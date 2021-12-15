РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11605 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 556 30
Германия (6013) приговор (1093) суд (24699) Хангошвили (11)

Россиянина Красикова приговорили в Германии к пожизненному за убийство Хангошвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россиянина Красикова приговорили в Германии к пожизненному за убийство Хангошвили

Спустя два года после убийства чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина россиянину Вадиму Красикову (Соколову) вынесли приговор. Берлинские судьи убеждены, что убийство произошло по задаче российских властей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".

Красикова приговорили к пожизненному заключению за убийство и незаконное хранение оружия.

Суд убежден, что 56-летний Красиков подъехал на велосипеде к жертве сзади 23 августа 2019 года в берлинском парке Kleiner Tiergarten. Сначала он произвел два выстрела из пистолета с глушителем в 40-летнего мужчину с близкого расстояния. Когда пострадавший оказался на земле, он выстрелил ему в затылок

Мужчина, который с конца 2016 года проживал в Германии в качестве соискателя убежища и был признан российскими властями террористом, скончался на месте происшествия.

Читайте также: Украинец Андрей Волорез опознал убийцу чеченца в Берлине полковника ФСБ Красикова

"Преступление было тщательно подготовлено помощниками, которые находились в Берлине", – сказал председательствующий судья Олас Арнольди, обосновывая приговор.

Судьи также признали особую тяжесть вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы практически невозможно. Именно о таком наказании для Красикова ходатайствовала федеральная прокуратура, которая занималась расследованием и предъявлением обвинения в связи с особой важностью дела. Защита подсудимого не сочла обвинения в адрес Красикова доказанными.

Федеральный прокурор убежден, что обвиняемый является сотрудником внутренней секретной службы ФСБ РФ, которому было поручено заказное убийство за рубежом.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал приговор "политически мотивированным". Он добавил, что решение суда "серьезно обострит и без того сложные германо-российские отношения".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+45
У нас бы дали 5 лет условно, а потом назначили замминистра МВД
показать весь комментарий
15.12.2021 16:52
+27
Россия это не страна, Россия это сорт ховна!
показать весь комментарий
15.12.2021 16:53
+23
Который раз убеждаюсь насколько чрезмерно гуманные законы в Украине по отношению к криминальной ответственности
показать весь комментарий
15.12.2021 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас бы дали 5 лет условно, а потом назначили замминистра МВД
показать весь комментарий
15.12.2021 16:52 Ответить
Который раз убеждаюсь насколько чрезмерно гуманные законы в Украине по отношению к криминальной ответственности
показать весь комментарий
15.12.2021 16:56 Ответить
Цікаве те, що Красікова довго не могли ідентифікувати, поки свідком не виступив чоловік його сестри, який самостійно запропонував свої послуги і опізнав його як офіцера однієї з кацапських спецслужб... Приплив Красіков... на довічне... Скоріш за все німці його обміняють на щось або на когось... Головне, щоб не продешевили!
показать весь комментарий
15.12.2021 17:14 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 17:16 Ответить
ааааааааа-тя-тяяяяяя
показать весь комментарий
15.12.2021 20:41 Ответить
и орден "за заслуги"
показать весь комментарий
15.12.2021 18:17 Ответить
Россия это не страна, Россия это сорт ховна!
показать весь комментарий
15.12.2021 16:53 Ответить
нажаль головний вбивця поки що живий,та ховається в бункері...
показать весь комментарий
15.12.2021 16:55 Ответить
Нехай сидить доки не здохне.
показать весь комментарий
15.12.2021 16:55 Ответить
коли вже засудять раSSіянина фуйла за масові вбивства ???
показать весь комментарий
15.12.2021 16:57 Ответить
Чого мовчить пуйло, рюские своих не бросают.
показать весь комментарий
15.12.2021 16:58 Ответить
Руки коротки, разве что, хероя расиси может дать... А через пару лет убийца выйдет... на тот свет... доживет ли до этого времени х*йло?
показать весь комментарий
15.12.2021 17:22 Ответить
поздравляем терпилу - бесплатно немецкий в душе выучит
показать весь комментарий
15.12.2021 17:02 Ответить
русошвайне всі терористи їх взагалі не має бути серед людей.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:14 Ответить
Неандертальцевхрюсских, нах в тундру,дичь ,до сих пор ,живущая в средневековье
показать весь комментарий
15.12.2021 18:41 Ответить
немає світла, в Києві!
чому відключили - мовчать
здається кияни прислухаються до пісенки Кварталу:

Каждый вечер ТЕМЕНЬ наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал !
(ул. Банковая....)
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.

мы приедем греться и сильраду палить !!!
показать весь комментарий
15.12.2021 17:19 Ответить
Судді також визнали особливий тягар провини. Це означає, що дострокове визволення з в'язниці практично неможливе Джерело: https://censor.net/ua/n3305410 В Україні він вже відсидів 2*2 =4 роки, і ще через 3.5 отримав би удз.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:20 Ответить
А в Украине вышел бы под залог и свалил!!!!
показать весь комментарий
15.12.2021 17:21 Ответить
Ну а где все убийцы Небесной Сотни ? Ау !
показать весь комментарий
15.12.2021 19:46 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 17:23 Ответить
що вбивство сталося за завданням російської влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3305410- а хто влада в кацапії...- все вірно , пУтлер ... чому тоді феміда дойч це не вказала ....
показать весь комментарий
15.12.2021 17:28 Ответить
учитывая что Х-йлу он более не интересен,а сидеть до конца дней своих ему явно не хочется,значит пойдёт на сделку,и скорее всего со штатами.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:31 Ответить
В нас би лелене лайно відпустило...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:36 Ответить
Нужно было пристрелить эту бешенную , фсбшную собаку, при попытке к бегству , так как такова попытка была 🙁
показать весь комментарий
15.12.2021 17:45 Ответить
Даже в Германии за убийство пожизненные сроки дают. Кто же у нас писал законы где за убийство от 7 до 12 лет?
показать весь комментарий
15.12.2021 18:09 Ответить
Я думаю Авакяну тоже пожизненное дадут за сашко Белого. К тому времени изменят законодательство.
показать весь комментарий
15.12.2021 19:43 Ответить
Убил сознательно и спланированно - сядь на пожизненное. Справедливо!. А у нас? Чмошника браконьера который уложил 7 спящих нацгвардейцев могут теоретически осудить на пожизнееное, но это еще далеко не факт Практика показывает, что тех кто убивает ветеранов скорей пестуют мусора и судьи а не наказывают по строгости. Думаю негодяю охотнику за убийство ветеранов дадут максимум 12-14 лет, а если не булет шумихи то отсидит меньше. Увидим
показать весь комментарий
15.12.2021 20:08 Ответить
 
 