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Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн

Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону", - сказала Карчевич.

За його словами, вакциновані українці зможуть відвідати більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація

На сьогодні такий доступ для громадян України відкритий у 52 країни світу, які визнають COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
По поводу карантина - не находите что это бредово - если тест то покажет что здоров, зачем сидеть на карантине???
Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
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15.12.2021 12:25
+5
дозвезды все эти сертификаты, вся европа один хрен тест не позднее 24ч на вьезде требует .Так что проколотому еще и нужно доказать что он не просто проколотый, а проколотый и незаразный (считай стерильный).Более бредовой хрени придумать нельзя было еще парулетназад.
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15.12.2021 12:08
+4
Зеленая власть хвалится что присоединила Украину к черным глобалистам и их цифровизации населения для контроля и управления цифрорабами. Есть чем хвастать по их мнению. В нормальных странах отказываются от кодов, масок, локдаунов, обязательных экспериментальных прививок населения ( опытов над людьми), люди байкотируют те магазины где введены коды, они пустые, это такая страна как Швеция. У нас же зеленые наперсточники хвастают, тем что дурят людей и принуждают, нарушая Конституцию страны. Они уже ввели третью вакцинацию для стариков и тяжелобольных, хотят их добить. Хочется думать , что эти подонки ответят когда - нибудь за свои злонамеренные поступки в отношении людей и всего человечества.
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15.12.2021 12:29
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За які шиші їздити?
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15.12.2021 12:04 Відповісти
Да хорош чесать.
Средней украинской зарплаты $500 вполне хватит купить билет на wizzair за $40 в обе стороны и забронировать за $50 номер/комнату на пару дней с минимальными удобствами в любой стране ЕС.
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15.12.2021 12:23 Відповісти
На кладбище будешь заказывать все что хочешь.
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15.12.2021 12:30 Відповісти
Зеленая власть хвалится что присоединила Украину к черным глобалистам и их цифровизации населения для контроля и управления цифрорабами. Есть чем хвастать по их мнению. В нормальных странах отказываются от кодов, масок, локдаунов, обязательных экспериментальных прививок населения ( опытов над людьми), люди байкотируют те магазины где введены коды, они пустые, это такая страна как Швеция. У нас же зеленые наперсточники хвастают, тем что дурят людей и принуждают, нарушая Конституцию страны. Они уже ввели третью вакцинацию для стариков и тяжелобольных, хотят их добить. Хочется думать , что эти подонки ответят когда - нибудь за свои злонамеренные поступки в отношении людей и всего человечества.
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Я вам скажу більше: існує не тільки єдина європейська база сертифікатів про вакцинацію, а ц єдина база довідок про негативний тест.
В червні 2021 коли Європейські країни були закрити для українців навіть з сертифікатами вакцинації, я їздив в Угорщину та Іспанію по негативно у тесту. Для власників квитків на матчі Євро-2020 Угорщина дозволяла в'їзд на 72 години по негативному тесту.
А для в'їзду в Іспанію, треба було заповнити plf-анкету. Одне з питань -дата та країна здачі останнього негативного тесту, я здав перед вильотом в Будапешті. П коли заповнював особисті дані - на одну цифру помилився в номері паспорту. Система долі не пускала,повідомлення іспанською "для другого номеру документу не знайдено актуальний тест". Коли ввів правильний - дані заповнили ст і анкета згенерувалась.
А тепер питання : як іспанський сайт знав про тест зроблений в Угорщині?! Якщо це не глобальний європейський реєстр тестів, то що це?!
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15.12.2021 13:04 Відповісти
Ну нарешті. Поїду до цьоці яка жиє у Занзібарі і має ферму кенгуру.
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15.12.2021 12:07 Відповісти
дозвезды все эти сертификаты, вся европа один хрен тест не позднее 24ч на вьезде требует .Так что проколотому еще и нужно доказать что он не просто проколотый, а проколотый и незаразный (считай стерильный).Более бредовой хрени придумать нельзя было еще парулетназад.
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15.12.2021 12:08 Відповісти
Не совсем так.
Если нет сертификата, то по-любому карантин.
А если есть сертификат и тест - свободный въезд.
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15.12.2021 12:18 Відповісти
По поводу карантина - не находите что это бредово - если тест то покажет что здоров, зачем сидеть на карантине???
Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
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15.12.2021 12:25 Відповісти
Я только поправил, что не "один хрен", без оценок правильности
введения ограничений, - просто хотя бы потому, что это
чужие страны, их территория, их собственность и им решать
кого впускать и как впускать, а кого не впускать.
Захотят - запросят тест, захотят - запросят 5 тестов,
захотят - впустят только тех, кто ходит на голове,
захотят - не впустят вообще.
Их право.
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15.12.2021 13:32 Відповісти
Кстати, про 5 тестов не шутка - ежели не ошибаюсь,
UK сейчас заправшивает тест перед въездом и тест после въезда.
Даже у своих граждан.
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15.12.2021 13:34 Відповісти
Если честно ,я вообще не могу понять что вы пытаетесь донести
Правильность запретов? Так я накидал варианты бреда которые сейчас действуют, им нет никакого логического обьяснения.Вы пытаетесь его логически обьяснить в плоскости захотятнезахотят? Ихние хотелки - пустышка, как "прорекомендует" воз мозам - так и будут делать.
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15.12.2021 14:06 Відповісти
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15.12.2021 12:11 Відповісти
))))))))))))))))))))))) чим папірець невгодив))))))
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Ещё бы coronovac EMA признала, вообще хорошо бы было, а так ...
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15.12.2021 14:29 Відповісти
 
 