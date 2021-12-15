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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) Богдан Андрей (384)

Богдан - Зеленскому: "Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан - Зеленскому:

Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после телефонного разговора лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "надо было уходить".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я хотел попросить уходить... А дальше все – катастрофа. Это были последние моменты, когда можно было уехать в Италию, жить с семьей, фотографироваться на пляже и писать сценарии", – отметил Богдан.

По его словам, в команде президента "никто не понимает, что надо делать".

"Уходить надо к чертовой матери и идиотов своих забирать! К чертовой матери. Ехать за рубеж, получить письменные гарантии, пох…р от кого, и жить. Все, не трогай эту страну... Но уже был этот звонок, после которого дороги назад нет. Там только пропасть", – считает Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисбалансы катастрофические. Мы на пороге страшных событий, - Богдан считает, что Зеленский не досидит на должности до конца срока

Напомним, 7 декабря президент Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
Це ж Богдан їх привів. Всіх тих невігласів.
Ви ж переконували - аби не Порошенко - одразу справи налагодяться.
Що ми маємо тепер ? Повний звиздець куди оком не кинь.
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15.12.2021 12:34
+49
Так і є. Та на фоні цього зеленого колаборантського непотрібу і богдан вигдядає патріотом. Дожились.
Затепрожали.
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15.12.2021 12:36
+35
Ба більше. На фоні зеленого кодла Богдан виглядає адекватним. Оце вже дзвіночок.
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15.12.2021 12:39
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Да там и Богдана - на скамью подсудимых. Он же вначале помог бубе разогнать опору аАрмии , боевых Генералов + Ведущих специалистов экономики страны... А если окажется, что это було умисно... то нужно возвращать на круги своя смертную казнь, за измену.
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15.12.2021 13:24 Ответить
Легітимний - 2
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15.12.2021 12:59 Ответить
Вот думаю: что если бы небыло Порошенко, то и Зе не стал бы президентом.
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15.12.2021 13:00 Ответить
Если бы Порошенко провёл судебную реформу, то у Бени не было бы ни единого шанса на успех бизнесс проекта "Зе".
На фига было вкладываться, если бы доступ к корыту был перекрыт судами и дело с Приветом продвигалось бы быстрее.
Беню посадят в Израиле, в США. И даже экстрадируют в США из других стран.
Беня вернулся в Украину после победы его проекта Зе. Абсолютно уверенный в своей безопасности.
Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу.
Наверное было приятно лично решать кому закон, а кто над законом. Лично, а не какие то суды...
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15.12.2021 13:12 Ответить
"Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу."
ну это как твоя дочь - проститутка. а теперь докажи обратное.
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15.12.2021 13:41 Ответить
Там доказывать нечего - берите уровни доверия народа к судам. Они что тогда, что сейчас - на уровне плинтуса
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15.12.2021 15:56 Ответить
І тут Порошенко винуватий....😅
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15.12.2021 13:20 Ответить
Не, он просто немного тупенький. Раз до сих пор не понял почему проиграл выборы. Особенно тупенький, если его боты до сих плр не поменяли методички
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15.12.2021 15:59 Ответить
С каких пор, 73% стали вдруг "Порошенко" ???
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15.12.2021 14:14 Ответить
Как вы задолбали с этими 73%!!!
Порошенко вообще победил в один тур с 53%, а если бы был второй тур, то у Порошенко было бы 80+%!
Те 80% и те 73% - это одни и теже люди. Почему Порошенко их потерял - это вопрос к Порошенко.
И если Порошенко планирует побеждать в будущем, то надо быть дураком, чтобы противопоставлять себя этим 73%. Как бы оставшиеся 27% - это полюбому политика поражения.
У Пети был шанс, но он его просрал. Судя по коментам его тролей - даже не понял почему. Но это его проблемы - второго шанса у него не будет.
Более того, Зе молится и рекламирует Петю как залог победы Зе. Петя это единственный кандидат, которого Зе побеждает во втором туре будущих выборов.
