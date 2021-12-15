Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров
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Зараз аудиторія застосунку "Дія" - 11,8 млн користувачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Скільки українців готові встановити собі Дію? Приблизно 25-27 млн. Зараз аудиторія застосунку Дія — 11,8 млн користувачів. Ми бачимо тенденцію до 50-70 тисяч нових унікальних щодня", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що в Україні кілька разів створювали фейкову копію застосунку "Дія", але справжнім зламом назвати це не можна.
"Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр.
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Тоесть практически все трудоспособное население.
Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3305300
Только неделю+/- назад писали про мусора который торговал ВСЕМИ базами, от банковских до пенсионных, НАХРЕНА ее ломать то???? РЕАЛИСТИЧНЕЕ купить , быстро и недорого.
А решта, значить, не унікальні?? Знов дискримінація, як з вакц-невакц.
Идиот, а то, что базы данных продаются в голову не приходило?
Дiя - с чем ее едят и как ее готовят
Я так свою будущую жену убеждал в юности что ..инет это норм, все так делают, по 300К в сутки.) Сработало
Я мрію, встановити ось цю "дію" ...
И шо?