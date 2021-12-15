Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року
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Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.
"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", - зазначив він.
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Будь ласка, зачекайте...
Який може бути надзвичайний стан без фактичної епідемії? (5%+ хворих одномоментно)
Від чого тоді проводиться вакцинація?
І чому вона примусова?
І чому вакциновані далі хворіють на те, від чого вони вакцинувалися?
І чому вакциновані мруть і калічіють, навіть не маючи змоги ні до кого виставити претензії за це?
Других слов нет.