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Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року

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Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року

Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов наполягає на застосуванні бустерної дози вакцини в Україні: Без цього матимемо 15-20 лютого наступну хвилю коронавірусу

Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року 01
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После Нового Года будет армагедец .
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15.12.2021 13:37 Відповісти
Кількість нових захворювань (за добу) швидко падає. Чимось нагадує минулий рік. Але тоді за спаданням прийшла нова хвиля, ще потужніша. Подивимось десь весною.
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15.12.2021 13:38 Відповісти
"Слабкий Омікрон" нас всіх врятує... Хоча ні, бо ж "експерти" з Модерни вже заявили про супермікс Омікрону і Дельти. Короче, наживатись на нас вони не перестануть нізащо.
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15.12.2021 14:35 Відповісти
Кажуть, що Омікрон сам вже є мікс Ковіда-19 зі звичайним ОРВІ.
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15.12.2021 17:39 Відповісти
До весны. А та ,глядишь и новый подоспеет! Надо же как то страну в позе "раком" держать.
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15.12.2021 13:41 Відповісти
"Эта музыка будет вечной"
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15.12.2021 13:46 Відповісти
Да пофег.
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15.12.2021 13:48 Відповісти
Який може бути карантин без надзвичайного стану?
Який може бути надзвичайний стан без фактичної епідемії? (5%+ хворих одномоментно)
Від чого тоді проводиться вакцинація?
І чому вона примусова?
І чому вакциновані далі хворіють на те, від чого вони вакцинувалися?
І чому вакциновані мруть і калічіють, навіть не маючи змоги ні до кого виставити претензії за це?
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15.12.2021 13:52 Відповісти
ДЕБИЛЫ
Других слов нет.
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15.12.2021 14:09 Відповісти
Якщо ще залишились наївні, котрі думають, що 31 березня 2022 року цей антиконституційний глобальний медичний експеримент над українцями закінчиться, то вони не просто розумово-відсталі, а кончені дебіли. Подивіться в очі цьому нащадку Гімлера, - ці шмигалясті утирки самі нізащо не зупиняться... Вони прекрасно розуміють, що за все нароблене прийдеться відповідати.
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15.12.2021 14:11 Відповісти
Конченые твари. Это все ширма! Травят людей своими вакцинами сраными! И никто не снесет молокососа при власти, поддерживающего все это! Контроль популяции они устроили
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15.12.2021 15:06 Відповісти
Ваксери поясніть , чому в Україні де всі поголовно «лязять» де попало без масок, вакцинованих 30 -40% в кращому випадку, захворюваність зменшується, а в 60 -80 % вакцинованих країнах де в масках, навіть, по вулицям ходять збільшується?
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15.12.2021 15:34 Відповісти
 
 