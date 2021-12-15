Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.

"Уже более 40% взрослых украинцев получили прививки против коронавируса. Благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - отметил он.

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