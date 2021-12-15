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Новини Політика України
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Зеленський (17431) Богдан Андрій (380)

Богдан - Зеленському: "Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан - Зеленському:

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що президентові України Володимиру Зеленському після телефонної розмови лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "треба було йти".

Як індофрмує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

"Я хотів попросити піти... А далі все – катастрофа. Це були останні моменти, коли можна було виїхати до Італії, жити із сім'єю, фотографуватися на пляжі та писати сценарії", – зазначив Богдан.

За його словами, у команді президента "ніхто не розуміє, що треба робити".

"Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати! До бісової матері. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії, пох..р від кого, і жити. Все, не чіпай цю країну... Але вже був цей дзвінок, після якого дороги назад немає. Там тільки прірва", – вважає Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну

Нагадаємо, 7 грудня президент Путін і Байден провели двогодинну розмову захищеним каналом відеозв'язку. У Білому домі заявили, що Байден висловив "глибоке занепокоєння" Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників у зв'язку з нарощуванням Росією сил навколо України. Байден попередив Путіна про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну.

Путін під час розмови заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена ​​у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - сказав він. У Білому домі зазначили, що Байден не пішов на поступки російській стороні щодо можливого вступу України до НАТО.
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Топ коментарі
+61
Це ж Богдан їх привів. Всіх тих невігласів.
Ви ж переконували - аби не Порошенко - одразу справи налагодяться.
Що ми маємо тепер ? Повний звиздець куди оком не кинь.
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15.12.2021 12:34
+49
Так і є. Та на фоні цього зеленого колаборантського непотрібу і богдан вигдядає патріотом. Дожились.
Затепрожали.
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15.12.2021 12:36
+35
Ба більше. На фоні зеленого кодла Богдан виглядає адекватним. Оце вже дзвіночок.
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15.12.2021 12:39
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Да там и Богдана - на скамью подсудимых. Он же вначале помог бубе разогнать опору аАрмии , боевых Генералов + Ведущих специалистов экономики страны... А если окажется, что это було умисно... то нужно возвращать на круги своя смертную казнь, за измену.
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15.12.2021 13:24 Відповісти
Легітимний - 2
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15.12.2021 12:59 Відповісти
Вот думаю: что если бы небыло Порошенко, то и Зе не стал бы президентом.
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15.12.2021 13:00 Відповісти
Если бы Порошенко провёл судебную реформу, то у Бени не было бы ни единого шанса на успех бизнесс проекта "Зе".
На фига было вкладываться, если бы доступ к корыту был перекрыт судами и дело с Приветом продвигалось бы быстрее.
Беню посадят в Израиле, в США. И даже экстрадируют в США из других стран.
Беня вернулся в Украину после победы его проекта Зе. Абсолютно уверенный в своей безопасности.
Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу.
Наверное было приятно лично решать кому закон, а кто над законом. Лично, а не какие то суды...
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15.12.2021 13:12 Відповісти
"Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу."
ну это как твоя дочь - проститутка. а теперь докажи обратное.
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15.12.2021 13:41 Відповісти
Там доказывать нечего - берите уровни доверия народа к судам. Они что тогда, что сейчас - на уровне плинтуса
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15.12.2021 15:56 Відповісти
І тут Порошенко винуватий....😅
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15.12.2021 13:20 Відповісти
Не, он просто немного тупенький. Раз до сих пор не понял почему проиграл выборы. Особенно тупенький, если его боты до сих плр не поменяли методички
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15.12.2021 15:59 Відповісти
С каких пор, 73% стали вдруг "Порошенко" ???
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15.12.2021 14:14 Відповісти
Как вы задолбали с этими 73%!!!
Порошенко вообще победил в один тур с 53%, а если бы был второй тур, то у Порошенко было бы 80+%!
Те 80% и те 73% - это одни и теже люди. Почему Порошенко их потерял - это вопрос к Порошенко.