Были бы у Порошенко мозги, он давно бы снял свою кандидатуру с будущих выборов и искал кого поддержать.
Тогда бы у Зе уже сейчас были бы нулевые шансы на победу.
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15.12.2021 15:53 Ответить
Зе публично пообещал Байдену назначить руководство САП до конца этого года. При назначении прокурора пойдёт вперед дело с Беней по Привету.
Беня и Зе это сладкая парочка. Это и последнему идиоту понятно.
По Бене открыты дела в Израиле и в США.
Безопасно себя Беня может чуйствовать только в Украине при Зе.
Но если САП заработает, то безопасность Бене может гарантировать только один человек на планете и он в кремле. Без вариантов, безопасность в обмен на предательство.
А что Зе? Он сам стал между двух огней, между Байденом и между Беней.
Хорошего выхода для Зе нет. Он в ловушке, Срок до нового года. А потом петляй, не петляй...
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15.12.2021 13:04 Ответить
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15.12.2021 13:06 Ответить
Хто керує країною відомо -Беня, але ця хитра потвора вчинила дуже тонко, здавалося би які шанси в Бені стати президентом,навіть при його статках, там цілий шлеф компромату.А за простого парубка Голобородько 73% лохів проголосувало,благо кацапи постаралися відзняти кіношку- рекламу доброго президента. Голосували оті совкові вихованці ,що раніш плакали над індійським кіно, та свято вірили що "Зіта і Гіта" існували взаправді. .Вигода мати маріонетку при владі ,ще й в тому, що за всі злочини буде відповідати ота дурнувата шмаркля під коксом,так що Беня отримав не тільки всі преференціі що можливо в Україні, але і уникне кари за увсі злочини ,що скоїла зелена влада під керівницьтвом сірого кардінала Бені. Усі ці Безвугли і Ясько та інша зелена шобла лише жертовні вівці.Так! Далі Зе і його кодляк чекає прірва,але хто ж йому дасть піти,тим більш що межа вже перетнута,і відповідати все рівно прийдеться.
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15.12.2021 13:06 Ответить
Але ж погодьтеся, Беня круто виглядає, всю країну раком поставив, і вийде сухим із води. А вам слабО!?
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15.12.2021 15:05 Ответить
Не дали порулить решале.Вовремя кышнули.Однако успел стать агроолигархом. Его кукуруза стоит будет стоять на корню до апреля.
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15.12.2021 13:14 Ответить
Сколь говна и скелетов должно еще вылезти из зеленой шоблы,что б трахнутый лохоторат наконец понял ,какое дерьмо они привели к власти.?????
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15.12.2021 13:14 Ответить
Власть очищается от дерьма типа Богдана. Так что чем больше, тем лучше. И на Зе-электорат это не повлияет от слова "вообще". 😂
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15.12.2021 13:37 Ответить
Богдан все врет с первого до последнего слова. Он, лучше чем кто-либо, знает, что все и за всех в этой клоунаде решает Коломойский. Но имя "самого" Богдан старается не упоминать всуе ...
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15.12.2021 13:14 Ответить
Сволота завжди робить тіки по сволочному. Друзі просто допомогають. Богдан як був ***** так і залишивс. Зеенський скажи хто тобі його впарив...
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15.12.2021 13:17 Ответить
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15.12.2021 13:17 Ответить
Ця козлячья масть действительно осознала свою ошибку, ща на бубочку льют такие помои , шо и не снилось... Но теперь их на 99.9% опять через телевизор лохают всякие одесские каналы и независимо канал 1+1 и иже, и они нынче готовы проголосовать, за Бойко, як за "розумну" людину.
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15.12.2021 13:29 Ответить
Петя тебе Вітя здасть як що ти не витягнеш його з під слідства. Він то втече в парашію до кума а тебе здадутьяк виню на забій. От і вся причина оцього гнидництва в країні. Зеленський взявся садити так сади тільки на сто відсотків. Ворог повинен сидіть в ямі.. а зрадник у турмі. Я про тих же Вітю і Петю
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15.12.2021 13:27 Ответить
а Зеля это Витя, чи Петя?
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15.12.2021 13:39 Ответить
Зеля то гибрид Бені і путлера.
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15.12.2021 13:48 Ответить
Кожен має право на своє думку ...навіть на тупу.. А от в спам вас чисто тому що ви мене...
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15.12.2021 16:43 Ответить
Умные мысли постить не пробовали или просто не получается?
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15.12.2021 16:54 Ответить
Намагався... Але "умние мисли" ту тільки одні- теперішній поганий попередній "святий". А як що вмене свої "умние мисли" і вони протилежні вашим "умним мислям" ??? Що такого буть не може??))))) Толян...кацапчику негони своє гівно потрубам тут і так говногони такі що ви вже говногон скоро заб'эте)))
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15.12.2021 17:34 Ответить
Со своим мужем будешь так фамильярничать тупой зебуин. Продовжуй втiлювати у життя план ***** невилiковне
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15.12.2021 18:00 Ответить
Ну...нормально ..)) Всі докази що ви хворієте шизоковідом який чомусь чипляється тільки до кацапського била, на лице.
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15.12.2021 18:04 Ответить
,,на лице,, це в вас,виборців осла такі секс-худоба ігрища? Хто перемагає-твій партнер чи зеля?
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15.12.2021 18:09 Ответить
Бенедиктова недавно ездила в США. Предмет разговора: экстрадиция.
Кого они хотят эестрадировать из Украины?
Беня успел наследить и в штатах, и в Израиле. В Украине он чистый и пушистый. При Зе.
Или экстрадируют?
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15.12.2021 13:30 Ответить
А вот что пишет Боря Филатов.
________________________________
Я постараюсь быть максимально взвешенным, хотя кровь выступает из дёсен.
Прямо сейчас социальные сети обсуждают интервью одного подонка с другим.
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста, и сыпет "откровениями".
Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, А потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране.
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15.12.2021 13:34 Ответить
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15.12.2021 13:34 Ответить
Погоджуюсь, що готується підгрунтя для зміни влади. Можливо, Захід дістали ідіотське бажанння Зе заглянути в очко х...у, а ще більше корупційні зашквари, власноруч створені економічні проблеми. Можливо, наші спецслужби бачать дебілізм влади і розуміють, щось треба робити. Чи той самий ахметов підкидає хмиз у вогнище.
Повторюсь, історія з гогі абсолютно не випадкість, хтось продумав, спланував і здійснив. А це лише етап комбінації чи операції. Як воно буде далі - побачимо.
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15.12.2021 13:34 Ответить
А кого,власне,цікавить думка,що там белькоче цей богдан? Як на мене,то вони одне одного варті...
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15.12.2021 13:39 Ответить
А хрен его (богдана) знает, может месть, а может просветление. Уже не столь важно...
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15.12.2021 14:21 Ответить
Дивився вью Гордона з Богданом. Було дуже цікаво. Ці два покидьки й привели до влади покидька Зеленського.
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15.12.2021 13:39 Ответить
Ніяких письмових гарантій, Зеля має нагодувати свою обдурену баранткувату масу 73% до тошготи, а потім, як злочинець сісти в буцигарню на великий-превеликий срок. З ним мають сісти і ті, хто разом скоював злочини, а "дачки" їм буде носити Беня на кічу, якщо його раніше не зловлять американці. На крайній випадок він доцарює з Володьком ще 2,5 роки - а далі "лижи". Думаю, що прикордонники будуть боятися за своє майбутнє і не випустять з країни цих шахраїв при зміні влади?
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15.12.2021 13:44 Ответить
Совет правильный, наверное. Но! А где взять не идиотов?! То мизерное количество граждан, лишенных жлобско-жидовского менталитета, тихо и профессионально делают свою работу. И попади они в систему - или сломаются и захрюкают, или просто сдадутся. Ведь никто не попадает к кормушке с Марса или Луны, это всё - мы сами. Спросите себя - кто ни разу не воровал, или кто бы удержался от такого соблазна при огромной возможности. Или даже практически принудительно. Система, основанная на генном уровне, который был в летаргическом сне 70 лет,- это даже не зародыш демократии, это банальный беспредел. И цивилизованного выхода из этой ситуации нет.
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15.12.2021 13:48 Ответить
Все было бы правильно, если бы не говорила гнида нацисткая
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15.12.2021 14:38 Ответить
С чего это на Цензоре второй день подряд "день Богдана"?
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15.12.2021 13:52 Ответить
Из Москвы пришел приказ "мочить".
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15.12.2021 14:11 Ответить
Бизнесмен из окружения Зеленского ездит на авто с номерами прикрытия

