Италия закрыла въезд для всех туристов из Украины – даже вакцинированных
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С четверга пограничная служба Италии прекратит впускать в страну путешественников из Украины, которые едут в Италию в "необязательных" целях.
Такое решение приняло правительство Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Украину перенесли в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров. Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих "устойчивые отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.
Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от вакцинации.
Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря. Обновленные правила въезда, в соответствии с обнародованным приказом министерства здравоохранения Италии, должны действовать до 31 января 2022 года. Впрочем, это не гарантирует, что в обновленных правилах запрет будет снят.
Также введение запрета на несущественные поездки подтвердило МИД. "Украина отнесена к перечню стран списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма", - говорится в сервисе tripadvisor.
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Конец безвизу. **********
Венецию можно устроить себе и в ванной.
В штат Квинслэнд, который Премьерша штата, Настя Палащук, только что открыла для австралийцев - обитателей других бантустанов "суверенной" Австралии - въезд разрешен только дважды проколотым.
И в аэропорту каждого пассаира палкой в носу тестируют.
И в масках все летают.
И самолеты хлоркой моют.
То есть казалось бы с такой то проверкой,не то что ковидла - а и мышь в Квинсленд хичхайкером не проскочит.
Однако, в первый же день открытия штата Квинсленд, Настя отправила в карантин на 2 недели пассажиров с 2-х авиарейсов, а сегодня в том же направлении на 2-х недельную отсидку за свой счет отправились пассажиры еще одного авиарейса.
Нужно же Насте деньги отбить, вложенные в только что открытые карантинные бараки, как считаете?
Одна тетка, которая под карантин попала, не смогла на вопросы журналистов отвечать, когда те ей позвонили - пропал у тетки голос.
Понять тетку можно: тут не только голос пропадет, если не готов пассажир оплатить 2 недели карантина.
Вот если бы, как я и советовала ранее авиакомпании Квонтас, цену карантина сразу включали в цену авиабилета - то тогда другое дело.
Если билет в один конец - то включать стоимость карантина в месте прибытия.
Если билет туда/обратно - то включать стоимость 2-х карантинов в двух местах прибытия.
Не понадобился карантин - авиакомпания вернет стоимость карантина по окончании рейса и получения негативного теста от палки в носу.
Если бы еще банки займы персональные под прохождения карантина стали выдавать пассажирам (хоробы бы оформить такой займ прямо в аэропорту, как раньше страховку жизни перед полетами оформляли), то совсем хорошо бы было, ведь времена то нынче тяжелые.
А в Италии, вероятно, деньги на карантинных бараках отбивать не нужно, и потому туристы с путевками на 2-х недельный карантин в Италии не велкам.
Надо штрафовать школьников за нарушения анти-ковидных правил.
Точнее, надо штрафовать школьников за НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ нарушение анти-ковидных правил.
И надо штрафовать не всех школьников подрят, а с умом:
- штрафовать школьников с задержками умственного развития (то есть учеников коррекционных школ и классов)
- щтрафовать школьников из бедных районов (так безопаснее для штрафовальщиков, не нарвешься)
"Почти 3000 детей были оштрафованы на огромные штрафы в размере до 5000 долларов за незначительные нарушения Covid-правил в штате Новый Южный Уэльс, что вызвало яростную реакцию со стороны юридических групп, которые утверждают, что наказания разрушают неблагополучные семьи.
Данные, полученные Юридическим центром Редферн на условиях свободы информации, показывают, что с середины прошлого года на 2 844 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет были наложены штрафы в размере 2,1 миллиона долларов.
Более половины детей получили штраф в размере 1000 долларов. Семнадцать детей были оштрафованы на 5000 долларов, 39 - на 3000 долларов.
Саманта Ли, адвокат юридического центра Redfern по вопросам подотчетности, сказала, что видела примеры штрафов, выписанных на детей с задержками умственного развития" - The Guardian
P.S. Редферн - это район Сиднея с застройками гос жилья для малоимущих, в котором обитаем много аборигенов. По крайней мере, раньше так было. Может, сейчас в Редферне в госжиье африкацы проживают вместо аборигенов, тут я не в курсе последних новостей популяции района.