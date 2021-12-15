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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Корниенко (651)

Парламент не вмешивается в редакционную политику телеканала "Рада", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парламент не вмешивается в редакционную политику телеканала

Владельцем телеканала "Рада" является украинский народ. Но парламент исполняет обязанности владельца.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам в среду сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что Верховная Рада не является владельцем телеканала "Рада".

"Владельцем по сути является украинский народ, потому что это государственный канал. Но мы исполняем обязанности собственника. Что это за обязанности? Это создать предприятие, утвердить его устав, назначить руководство, причем это делает не Верховная Рада, а аппарат… Дальше канал уже, опираясь на свой устав, принимает те или иные решения", - заметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, будут ли депутаты ходить на ток-шоу, если они появятся на телеканале "Рада", первый вице-спикер отметил: "Будет шоу, будем участвовать в шоу. Будет аналитическая программа, то в ней... Если остальные каналы показывают шоу и затягивают зрителя разными медийными технологиями, так почему канал "Рада" должен быть в стиле 2001 года?! Давайте он тоже будет в стиле 2022-го".

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Автор: Наталя Джума
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Бгггг
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15.12.2021 11:55 Ответить
ага)идет трансляция из рады,и тут реклама * я уписiлясь вiд смiху*)))самое оно))))
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15.12.2021 11:58 Ответить
Смишно. Косит под недалекого, растит в себе Хруща.
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15.12.2021 12:26 Ответить














Назар Приходько


@nazareye

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6 мин



Звертаюся до молодих людей до 30-ти років: Ви знаєте, що таке КОМСОМОЛ? Ось він! У Верховній Раді Нардепам роздають книги про «Велике будівництво»... КНИГИ! Що це за «Летопись временных лет», і за чий рахунок тираж??? Нагадує, як один «проффесор» книгу «написав»... Дно!
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15.12.2021 14:34 Ответить
"Власником по суті є український народ, тому що це державний канал. Але ми виконуємо обов'язки власника. по-суті власником народ, а по-факту ми. Жидівська совкова аналогія- "земля буде Ваша,а урожай наш"
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15.12.2021 15:44 Ответить
 
 