И если Порошенко планирует побеждать в будущем, то надо быть дураком, чтобы противопоставлять себя этим 73%. Как бы оставшиеся 27% - это полюбому политика поражения.
У Пети был шанс, но он его просрал. Судя по коментам его тролей - даже не понял почему. Но это его проблемы - второго шанса у него не будет.
Более того, Зе молится и рекламирует Петю как залог победы Зе. Петя это единственный кандидат, которого Зе побеждает во втором туре будущих выборов.
Были бы у Порошенко мозги, он давно бы снял свою кандидатуру с будущих выборов и искал кого поддержать.
Тогда бы у Зе уже сейчас были бы нулевые шансы на победу.
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15.12.2021 15:53 Відповісти
Зе публично пообещал Байдену назначить руководство САП до конца этого года. При назначении прокурора пойдёт вперед дело с Беней по Привету.
Беня и Зе это сладкая парочка. Это и последнему идиоту понятно.
По Бене открыты дела в Израиле и в США.
Безопасно себя Беня может чуйствовать только в Украине при Зе.
Но если САП заработает, то безопасность Бене может гарантировать только один человек на планете и он в кремле. Без вариантов, безопасность в обмен на предательство.
А что Зе? Он сам стал между двух огней, между Байденом и между Беней.
Хорошего выхода для Зе нет. Он в ловушке, Срок до нового года. А потом петляй, не петляй...
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15.12.2021 13:04 Відповісти
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15.12.2021 13:06 Відповісти
Хто керує країною відомо -Беня, але ця хитра потвора вчинила дуже тонко, здавалося би які шанси в Бені стати президентом,навіть при його статках, там цілий шлеф компромату.А за простого парубка Голобородько 73% лохів проголосувало,благо кацапи постаралися відзняти кіношку- рекламу доброго президента. Голосували оті совкові вихованці ,що раніш плакали над індійським кіно, та свято вірили що "Зіта і Гіта" існували взаправді. .Вигода мати маріонетку при владі ,ще й в тому, що за всі злочини буде відповідати ота дурнувата шмаркля під коксом,так що Беня отримав не тільки всі преференціі що можливо в Україні, але і уникне кари за увсі злочини ,що скоїла зелена влада під керівницьтвом сірого кардінала Бені. Усі ці Безвугли і Ясько та інша зелена шобла лише жертовні вівці.Так! Далі Зе і його кодляк чекає прірва,але хто ж йому дасть піти,тим більш що межа вже перетнута,і відповідати все рівно прийдеться.
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15.12.2021 13:06 Відповісти
Але ж погодьтеся, Беня круто виглядає, всю країну раком поставив, і вийде сухим із води. А вам слабО!?
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15.12.2021 15:05 Відповісти
Не дали порулить решале.Вовремя кышнули.Однако успел стать агроолигархом. Его кукуруза стоит будет стоять на корню до апреля.
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Сколь говна и скелетов должно еще вылезти из зеленой шоблы,что б трахнутый лохоторат наконец понял ,какое дерьмо они привели к власти.?????
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Власть очищается от дерьма типа Богдана. Так что чем больше, тем лучше. И на Зе-электорат это не повлияет от слова "вообще". 😂
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15.12.2021 13:37 Відповісти
Богдан все врет с первого до последнего слова. Он, лучше чем кто-либо, знает, что все и за всех в этой клоунаде решает Коломойский. Но имя "самого" Богдан старается не упоминать всуе ...
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Сволота завжди робить тіки по сволочному. Друзі просто допомогають. Богдан як був ***** так і залишивс. Зеенський скажи хто тобі його впарив...
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15.12.2021 13:17 Відповісти
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15.12.2021 13:17 Відповісти
Ця козлячья масть действительно осознала свою ошибку, ща на бубочку льют такие помои , шо и не снилось... Но теперь их на 99.9% опять через телевизор лохают всякие одесские каналы и независимо канал 1+1 и иже, и они нынче готовы проголосовать, за Бойко, як за "розумну" людину.
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15.12.2021 13:29 Відповісти
Петя тебе Вітя здасть як що ти не витягнеш його з під слідства. Він то втече в парашію до кума а тебе здадутьяк виню на забій. От і вся причина оцього гнидництва в країні. Зеленський взявся садити так сади тільки на сто відсотків. Ворог повинен сидіть в ямі.. а зрадник у турмі. Я про тих же Вітю і Петю
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15.12.2021 13:27 Відповісти
а Зеля это Витя, чи Петя?
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15.12.2021 13:39 Відповісти
Зеля то гибрид Бені і путлера.
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15.12.2021 13:48 Відповісти
Кожен має право на своє думку ...навіть на тупу.. А от в спам вас чисто тому що ви мене...
