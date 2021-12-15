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Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

"Уже более 40% взрослых украинцев получили прививки против коронавируса. Благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - отметил он.

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Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года 01
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После Нового Года будет армагедец .
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15.12.2021 13:37 Ответить
Кількість нових захворювань (за добу) швидко падає. Чимось нагадує минулий рік. Але тоді за спаданням прийшла нова хвиля, ще потужніша. Подивимось десь весною.
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15.12.2021 13:38 Ответить
"Слабкий Омікрон" нас всіх врятує... Хоча ні, бо ж "експерти" з Модерни вже заявили про супермікс Омікрону і Дельти. Короче, наживатись на нас вони не перестануть нізащо.
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15.12.2021 14:35 Ответить
Кажуть, що Омікрон сам вже є мікс Ковіда-19 зі звичайним ОРВІ.
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15.12.2021 17:39 Ответить
До весны. А та ,глядишь и новый подоспеет! Надо же как то страну в позе "раком" держать.
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15.12.2021 13:41 Ответить
"Эта музыка будет вечной"
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15.12.2021 13:46 Ответить
Да пофег.
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15.12.2021 13:48 Ответить
Який може бути карантин без надзвичайного стану?
Який може бути надзвичайний стан без фактичної епідемії? (5%+ хворих одномоментно)
Від чого тоді проводиться вакцинація?
І чому вона примусова?
І чому вакциновані далі хворіють на те, від чого вони вакцинувалися?
І чому вакциновані мруть і калічіють, навіть не маючи змоги ні до кого виставити претензії за це?
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15.12.2021 13:52 Ответить
ДЕБИЛЫ
Других слов нет.
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15.12.2021 14:09 Ответить
Якщо ще залишились наївні, котрі думають, що 31 березня 2022 року цей антиконституційний глобальний медичний експеримент над українцями закінчиться, то вони не просто розумово-відсталі, а кончені дебіли. Подивіться в очі цьому нащадку Гімлера, - ці шмигалясті утирки самі нізащо не зупиняться... Вони прекрасно розуміють, що за все нароблене прийдеться відповідати.
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15.12.2021 14:11 Ответить
Конченые твари. Это все ширма! Травят людей своими вакцинами сраными! И никто не снесет молокососа при власти, поддерживающего все это! Контроль популяции они устроили
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15.12.2021 15:06 Ответить
Ваксери поясніть , чому в Україні де всі поголовно «лязять» де попало без масок, вакцинованих 30 -40% в кращому випадку, захворюваність зменшується, а в 60 -80 % вакцинованих країнах де в масках, навіть, по вулицям ходять збільшується?
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15.12.2021 15:34 Ответить
 
 