InfoResist

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Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Об этом говорится в расследовании УП.

7 декабря возле Офиса президента с такими номерами был замечен автомобиль Land Cruiser. Согласно действующему законодательству, номерные знаки прикрытия имеют право использовать спецслужбы для проведения операций, однако в этот раз ими воспользовался бизнесмен Илья Павлюк.

Журналисты отмечают, что с 2018 года Павлюк сопровождал Зеленского на пути к победе на президентских выборах. Когда «Квартал» познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его «королем контрабанды» западной таможни.

Перед выборами главы государства Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе Зеленского, а теперь контролирует группу депутатов во фракции «Слуга народа». В частности, нардепы Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка.

Президент Владимир Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.
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15.12.2021 13:54 Ответить
Не знаю истинных планов Богдана, но учитывая обидчивость, мнительность и фобии преЗедента, такие интервью выводят страхи Зеленского на новый, более высокий уровень.
Короче, нелоха загоняют в угол.....
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15.12.2021 14:04 Ответить
Он уже и так на предпоследнем уровне, следующий последний до *уйла в бункер
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15.12.2021 15:01 Ответить
Оно уже там!
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15.12.2021 18:44 Ответить
Да и приходить точно не надо было.
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15.12.2021 15:23 Ответить
Богдан - великий политик!!!!! ХА ХА ХА
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15.12.2021 16:22 Ответить
ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!
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15.12.2021 17:53 Ответить
Знов почалося! Хто Богдан? Поганий/красивий/добрий?
НІ! Знов нагадаю
"У политиці НЕМАЄ "вічних друзів" чи ворогів! НУ НЕМА!
Є тільки ТИМЧАСОВІ (знов підкреслю! ТИМЧАСОВІ!!) союзники".
У 2019 Богдан(Ахметов) був ворогом,а у 2021 - вони союзники України!
У2014 Коломойський був союзником,а у 2019 - став ворогом України!
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15.12.2021 18:55 Ответить
Беня весь час був ,,союзником,, тільки грошей. Інше його взагалі не цікавить.
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16.12.2021 01:02 Ответить
Так,але ЗАСІБ захищеня грошей збігався з захищеням країни у 2014,та війшов у протиріча у 2018(2017) роках.
Як доречі і розумні люди яки бачать перспективу та наслідки дій.
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17.12.2021 13:54 Ответить
это уже алкогольная деградация.
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16.12.2021 02:42 Ответить
Богдан сам был ЗЕЛЕНЫЙ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ

А КАК ОТ КОРМУШКИ ОТОДВИНУЛИ СРАЗУ СТАЛ РОБИНГУДОМ

ОБИЖЕННЫЙ И ОПУЩЕНЫЙ
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16.12.2021 02:57 Ответить
Зеленский, никого не боится,ему все похер ,он себе травку курит ,собаки лают а караван идёт..
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16.12.2021 03:01 Ответить
Зеля свой срок отсидит от звонка до звонка,потом демократические выборы президента,
Выбирайте хоть Петю,хоть Васю,хоть пару римского
А пока терпите ,терпилы,сами выбрали сами и терпите,
Американцы,******** дадут за всякие непонятные,телодвижения,я бы на месте Зеленского на второй срок не шел

Сказалбы я обещал один срок ,слово сдержал а вы выбирайте и едите новому мозги,и ******* сами как хотите

Это былобы разумно
А Зелю так же посадят в тюрьму следующие как Зеля посолить Пороха😅😆🤣
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16.12.2021 03:10 Ответить
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