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15.12.2021 16:43 Відповісти
Умные мысли постить не пробовали или просто не получается?
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15.12.2021 16:54 Відповісти
Намагався... Але "умние мисли" ту тільки одні- теперішній поганий попередній "святий". А як що вмене свої "умние мисли" і вони протилежні вашим "умним мислям" ??? Що такого буть не може??))))) Толян...кацапчику негони своє гівно потрубам тут і так говногони такі що ви вже говногон скоро заб'эте)))
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15.12.2021 17:34 Відповісти
Со своим мужем будешь так фамильярничать тупой зебуин. Продовжуй втiлювати у життя план ***** невилiковне
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15.12.2021 18:00 Відповісти
Ну...нормально ..)) Всі докази що ви хворієте шизоковідом який чомусь чипляється тільки до кацапського била, на лице.
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15.12.2021 18:04 Відповісти
,,на лице,, це в вас,виборців осла такі секс-худоба ігрища? Хто перемагає-твій партнер чи зеля?
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15.12.2021 18:09 Відповісти
Бенедиктова недавно ездила в США. Предмет разговора: экстрадиция.
Кого они хотят эестрадировать из Украины?
Беня успел наследить и в штатах, и в Израиле. В Украине он чистый и пушистый. При Зе.
Или экстрадируют?
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15.12.2021 13:30 Відповісти
А вот что пишет Боря Филатов.
________________________________
Я постараюсь быть максимально взвешенным, хотя кровь выступает из дёсен.
Прямо сейчас социальные сети обсуждают интервью одного подонка с другим.
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста, и сыпет "откровениями".
Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, А потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране.
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15.12.2021 13:34 Відповісти
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15.12.2021 13:34 Відповісти
Погоджуюсь, що готується підгрунтя для зміни влади. Можливо, Захід дістали ідіотське бажанння Зе заглянути в очко х...у, а ще більше корупційні зашквари, власноруч створені економічні проблеми. Можливо, наші спецслужби бачать дебілізм влади і розуміють, щось треба робити. Чи той самий ахметов підкидає хмиз у вогнище.
Повторюсь, історія з гогі абсолютно не випадкість, хтось продумав, спланував і здійснив. А це лише етап комбінації чи операції. Як воно буде далі - побачимо.
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15.12.2021 13:34 Відповісти
А кого,власне,цікавить думка,що там белькоче цей богдан? Як на мене,то вони одне одного варті...
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15.12.2021 13:39 Відповісти
А хрен его (богдана) знает, может месть, а может просветление. Уже не столь важно...
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15.12.2021 14:21 Відповісти
Дивився вью Гордона з Богданом. Було дуже цікаво. Ці два покидьки й привели до влади покидька Зеленського.
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15.12.2021 13:39 Відповісти
Ніяких письмових гарантій, Зеля має нагодувати свою обдурену баранткувату масу 73% до тошготи, а потім, як злочинець сісти в буцигарню на великий-превеликий срок. З ним мають сісти і ті, хто разом скоював злочини, а "дачки" їм буде носити Беня на кічу, якщо його раніше не зловлять американці. На крайній випадок він доцарює з Володьком ще 2,5 роки - а далі "лижи". Думаю, що прикордонники будуть боятися за своє майбутнє і не випустять з країни цих шахраїв при зміні влади?
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15.12.2021 13:44 Відповісти
Совет правильный, наверное. Но! А где взять не идиотов?! То мизерное количество граждан, лишенных жлобско-жидовского менталитета, тихо и профессионально делают свою работу. И попади они в систему - или сломаются и захрюкают, или просто сдадутся. Ведь никто не попадает к кормушке с Марса или Луны, это всё - мы сами. Спросите себя - кто ни разу не воровал, или кто бы удержался от такого соблазна при огромной возможности. Или даже практически принудительно. Система, основанная на генном уровне, который был в летаргическом сне 70 лет,- это даже не зародыш демократии, это банальный беспредел. И цивилизованного выхода из этой ситуации нет.
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15.12.2021 13:48 Відповісти
Все было бы правильно, если бы не говорила гнида нацисткая
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15.12.2021 14:38 Відповісти
С чего это на Цензоре второй день подряд "день Богдана"?
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15.12.2021 13:52 Відповісти
Из Москвы пришел приказ "мочить".
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15.12.2021 14:11 Відповісти
Бизнесмен из окружения Зеленского ездит на авто с номерами прикрытия

