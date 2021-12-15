Кабмин продлил адаптивный карантин до конца марта 2022 года
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Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанции остаются в силе.
"Уже более 40% взрослых украинцев получили прививки против коронавируса. Благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - отметил он.
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Який може бути надзвичайний стан без фактичної епідемії? (5%+ хворих одномоментно)
Від чого тоді проводиться вакцинація?
І чому вона примусова?
І чому вакциновані далі хворіють на те, від чого вони вакцинувалися?
І чому вакциновані мруть і калічіють, навіть не маючи змоги ні до кого виставити претензії за це?
Других слов нет.