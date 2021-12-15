Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов: для путешествий откроются десятки стран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина готовится присоединиться к Глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов для пересечения границы ", – сказала Карчевич.
По ее словам, вакцинированные украинцы смогут посетить больше стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда это позволяет эпидемическая ситуация.
На сегодняшний день такой доступ для граждан Украины открыт в 52 странах мира, признающих COVID-сертификаты в приложении "Дія".
Пожалуйста, подождите...
Средней украинской зарплаты $500 вполне хватит купить билет на wizzair за $40 в обе стороны и забронировать за $50 номер/комнату на пару дней с минимальными удобствами в любой стране ЕС.
В червні 2021 коли Європейські країни були закрити для українців навіть з сертифікатами вакцинації, я їздив в Угорщину та Іспанію по негативно у тесту. Для власників квитків на матчі Євро-2020 Угорщина дозволяла в'їзд на 72 години по негативному тесту.
А для в'їзду в Іспанію, треба було заповнити plf-анкету. Одне з питань -дата та країна здачі останнього негативного тесту, я здав перед вильотом в Будапешті. П коли заповнював особисті дані - на одну цифру помилився в номері паспорту. Система долі не пускала,повідомлення іспанською "для другого номеру документу не знайдено актуальний тест". Коли ввів правильний - дані заповнили ст і анкета згенерувалась.
А тепер питання : як іспанський сайт знав про тест зроблений в Угорщині?! Якщо це не глобальний європейський реєстр тестів, то що це?!
Если нет сертификата, то по-любому карантин.
А если есть сертификат и тест - свободный въезд.
Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
введения ограничений, - просто хотя бы потому, что это
чужие страны, их территория, их собственность и им решать
кого впускать и как впускать, а кого не впускать.
Захотят - запросят тест, захотят - запросят 5 тестов,
захотят - впустят только тех, кто ходит на голове,
захотят - не впустят вообще.
Их право.
UK сейчас заправшивает тест перед въездом и тест после въезда.
Даже у своих граждан.
Правильность запретов? Так я накидал варианты бреда которые сейчас действуют, им нет никакого логического обьяснения.Вы пытаетесь его логически обьяснить в плоскости захотятнезахотят? Ихние хотелки - пустышка, как "прорекомендует" воз мозам - так и будут делать.