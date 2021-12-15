Россиянина Красикова приговорили в Германии к пожизненному за убийство Хангошвили

Спустя два года после убийства чеченского командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина россиянину Вадиму Красикову (Соколову) вынесли приговор. Берлинские судьи убеждены, что убийство произошло по задаче российских властей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Обозреватель".

Красикова приговорили к пожизненному заключению за убийство и незаконное хранение оружия.

Суд убежден, что 56-летний Красиков подъехал на велосипеде к жертве сзади 23 августа 2019 года в берлинском парке Kleiner Tiergarten. Сначала он произвел два выстрела из пистолета с глушителем в 40-летнего мужчину с близкого расстояния. Когда пострадавший оказался на земле, он выстрелил ему в затылок

Мужчина, который с конца 2016 года проживал в Германии в качестве соискателя убежища и был признан российскими властями террористом, скончался на месте происшествия.

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"Преступление было тщательно подготовлено помощниками, которые находились в Берлине", – сказал председательствующий судья Олас Арнольди, обосновывая приговор.

Судьи также признали особую тяжесть вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы практически невозможно. Именно о таком наказании для Красикова ходатайствовала федеральная прокуратура, которая занималась расследованием и предъявлением обвинения в связи с особой важностью дела. Защита подсудимого не сочла обвинения в адрес Красикова доказанными.

Федеральный прокурор убежден, что обвиняемый является сотрудником внутренней секретной службы ФСБ РФ, которому было поручено заказное убийство за рубежом.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал приговор "политически мотивированным". Он добавил, что решение суда "серьезно обострит и без того сложные германо-российские отношения".