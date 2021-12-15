Парламент не вмешивается в редакционную политику телеканала "Рада", - Корниенко

Владельцем телеканала "Рада" является украинский народ. Но парламент исполняет обязанности владельца.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам в среду сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что Верховная Рада не является владельцем телеканала "Рада".

"Владельцем по сути является украинский народ, потому что это государственный канал. Но мы исполняем обязанности собственника. Что это за обязанности? Это создать предприятие, утвердить его устав, назначить руководство, причем это делает не Верховная Рада, а аппарат… Дальше канал уже, опираясь на свой устав, принимает те или иные решения", - заметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, будут ли депутаты ходить на ток-шоу, если они появятся на телеканале "Рада", первый вице-спикер отметил: "Будет шоу, будем участвовать в шоу. Будет аналитическая программа, то в ней... Если остальные каналы показывают шоу и затягивают зрителя разными медийными технологиями, так почему канал "Рада" должен быть в стиле 2001 года?! Давайте он тоже будет в стиле 2022-го".

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