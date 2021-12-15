Росіянина Красікова засудили в Німеччині до довічного за вбивство Хангошвілі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Через два роки після вбивства чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна росіянину Вадиму Красікову (Соколову) винесли вирок. Берлінські судді переконані, що вбивство сталося за завданням російської влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на німецьке видання Spiegel.
Красікова засудили до довічного ув'язнення за вбивство та незаконне зберігання зброї.
Суд переконаний, що 56-річний Красіков під'їхав велосипедом до жертви ззаду 23 серпня 2019 року в берлінському парку Kleiner Tiergarten. Спочатку він зробив два постріли з пістолета з глушником у 40-річного чоловіка з близької відстані. Коли постраждалий опинився на землі, він вистрілив йому в потилицю.
Чоловік, який з кінця 2016 року проживав у Німеччині як здобувач притулку і був визнаний російською владою терористом, помер на місці події.
"Злочин був ретельно підготовлений помічниками, які перебували в Берліні", - сказав головуючий суддя Олас Арнольді, обґрунтовуючи вирок.
Судді також визнали особливий тягар провини. Це означає, що дострокове визволення з в'язниці практично неможливе. Саме про таке покарання для Красікова клопотала федеральна прокуратура, яка займалася розслідуванням та висуненням звинувачення у зв'язку з особливою важливістю справи. Захист підсудного не вважав звинувачення на адресу Красікова доведеними.
Федеральний прокурор переконаний, що обвинувачений є співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ, якому було доручено вбивство на замовлення за кордоном.
Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв назвав вирок "політично мотивованим". Він додав, що рішення суду "серйозно загострить і так складні німецько-російські відносини".
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чому відключили - мовчать
здається кияни прислухаються до пісенки Кварталу:
Каждый вечер ТЕМЕНЬ наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал !
(ул. Банковая....)
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
мы приедем греться и сильраду палить !!!