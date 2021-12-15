Богдан - Зеленскому: "Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после телефонного разговора лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "надо было уходить".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я хотел попросить уходить... А дальше все – катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии", – отметил Богдан.
По его словам, в команде президента "никто не понимает, что надо делать".
"Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать! К чертовой матери. Ехать за рубеж, получить письменные гарантии, пох…р от кого, и жить. Все, не трогай эту страну... Но уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть", – считает Богдан.
Напомним, 7 декабря президент Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.
Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.
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На фига было вкладываться, если бы доступ к корыту был перекрыт судами и дело с Приветом продвигалось бы быстрее.
Беню посадят в Израиле, в США. И даже экстрадируют в США из других стран.
Беня вернулся в Украину после победы его проекта Зе. Абсолютно уверенный в своей безопасности.
Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу.
Наверное было приятно лично решать кому закон, а кто над законом. Лично, а не какие то суды...
ну это как твоя дочь - проститутка. а теперь докажи обратное.
Порошенко вообще победил в один тур с 53%, а если бы был второй тур, то у Порошенко было бы 80+%!
Те 80% и те 73% - это одни и теже люди. Почему Порошенко их потерял - это вопрос к Порошенко.
И если Порошенко планирует побеждать в будущем, то надо быть дураком, чтобы противопоставлять себя этим 73%. Как бы оставшиеся 27% - это полюбому политика поражения.
У Пети был шанс, но он его просрал. Судя по коментам его тролей - даже не понял почему. Но это его проблемы - второго шанса у него не будет.
Более того, Зе молится и рекламирует Петю как залог победы Зе. Петя это единственный кандидат, которого Зе побеждает во втором туре будущих выборов.
Были бы у Порошенко мозги, он давно бы снял свою кандидатуру с будущих выборов и искал кого поддержать.
Тогда бы у Зе уже сейчас были бы нулевые шансы на победу.
Беня и Зе это сладкая парочка. Это и последнему идиоту понятно.
По Бене открыты дела в Израиле и в США.
Безопасно себя Беня может чуйствовать только в Украине при Зе.
Но если САП заработает, то безопасность Бене может гарантировать только один человек на планете и он в кремле. Без вариантов, безопасность в обмен на предательство.
А что Зе? Он сам стал между двух огней, между Байденом и между Беней.
Хорошего выхода для Зе нет. Он в ловушке, Срок до нового года. А потом петляй, не петляй...
Кого они хотят эестрадировать из Украины?
Беня успел наследить и в штатах, и в Израиле. В Украине он чистый и пушистый. При Зе.
Или экстрадируют?
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Я постараюсь быть максимально взвешенным, хотя кровь выступает из дёсен.
Прямо сейчас социальные сети обсуждают интервью одного подонка с другим.
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста, и сыпет "откровениями".
Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, А потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране.
Повторюсь, історія з гогі абсолютно не випадкість, хтось продумав, спланував і здійснив. А це лише етап комбінації чи операції. Як воно буде далі - побачимо.
InfoResist
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Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Об этом говорится в расследовании УП.
7 декабря возле Офиса президента с такими номерами был замечен автомобиль Land Cruiser. Согласно действующему законодательству, номерные знаки прикрытия имеют право использовать спецслужбы для проведения операций, однако в этот раз ими воспользовался бизнесмен Илья Павлюк.
Журналисты отмечают, что с 2018 года Павлюк сопровождал Зеленского на пути к победе на президентских выборах. Когда «Квартал» познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его «королем контрабанды» западной таможни.
Перед выборами главы государства Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе Зеленского, а теперь контролирует группу депутатов во фракции «Слуга народа». В частности, нардепы Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка.
Президент Владимир Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.
Короче, нелоха загоняют в угол.....
НІ! Знов нагадаю
"У политиці НЕМАЄ "вічних друзів" чи ворогів! НУ НЕМА!
Є тільки ТИМЧАСОВІ (знов підкреслю! ТИМЧАСОВІ!!) союзники".
У 2019 Богдан(Ахметов) був ворогом,а у 2021 - вони союзники України!
У2014 Коломойський був союзником,а у 2019 - став ворогом України!
Як доречі і розумні люди яки бачать перспективу та наслідки дій.
А КАК ОТ КОРМУШКИ ОТОДВИНУЛИ СРАЗУ СТАЛ РОБИНГУДОМ
ОБИЖЕННЫЙ И ОПУЩЕНЫЙ
Выбирайте хоть Петю,хоть Васю,хоть пару римского
А пока терпите ,терпилы,сами выбрали сами и терпите,
Американцы,******** дадут за всякие непонятные,телодвижения,я бы на месте Зеленского на второй срок не шел
Сказалбы я обещал один срок ,слово сдержал а вы выбирайте и едите новому мозги,и ******* сами как хотите
Это былобы разумно
А Зелю так же посадят в тюрьму следующие как Зеля посолить Пороха😅😆🤣