитини планшет андроїд - посвіжіше - там вдалося зробити картку у приваті (перевстановив приват24 і зявилася) .. підвязати до дії ще не зробив - деякий час ще знадобиться для цього
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15.12.2021 09:40 Відповісти
підв'язка до дії відбувається за 5 секунд
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15.12.2021 09:59 Відповісти
Мы видим тенденцию до 50-70 тысяч новых уникальных ежедневно", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3305300

А решта, значить, не унікальні?? Знов дискримінація, як з вакц-невакц.
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15.12.2021 09:43 Відповісти
Готові встановити чи ні, але усі дані і так заходяться в онлайн базі і від того, що людина сама побачить там свої документи, гірше вже не стане.
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15.12.2021 09:54 Відповісти
Наскільки це небезпечно для громадян України, які і без того потерпають від it-шахраїв в банківській сфері. Тепер для it-шахраїв, всяким кол-центрах по тюрмах і на волі, - відкриється безмежний оперативний простір маніпуляцій даними "Дія"
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15.12.2021 09:56 Відповісти
лохи
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15.12.2021 09:58 Відповісти
"Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація." - наголосив міністр.

Идиот, а то, что базы данных продаются в голову не приходило?
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15.12.2021 10:00 Відповісти
Не стількі готові як змущені.
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15.12.2021 10:02 Відповісти
Я так и вижу миллионы бабушек на стареньких кнопочных телефонах устанавливают этлт зеленый девайс и потом ломятся в фитнес центры.
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15.12.2021 10:05 Відповісти
им обещали тыщу на валидол для поиска своего ковидлового сертификата в этой глючилке.
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15.12.2021 10:07 Відповісти
ожидается "Большая смартонификация"?
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15.12.2021 10:05 Відповісти
...як у "борі_калєснікова" була "большая_Т2-зация". Він обіцяв усім пенсіонерам поставити Т2, коли переходили з аналогового на цифрове ТБ. Гроші "боря" взяв, а Т2 купив може з десятку пенсіонерів щоб показали картинку на ТБ. Я Вас запевняю, що блаЗЄнські можуть те саме проробити з "купимо_всім_пенсіонерам_смартфони".
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15.12.2021 10:18 Відповісти
Тепер стало дуже удобно. За незаконну постанову інспектора-мудака Рогового з Кременчуга, оскаржену в суді ще в 20 році недолуга виконавча служба відкрила незаконне впровадження, і через Дію заблокувала мої рахунки. Того ж дня виконавцям були пред"явлені документи, впровадження було закрито і рахунок розблокований. Але приват банк вирішив, що я неблагонадійний кліент і повторно заблокував кредитну картку з вимогою погасити наявну заборгованість на картці 10000 грн протягом 3-х днів. Інакше рахунок знову буде заблоковано назавжди з відповідними наслідками. Держава поводила по губам своєму громадянину просто так, щоб не розслаблявся. Окрема подяка інспектору мудаку, бажаю йому на пенсію вийти з позором в чині лейтенанта.
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15.12.2021 10:07 Відповісти
про эту поделку от профессионала

Дiя - с чем ее едят и как ее готовят
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15.12.2021 10:10 Відповісти
Баран
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15.12.2021 10:20 Відповісти
Со статистикой явно нелады. Также как и с головами тех, кто решил окунуться в это дерьмо.
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15.12.2021 10:26 Відповісти
заставили дурака богу молиться
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15.12.2021 10:31 Відповісти
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15.12.2021 10:34 Відповісти
Чёрные технологии пропаганды в действия. Все хотят установить. Плюс 300К в день.
Я так свою будущую жену убеждал в юности что ..инет это норм, все так делают, по 300К в сутки.) Сработало
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15.12.2021 10:41 Відповісти
Після встановлення "Дія", поросячопсиний "дельтабанк" заблокував рахунки на "приват" банку, мого знайомого, який у 14 році, не захотів фінансувати агресію кацапстану!
Я мрію, встановити ось цю "дію" ...
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15.12.2021 10:42 Відповісти
90% украинцев готовы выехать на ПМЖ в США или Европу!
И шо?
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15.12.2021 10:52 Відповісти
только ради сертификатов установили многие.. Когда это будет уже не нужно - дия уйдет в утиль.
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15.12.2021 10:55 Відповісти
Якщо дозволять.
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15.12.2021 13:08 Відповісти
Так,вони готові,лишилась фігня - купити айфон і за сто п"ятдесят гривень в Київстарі тобі встановлять Дію...А потім можна передивитись цілі три серіі "Сватів"...
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15.12.2021 11:02 Відповісти
Верим этому интернет-жулику как себе!
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15.12.2021 11:08 Відповісти
поставить себе шпионскую программу от зеленых, где надо ещё отмечаться и крутить головой как дрессированный попка - может только зебил
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15.12.2021 11:39 Відповісти
А як він порахував ті 25 мільонів? Як Гончарук зростання ВВП на 45%? Як Шмигаль 500тис. нових робочих місць? Як Зеленський дерева та удвічі нижчі тарифи? Як команда найвеличнішого зарплати вчителям? У них у всіх носи повинні бути вже по 35 см.
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Особенно пенсы в деревнях готовы где даже интернета нет...
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15.12.2021 13:24 Відповісти
Перехватить данные, можно любые. Исправить и отправить, тоже можно все что угодно. Одним кодерам известно, куда льются данные из "дії". Паспорт, вот документ. А все остальное, г-но не юридическое. Свет выключили, и ты дурак без документов.
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15.12.2021 15:18 Відповісти
 
 