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Новини Політика України
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ВР (11730) Корнієнко (649)

Парламент не втручається у редакційну політику телеканалу "Рада", - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Парламент не втручається у редакційну політику телеканалу

Власником телеканалу "Рада" є український народ. Але парламент виконує обов'язки власника.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в середу сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що Верховна Рада не є власником телеканалу "Рада".

"Власником по суті є український народ, тому що це державний канал. Але ми виконуємо обов’язки власника. Що це за обов’язки? Це створити підприємство, затвердити його статут, призначити керівництво, причому це робить не Верховна Рада, а апарат… Далі канал вже, спираючись на свій статут, приймає ті чи інші рішення", - зауважив Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи будуть депутати ходити на ток-шоу, якщо вони з’являться на телеканалі "Рада", перший віцеспікер зазначив: "Буде шоу, братимемо участь в шоу. Буде аналітична програма, то в ній…Якщо решта каналів показують шоу і заволікають глядача різними медійними технологіями, то чому канал "Рада" має бути в стилі 2001 року?! Давайте він теж буде в стилі 2022-го".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Бгггг
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15.12.2021 11:55 Відповісти
ага)идет трансляция из рады,и тут реклама * я уписiлясь вiд смiху*)))самое оно))))
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15.12.2021 11:58 Відповісти
Смишно. Косит под недалекого, растит в себе Хруща.
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15.12.2021 12:26 Відповісти














Назар Приходько


@nazareye

·
6 мин



Звертаюся до молодих людей до 30-ти років: Ви знаєте, що таке КОМСОМОЛ? Ось він! У Верховній Раді Нардепам роздають книги про «Велике будівництво»... КНИГИ! Що це за «Летопись временных лет», і за чий рахунок тираж??? Нагадує, як один «проффесор» книгу «написав»... Дно!
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15.12.2021 14:34 Відповісти
"Власником по суті є український народ, тому що це державний канал. Але ми виконуємо обов'язки власника. по-суті власником народ, а по-факту ми. Жидівська совкова аналогія- "земля буде Ваша,а урожай наш"
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15.12.2021 15:44 Відповісти
 
 