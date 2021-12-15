Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн
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Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону", - сказала Карчевич.
За його словами, вакциновані українці зможуть відвідати більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація
На сьогодні такий доступ для громадян України відкритий у 52 країни світу, які визнають COVID-сертифікати у застосунку "Дія".
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Средней украинской зарплаты $500 вполне хватит купить билет на wizzair за $40 в обе стороны и забронировать за $50 номер/комнату на пару дней с минимальными удобствами в любой стране ЕС.
В червні 2021 коли Європейські країни були закрити для українців навіть з сертифікатами вакцинації, я їздив в Угорщину та Іспанію по негативно у тесту. Для власників квитків на матчі Євро-2020 Угорщина дозволяла в'їзд на 72 години по негативному тесту.
А для в'їзду в Іспанію, треба було заповнити plf-анкету. Одне з питань -дата та країна здачі останнього негативного тесту, я здав перед вильотом в Будапешті. П коли заповнював особисті дані - на одну цифру помилився в номері паспорту. Система долі не пускала,повідомлення іспанською "для другого номеру документу не знайдено актуальний тест". Коли ввів правильний - дані заповнили ст і анкета згенерувалась.
А тепер питання : як іспанський сайт знав про тест зроблений в Угорщині?! Якщо це не глобальний європейський реєстр тестів, то що це?!
Если нет сертификата, то по-любому карантин.
А если есть сертификат и тест - свободный въезд.
Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
введения ограничений, - просто хотя бы потому, что это
чужие страны, их территория, их собственность и им решать
кого впускать и как впускать, а кого не впускать.
Захотят - запросят тест, захотят - запросят 5 тестов,
захотят - впустят только тех, кто ходит на голове,
захотят - не впустят вообще.
Их право.
UK сейчас заправшивает тест перед въездом и тест после въезда.
Даже у своих граждан.
Правильность запретов? Так я накидал варианты бреда которые сейчас действуют, им нет никакого логического обьяснения.Вы пытаетесь его логически обьяснить в плоскости захотятнезахотят? Ихние хотелки - пустышка, как "прорекомендует" воз мозам - так и будут делать.