InfoResist

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Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Об этом говорится в расследовании УП.

7 декабря возле Офиса президента с такими номерами был замечен автомобиль Land Cruiser. Согласно действующему законодательству, номерные знаки прикрытия имеют право использовать спецслужбы для проведения операций, однако в этот раз ими воспользовался бизнесмен Илья Павлюк.

Журналисты отмечают, что с 2018 года Павлюк сопровождал Зеленского на пути к победе на президентских выборах. Когда «Квартал» познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его «королем контрабанды» западной таможни.

Перед выборами главы государства Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе Зеленского, а теперь контролирует группу депутатов во фракции «Слуга народа». В частности, нардепы Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка.

Президент Владимир Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.
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15.12.2021 13:54 Відповісти
Не знаю истинных планов Богдана, но учитывая обидчивость, мнительность и фобии преЗедента, такие интервью выводят страхи Зеленского на новый, более высокий уровень.
Короче, нелоха загоняют в угол.....
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Он уже и так на предпоследнем уровне, следующий последний до *уйла в бункер
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Оно уже там!
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15.12.2021 18:44 Відповісти
Да и приходить точно не надо было.
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15.12.2021 15:23 Відповісти
Богдан - великий политик!!!!! ХА ХА ХА
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15.12.2021 16:22 Відповісти
ВАЛАДИМЕР ВАЛАДИМЕРАВИЧ, ЗАБЯРИТЕ МИНЯ АТСЮДА-ААААА!
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15.12.2021 17:53 Відповісти
Знов почалося! Хто Богдан? Поганий/красивий/добрий?
НІ! Знов нагадаю
"У политиці НЕМАЄ "вічних друзів" чи ворогів! НУ НЕМА!
Є тільки ТИМЧАСОВІ (знов підкреслю! ТИМЧАСОВІ!!) союзники".
У 2019 Богдан(Ахметов) був ворогом,а у 2021 - вони союзники України!
У2014 Коломойський був союзником,а у 2019 - став ворогом України!
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15.12.2021 18:55 Відповісти
Беня весь час був ,,союзником,, тільки грошей. Інше його взагалі не цікавить.
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16.12.2021 01:02 Відповісти
Так,але ЗАСІБ захищеня грошей збігався з захищеням країни у 2014,та війшов у протиріча у 2018(2017) роках.
Як доречі і розумні люди яки бачать перспективу та наслідки дій.
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17.12.2021 13:54 Відповісти
это уже алкогольная деградация.
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16.12.2021 02:42 Відповісти
Богдан сам был ЗЕЛЕНЫЙ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ

А КАК ОТ КОРМУШКИ ОТОДВИНУЛИ СРАЗУ СТАЛ РОБИНГУДОМ

ОБИЖЕННЫЙ И ОПУЩЕНЫЙ
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16.12.2021 02:57 Відповісти
Зеленский, никого не боится,ему все похер ,он себе травку курит ,собаки лают а караван идёт..
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16.12.2021 03:01 Відповісти
Зеля свой срок отсидит от звонка до звонка,потом демократические выборы президента,
Выбирайте хоть Петю,хоть Васю,хоть пару римского
А пока терпите ,терпилы,сами выбрали сами и терпите,
Американцы,******** дадут за всякие непонятные,телодвижения,я бы на месте Зеленского на второй срок не шел

Сказалбы я обещал один срок ,слово сдержал а вы выбирайте и едите новому мозги,и ******* сами как хотите

Это былобы разумно
А Зелю так же посадят в тюрьму следующие как Зеля посолить Пороха😅😆🤣
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16.12.2021 03:10 Відповісти
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