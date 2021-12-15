Парламент не втручається у редакційну політику телеканалу "Рада", - Корнієнко

Власником телеканалу "Рада" є український народ. Але парламент виконує обов'язки власника.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в середу сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Він наголосив, що Верховна Рада не є власником телеканалу "Рада".

"Власником по суті є український народ, тому що це державний канал. Але ми виконуємо обов’язки власника. Що це за обов’язки? Це створити підприємство, затвердити його статут, призначити керівництво, причому це робить не Верховна Рада, а апарат… Далі канал вже, спираючись на свій статут, приймає ті чи інші рішення", - зауважив Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи будуть депутати ходити на ток-шоу, якщо вони з’являться на телеканалі "Рада", перший віцеспікер зазначив: "Буде шоу, братимемо участь в шоу. Буде аналітична програма, то в ній…Якщо решта каналів показують шоу і заволікають глядача різними медійними технологіями, то чому канал "Рада" має бути в стилі 2001 року?! Давайте він теж буде в стилі 2022-го".

Також читайте: Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко