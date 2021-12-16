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Італія закрила в’їзд для всіх туристів з України - навіть вакцинованих

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Італія закрила в’їзд для всіх туристів з України - навіть вакцинованих

Від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

Таке рішення ухвалив італійський уряд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Перехідний період для запровадження нових правил має завершитися в ніч на 16 грудня. Оновлені правила в'їзду, у відповідності до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров'я Італії, з яким ознайомилася ЄвроПравда, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що у оновлених правилах заборона буде знята.

Читайте: Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест

Також запровадження заборони на несуттєві поїздки підтвердило МЗС. "Україну віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму", - йдеться у сервісі tripadvisor.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Антиваксам не поясниш. Воно не панімает зв"язку між його купленим сертифікатом і забороною в'їзду до Італії. Нема чим там панімать.
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15.12.2021 18:25
+24
Больше покупайте Ковид-сертификатов, хороших и разных. Что удивительного, что нашим вакцинациям не верят.
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15.12.2021 18:16
+14
Заздрять, що не можна як у нас сертифіката купити.
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15.12.2021 18:14
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Хорошего всем вечера, не ссорьтесь, время покажет кто прав на самом деле ) но считать же никто не запрещает)
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15.12.2021 19:54 Відповісти
Пізанська башта нахилилась
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15.12.2021 19:59 Відповісти
А почему написано Украине? Всем кроме ЕС. Цена шмурдизации - 0!
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15.12.2021 20:14 Відповісти
А вони думають що тільки з України.
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15.12.2021 20:22 Відповісти
краще Таїланд Італія це кладовищеяк і Європа взагалі
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15.12.2021 20:19 Відповісти
В Европе готовится закон в этом стиле с 22 года.
Конец безвизу. **********
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15.12.2021 20:33 Відповісти
консервы бомбанули - явные агенты кремля
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15.12.2021 21:04 Відповісти
У макаронних циган геть зовсім дашок з'їхав
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15.12.2021 21:17 Відповісти
ось так,достатньо було пару разів показати новину в закордонних ЗМІ про те, що в Україні процвітає продажа документів по вакцинаціям і от результат довіра підірвана,корупція нищить країну по всіх фронтах..
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15.12.2021 21:49 Відповісти
прямо про це ніхто звісно не вкаже на причину,але пострадають усі як завжди і сумлінні громадяни також.
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15.12.2021 21:50 Відповісти
Вот поржем, когда с 1 февраля разрешат въезд только невакцинированным. 😁
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16.12.2021 00:03 Відповісти
Калекам опасно отъезжать далеко от дома.
Венецию можно устроить себе и в ванной.
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16.12.2021 01:59 Відповісти
А почему эта новость вызывает удивление?
В штат Квинслэнд, который Премьерша штата, Настя Палащук, только что открыла для австралийцев - обитателей других бантустанов "суверенной" Австралии - въезд разрешен только дважды проколотым.
И в аэропорту каждого пассаира палкой в носу тестируют.
И в масках все летают.
И самолеты хлоркой моют.
То есть казалось бы с такой то проверкой,не то что ковидла - а и мышь в Квинсленд хичхайкером не проскочит.

Однако, в первый же день открытия штата Квинсленд, Настя отправила в карантин на 2 недели пассажиров с 2-х авиарейсов, а сегодня в том же направлении на 2-х недельную отсидку за свой счет отправились пассажиры еще одного авиарейса.
Нужно же Насте деньги отбить, вложенные в только что открытые карантинные бараки, как считаете?
Одна тетка, которая под карантин попала, не смогла на вопросы журналистов отвечать, когда те ей позвонили - пропал у тетки голос.
Понять тетку можно: тут не только голос пропадет, если не готов пассажир оплатить 2 недели карантина.
Вот если бы, как я и советовала ранее авиакомпании Квонтас, цену карантина сразу включали в цену авиабилета - то тогда другое дело.
Если билет в один конец - то включать стоимость карантина в месте прибытия.
Если билет туда/обратно - то включать стоимость 2-х карантинов в двух местах прибытия.
Не понадобился карантин - авиакомпания вернет стоимость карантина по окончании рейса и получения негативного теста от палки в носу.
Если бы еще банки займы персональные под прохождения карантина стали выдавать пассажирам (хоробы бы оформить такой займ прямо в аэропорту, как раньше страховку жизни перед полетами оформляли), то совсем хорошо бы было, ведь времена то нынче тяжелые.

А в Италии, вероятно, деньги на карантинных бараках отбивать не нужно, и потому туристы с путевками на 2-х недельный карантин в Италии не велкам.
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16.12.2021 03:29 Відповісти
Как пополнить бюджет: совет Ляшко и Педалику от бывшей Премьерши штата Новый Южный Уэльс, Глэдис Береджиклиан:
Надо штрафовать школьников за нарушения анти-ковидных правил.
Точнее, надо штрафовать школьников за НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ нарушение анти-ковидных правил.
И надо штрафовать не всех школьников подрят, а с умом:
- штрафовать школьников с задержками умственного развития (то есть учеников коррекционных школ и классов)
- щтрафовать школьников из бедных районов (так безопаснее для штрафовальщиков, не нарвешься)

"Почти 3000 детей были оштрафованы на огромные штрафы в размере до 5000 долларов за незначительные нарушения Covid-правил в штате Новый Южный Уэльс, что вызвало яростную реакцию со стороны юридических групп, которые утверждают, что наказания разрушают неблагополучные семьи.
Данные, полученные Юридическим центром Редферн на условиях свободы информации, показывают, что с середины прошлого года на 2 844 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет были наложены штрафы в размере 2,1 миллиона долларов.
Более половины детей получили штраф в размере 1000 долларов. Семнадцать детей были оштрафованы на 5000 долларов, 39 - на 3000 долларов.
Саманта Ли, адвокат юридического центра Redfern по вопросам подотчетности, сказала, что видела примеры штрафов, выписанных на детей с задержками умственного развития" - The Guardian

P.S. Редферн - это район Сиднея с застройками гос жилья для малоимущих, в котором обитаем много аборигенов. По крайней мере, раньше так было. Может, сейчас в Редферне в госжиье африкацы проживают вместо аборигенов, тут я не в курсе последних новостей популяции района.
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16.12.2021 03:37 Відповісти
Україна у відповідь заборонила в'їзд всім туристам з макаронії?
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16.12.2021 06:20 Відповісти
прикольно, а если я уже купил билет на самолёт и оплатил номер в гостинице?
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16.12.2021 10:09 Відповісти
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