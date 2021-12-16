Італія закрила в’їзд для всіх туристів з України - навіть вакцинованих
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.
Таке рішення ухвалив італійський уряд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів. В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.
Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.
Перехідний період для запровадження нових правил має завершитися в ніч на 16 грудня. Оновлені правила в'їзду, у відповідності до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров'я Італії, з яким ознайомилася ЄвроПравда, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що у оновлених правилах заборона буде знята.
Також запровадження заборони на несуттєві поїздки підтвердило МЗС. "Україну віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму", - йдеться у сервісі tripadvisor.
Будь ласка, зачекайте...
Конец безвизу. **********
Венецию можно устроить себе и в ванной.
В штат Квинслэнд, который Премьерша штата, Настя Палащук, только что открыла для австралийцев - обитателей других бантустанов "суверенной" Австралии - въезд разрешен только дважды проколотым.
И в аэропорту каждого пассаира палкой в носу тестируют.
И в масках все летают.
И самолеты хлоркой моют.
То есть казалось бы с такой то проверкой,не то что ковидла - а и мышь в Квинсленд хичхайкером не проскочит.
Однако, в первый же день открытия штата Квинсленд, Настя отправила в карантин на 2 недели пассажиров с 2-х авиарейсов, а сегодня в том же направлении на 2-х недельную отсидку за свой счет отправились пассажиры еще одного авиарейса.
Нужно же Насте деньги отбить, вложенные в только что открытые карантинные бараки, как считаете?
Одна тетка, которая под карантин попала, не смогла на вопросы журналистов отвечать, когда те ей позвонили - пропал у тетки голос.
Понять тетку можно: тут не только голос пропадет, если не готов пассажир оплатить 2 недели карантина.
Вот если бы, как я и советовала ранее авиакомпании Квонтас, цену карантина сразу включали в цену авиабилета - то тогда другое дело.
Если билет в один конец - то включать стоимость карантина в месте прибытия.
Если билет туда/обратно - то включать стоимость 2-х карантинов в двух местах прибытия.
Не понадобился карантин - авиакомпания вернет стоимость карантина по окончании рейса и получения негативного теста от палки в носу.
Если бы еще банки займы персональные под прохождения карантина стали выдавать пассажирам (хоробы бы оформить такой займ прямо в аэропорту, как раньше страховку жизни перед полетами оформляли), то совсем хорошо бы было, ведь времена то нынче тяжелые.
А в Италии, вероятно, деньги на карантинных бараках отбивать не нужно, и потому туристы с путевками на 2-х недельный карантин в Италии не велкам.
Надо штрафовать школьников за нарушения анти-ковидных правил.
Точнее, надо штрафовать школьников за НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ нарушение анти-ковидных правил.
И надо штрафовать не всех школьников подрят, а с умом:
- штрафовать школьников с задержками умственного развития (то есть учеников коррекционных школ и классов)
- щтрафовать школьников из бедных районов (так безопаснее для штрафовальщиков, не нарвешься)
"Почти 3000 детей были оштрафованы на огромные штрафы в размере до 5000 долларов за незначительные нарушения Covid-правил в штате Новый Южный Уэльс, что вызвало яростную реакцию со стороны юридических групп, которые утверждают, что наказания разрушают неблагополучные семьи.
Данные, полученные Юридическим центром Редферн на условиях свободы информации, показывают, что с середины прошлого года на 2 844 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет были наложены штрафы в размере 2,1 миллиона долларов.
Более половины детей получили штраф в размере 1000 долларов. Семнадцать детей были оштрафованы на 5000 долларов, 39 - на 3000 долларов.
Саманта Ли, адвокат юридического центра Redfern по вопросам подотчетности, сказала, что видела примеры штрафов, выписанных на детей с задержками умственного развития" - The Guardian
P.S. Редферн - это район Сиднея с застройками гос жилья для малоимущих, в котором обитаем много аборигенов. По крайней мере, раньше так было. Может, сейчас в Редферне в госжиье африкацы проживают вместо аборигенов, тут я не в курсе последних новостей популяции района.