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Німеччина (4528) вирок (897) суд (8039) Хангошвілі (10)

Росіянина Красікова засудили в Німеччині до довічного за вбивство Хангошвілі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росіянина Красікова засудили в Німеччині до довічного за вбивство Хангошвілі

Через два роки після вбивства чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна росіянину Вадиму Красікову (Соколову) винесли вирок. Берлінські судді переконані, що вбивство сталося за завданням російської влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Красікова засудили до довічного ув'язнення за вбивство та незаконне зберігання зброї.

Суд переконаний, що 56-річний Красіков під'їхав велосипедом до жертви ззаду 23 серпня 2019 року в берлінському парку Kleiner Tiergarten. Спочатку він зробив два постріли з пістолета з глушником у 40-річного чоловіка з близької відстані. Коли постраждалий опинився на землі, він вистрілив йому в потилицю.

Читайте: Українські силовики знайшли факти, що підтверджують особу росіянина, обвинуваченого у вбивстві чеченського польового командира Хангошвілі в Німеччині, - Bellingcat. ФОТОрепортаж

Чоловік, який з кінця 2016 року проживав у Німеччині як здобувач притулку і був визнаний російською владою терористом, помер на місці події.

"Злочин був ретельно підготовлений помічниками, які перебували в Берліні", - сказав головуючий суддя Олас Арнольді, обґрунтовуючи вирок.

Судді також визнали особливий тягар провини. Це означає, що дострокове визволення з в'язниці практично неможливе. Саме про таке покарання для Красікова клопотала федеральна прокуратура, яка займалася розслідуванням та висуненням звинувачення у зв'язку з особливою важливістю справи. Захист підсудного не вважав звинувачення на адресу Красікова доведеними.

Також читайте: Підприємець із Харкова у берлінському суді впізнав росіянина Красикова, якого обвинувачують у вбивстві чеченського політемігранта Хангошвілі

Федеральний прокурор переконаний, що обвинувачений є співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ, якому було доручено вбивство на замовлення за кордоном.

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв назвав вирок "політично мотивованим". Він додав, що рішення суду "серйозно загострить і так складні німецько-російські відносини".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
У нас бы дали 5 лет условно, а потом назначили замминистра МВД
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15.12.2021 16:52
+27
Россия это не страна, Россия это сорт ховна!
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15.12.2021 16:53
+23
Который раз убеждаюсь насколько чрезмерно гуманные законы в Украине по отношению к криминальной ответственности
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15.12.2021 16:56
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У нас бы дали 5 лет условно, а потом назначили замминистра МВД
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15.12.2021 16:52 Відповісти
Который раз убеждаюсь насколько чрезмерно гуманные законы в Украине по отношению к криминальной ответственности
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15.12.2021 16:56 Відповісти
Цікаве те, що Красікова довго не могли ідентифікувати, поки свідком не виступив чоловік його сестри, який самостійно запропонував свої послуги і опізнав його як офіцера однієї з кацапських спецслужб... Приплив Красіков... на довічне... Скоріш за все німці його обміняють на щось або на когось... Головне, щоб не продешевили!
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15.12.2021 17:14 Відповісти
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15.12.2021 17:16 Відповісти
ааааааааа-тя-тяяяяяя
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15.12.2021 20:41 Відповісти
и орден "за заслуги"
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15.12.2021 18:17 Відповісти
Россия это не страна, Россия это сорт ховна!
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15.12.2021 16:53 Відповісти
нажаль головний вбивця поки що живий,та ховається в бункері...
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15.12.2021 16:55 Відповісти
Нехай сидить доки не здохне.
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15.12.2021 16:55 Відповісти
коли вже засудять раSSіянина фуйла за масові вбивства ???
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15.12.2021 16:57 Відповісти
Чого мовчить пуйло, рюские своих не бросают.
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15.12.2021 16:58 Відповісти
Руки коротки, разве что, хероя расиси может дать... А через пару лет убийца выйдет... на тот свет... доживет ли до этого времени х*йло?
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15.12.2021 17:22 Відповісти
поздравляем терпилу - бесплатно немецкий в душе выучит
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15.12.2021 17:02 Відповісти
русошвайне всі терористи їх взагалі не має бути серед людей.
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15.12.2021 17:14 Відповісти
Неандертальцевхрюсских, нах в тундру,дичь ,до сих пор ,живущая в средневековье
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15.12.2021 18:41 Відповісти
немає світла, в Києві!
чому відключили - мовчать
здається кияни прислухаються до пісенки Кварталу:

Каждый вечер ТЕМЕНЬ наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал !
(ул. Банковая....)
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.

мы приедем греться и сильраду палить !!!
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15.12.2021 17:19 Відповісти
Судді також визнали особливий тягар провини. Це означає, що дострокове визволення з в'язниці практично неможливе Джерело: https://censor.net/ua/n3305410 В Україні він вже відсидів 2*2 =4 роки, і ще через 3.5 отримав би удз.
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15.12.2021 17:20 Відповісти
А в Украине вышел бы под залог и свалил!!!!
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15.12.2021 17:21 Відповісти
Ну а где все убийцы Небесной Сотни ? Ау !
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15.12.2021 19:46 Відповісти
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15.12.2021 17:23 Відповісти
що вбивство сталося за завданням російської влади. Джерело: https://censor.net/ua/n3305410- а хто влада в кацапії...- все вірно , пУтлер ... чому тоді феміда дойч це не вказала ....
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15.12.2021 17:28 Відповісти
учитывая что Х-йлу он более не интересен,а сидеть до конца дней своих ему явно не хочется,значит пойдёт на сделку,и скорее всего со штатами.
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15.12.2021 17:31 Відповісти
В нас би лелене лайно відпустило...
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15.12.2021 17:36 Відповісти
Нужно было пристрелить эту бешенную , фсбшную собаку, при попытке к бегству , так как такова попытка была 🙁
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15.12.2021 17:45 Відповісти
Даже в Германии за убийство пожизненные сроки дают. Кто же у нас писал законы где за убийство от 7 до 12 лет?
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15.12.2021 18:09 Відповісти
Я думаю Авакяну тоже пожизненное дадут за сашко Белого. К тому времени изменят законодательство.
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15.12.2021 19:43 Відповісти
Убил сознательно и спланированно - сядь на пожизненное. Справедливо!. А у нас? Чмошника браконьера который уложил 7 спящих нацгвардейцев могут теоретически осудить на пожизнееное, но это еще далеко не факт Практика показывает, что тех кто убивает ветеранов скорей пестуют мусора и судьи а не наказывают по строгости. Думаю негодяю охотнику за убийство ветеранов дадут максимум 12-14 лет, а если не булет шумихи то отсидит меньше. Увидим
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15.12.2021 20:08 Відповісти
 
 