Богдан - Зеленському: "Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що президентові України Володимиру Зеленському після телефонної розмови лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "треба було йти".
Як індофрмує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.
"Я хотів попросити піти... А далі все – катастрофа. Це були останні моменти, коли можна було виїхати до Італії, жити із сім'єю, фотографуватися на пляжі та писати сценарії", – зазначив Богдан.
За його словами, у команді президента "ніхто не розуміє, що треба робити".
"Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати! До бісової матері. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії, пох..р від кого, і жити. Все, не чіпай цю країну... Але вже був цей дзвінок, після якого дороги назад немає. Там тільки прірва", – вважає Богдан.
Нагадаємо, 7 грудня президент Путін і Байден провели двогодинну розмову захищеним каналом відеозв'язку. У Білому домі заявили, що Байден висловив "глибоке занепокоєння" Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників у зв'язку з нарощуванням Росією сил навколо України. Байден попередив Путіна про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну.
Путін під час розмови заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - сказав він. У Білому домі зазначили, що Байден не пішов на поступки російській стороні щодо можливого вступу України до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
На фига было вкладываться, если бы доступ к корыту был перекрыт судами и дело с Приветом продвигалось бы быстрее.
Беню посадят в Израиле, в США. И даже экстрадируют в США из других стран.
Беня вернулся в Украину после победы его проекта Зе. Абсолютно уверенный в своей безопасности.
Ведь Порошенко почему то 2.5 года в открытую тормозил судебную реформу.
Наверное было приятно лично решать кому закон, а кто над законом. Лично, а не какие то суды...
ну это как твоя дочь - проститутка. а теперь докажи обратное.
Порошенко вообще победил в один тур с 53%, а если бы был второй тур, то у Порошенко было бы 80+%!
Те 80% и те 73% - это одни и теже люди. Почему Порошенко их потерял - это вопрос к Порошенко.
И если Порошенко планирует побеждать в будущем, то надо быть дураком, чтобы противопоставлять себя этим 73%. Как бы оставшиеся 27% - это полюбому политика поражения.
У Пети был шанс, но он его просрал. Судя по коментам его тролей - даже не понял почему. Но это его проблемы - второго шанса у него не будет.
Более того, Зе молится и рекламирует Петю как залог победы Зе. Петя это единственный кандидат, которого Зе побеждает во втором туре будущих выборов.
Были бы у Порошенко мозги, он давно бы снял свою кандидатуру с будущих выборов и искал кого поддержать.
Тогда бы у Зе уже сейчас были бы нулевые шансы на победу.
Беня и Зе это сладкая парочка. Это и последнему идиоту понятно.
По Бене открыты дела в Израиле и в США.
Безопасно себя Беня может чуйствовать только в Украине при Зе.
Но если САП заработает, то безопасность Бене может гарантировать только один человек на планете и он в кремле. Без вариантов, безопасность в обмен на предательство.
А что Зе? Он сам стал между двух огней, между Байденом и между Беней.
Хорошего выхода для Зе нет. Он в ловушке, Срок до нового года. А потом петляй, не петляй...
Кого они хотят эестрадировать из Украины?
Беня успел наследить и в штатах, и в Израиле. В Украине он чистый и пушистый. При Зе.
Или экстрадируют?
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Я постараюсь быть максимально взвешенным, хотя кровь выступает из дёсен.
Прямо сейчас социальные сети обсуждают интервью одного подонка с другим.
Одутловатое животное, которое мы с Геннадием Корбаном нашли на помойке, отмыли от очистков и сделали человеком, сидит у такой же проститутки, изображающей из себя журналиста, и сыпет "откровениями".
Я не буду комментировать весь бред воспалённого разума этого выродка, который ходил в мой дом, спал у меня в гостиной на диване, А потом заказал меня всем "мусорам" в нашей стране.
Повторюсь, історія з гогі абсолютно не випадкість, хтось продумав, спланував і здійснив. А це лише етап комбінації чи операції. Як воно буде далі - побачимо.
InfoResist
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Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия. Об этом говорится в расследовании УП.
7 декабря возле Офиса президента с такими номерами был замечен автомобиль Land Cruiser. Согласно действующему законодательству, номерные знаки прикрытия имеют право использовать спецслужбы для проведения операций, однако в этот раз ими воспользовался бизнесмен Илья Павлюк.
Журналисты отмечают, что с 2018 года Павлюк сопровождал Зеленского на пути к победе на президентских выборах. Когда «Квартал» познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его «королем контрабанды» западной таможни.
Перед выборами главы государства Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе Зеленского, а теперь контролирует группу депутатов во фракции «Слуга народа». В частности, нардепы Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка.
Президент Владимир Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.
Короче, нелоха загоняют в угол.....
НІ! Знов нагадаю
"У политиці НЕМАЄ "вічних друзів" чи ворогів! НУ НЕМА!
Є тільки ТИМЧАСОВІ (знов підкреслю! ТИМЧАСОВІ!!) союзники".
У 2019 Богдан(Ахметов) був ворогом,а у 2021 - вони союзники України!
У2014 Коломойський був союзником,а у 2019 - став ворогом України!
Як доречі і розумні люди яки бачать перспективу та наслідки дій.
А КАК ОТ КОРМУШКИ ОТОДВИНУЛИ СРАЗУ СТАЛ РОБИНГУДОМ
ОБИЖЕННЫЙ И ОПУЩЕНЫЙ
Выбирайте хоть Петю,хоть Васю,хоть пару римского
А пока терпите ,терпилы,сами выбрали сами и терпите,
Американцы,******** дадут за всякие непонятные,телодвижения,я бы на месте Зеленского на второй срок не шел
Сказалбы я обещал один срок ,слово сдержал а вы выбирайте и едите новому мозги,и ******* сами как хотите
Это былобы разумно
А Зелю так же посадят в тюрьму следующие как Зеля посолить Пороха😅😆🤣