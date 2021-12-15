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Конгрессмены США призывают ускорить поставки оружия Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Конгрессмены США призывают ускорить поставки оружия Украине

Представители делегации Конгресса США, недавно посетившие Украину, призывают Белый Дом ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

В делегацию Конгресса, посетившую Киев в эти выходные, вошли законодатели от обеих ведущих партий США: демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республиканцы Джо Уилсон, Майкл Уолц.

Конгрессмены встретились с украинскими чиновниками оборонной сферы, а также наблюдали за учениями.

После визита конгрессмены заявили, что ситуация вызывает "значительную обеспокоенность" и призвали Белый дом ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам.

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"Думаю, честно говоря, обещания жестких действий после вторжения немного сделают, чтобы изменить расчеты Путина", - заявил конгрессмен-республиканец Майк Волц журналистам во вторник.

"Выглядит так, что Путин это делает, потому что знает, что ему это может сойти с рук", - добавил Волц.

Демократы, принявшие участие в визите, также призвали Белый дом к действиям, которые немедленно объяснили бы России влияние вторжения.

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"Если Путин проведет вторжение, я бы хотел, чтобы он знал, что он не сможет купить газировку из автомата в следующие пять минут, а не то, что НАТО соберет конференцию и будет дебатировать несколько недель о следующих шагах", - сказал конгрессмен Сет Мултон.

"Нужно четко объяснить, как данное нами оружие приведет к большим потерям среди российского войска в первый же день, а не со временем, - сказал он. - Не только убедить их, или попытаться убедить, что оккупация будет болезненной, а указать, что масштабное вторжение сразу будет тяжело воспринять".

Законодатели убеждены, что в отличие от 2014 года, когда Россия провела вторжение и оккупировала Крым, украинские войска теперь готовы сопротивляться, если Путин пришлет российские войска. Они, однако, заявили, что не стоит думать, что украинское войско долго продержится.

"Думаю, что мы должны немедленно работать, чтобы создать возможности для мощного сопротивления в необычной войне", - заявил демократ Рубен Галлего.

Законодатели призвали Белый дом ускорить поставку оружия Украине, включая ракеты "корабль-берег" и противовоздушные ракеты, а также больше "Джавелинов".
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Топ комментарии
+20
Конгресменам-респект...
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15.12.2021 18:31
+10
"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Поки що виглядає так нібито Байден пряника ***** дав, а батога "забувся" дати...
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15.12.2021 18:35
+4
Дякую конгресменам. Смерть московським окупантам.
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15.12.2021 18:54
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Конгресменам-респект...
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15.12.2021 18:31 Ответить
Законодавці закликали Білий дім прискорити поставку зброї Україні, включаючи ракети "корабель-берег" та протиповітряні ракети ....

а ми ж могли все це мати власної розробки та виробництва !!!!!!
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15.12.2021 19:21 Ответить
Респект и уважение!
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15.12.2021 22:49 Ответить
Сліпий казав побачимо !!!)))
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15.12.2021 18:35 Ответить
"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Поки що виглядає так нібито Байден пряника ***** дав, а батога "забувся" дати...
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15.12.2021 18:35 Ответить
Можете навіть сюди свій контингент підвезти
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15.12.2021 18:45 Ответить
Дякую конгресменам. Смерть московським окупантам.
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15.12.2021 18:54 Ответить
зебланы! Готовьтесь к "референдуму" с формулировкой "хотите ли вы, чтобы закончилась война?"

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15.12.2021 19:11 Ответить
Вот, вот из-за чего вся эта клоунада с войсками на границе и спокойствие Зе руководства, они уже договорились, что будут нас сливать!!!
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15.12.2021 19:56 Ответить
Большая обеспокоенность и все....

Спасибо за набе...лово большое: и за атомное разоружение и за дулю в нос с оружием
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15.12.2021 19:36 Ответить
Сами себя обманули, а потом других обвиняем.
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15.12.2021 20:06 Ответить
вам фызда ,хрюсские ,если еще остались иллюзии
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15.12.2021 23:18 Ответить
А тим часом сьогодні літак управління військами мордора намотував кола біля українського кордону...
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15.12.2021 19:37 Ответить
Бідень мріє злити Україну х-лу за афганським сценарієм.

На наше щастя в США є ще конгресмени і сенатори, котрі не їдять з кремлівського корита.
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15.12.2021 19:41 Ответить
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15.12.2021 19:50 Ответить
Правильно!! Страна.ua - це як раз те місце де треба брати гівно для вентилятора.
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16.12.2021 07:21 Ответить
при чем ту страна.уа?
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16.12.2021 11:16 Ответить
Першоджерело перевіряти треба перед тим як виставляти компромати. Це висрала москальська помийка "Страна.ua". А ти й не знав бідолашний
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16.12.2021 11:45 Ответить
ты идиот?
там даже указан автор поста в фейсбуке
при чем тут "страна"?
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16.12.2021 11:46 Ответить
От довбень!
Там у мордобуці така ж сама тупа шавка олігарха шарп сидить. і строче, а ти перепостив і радий. Ну давай радуй свого хазяїна.
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16.12.2021 11:51 Ответить
довбня ты в зеркале каждый день видишь недоробло
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16.12.2021 11:55 Ответить
кроме того - в тексте только факты. опровергни попробуй
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16.12.2021 11:46 Ответить
Американці значно просунулися в підтримці. Від сєрйозной озабочєнності до закликів і значного занепокоєння. Подяка їм
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15.12.2021 20:02 Ответить
Полезли "америкасливает" боты.
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15.12.2021 20:08 Ответить
Цена, которую Путин заплатит за нападение на Украину, еще точно не определена, но, вероятно, она будет выше, чем в 2014 году.
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15.12.2021 20:14 Ответить
Фуфел рашистский,вам -ФЫЗДА с того самого момента когда вы(******) напали на Украину
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15.12.2021 23:21 Ответить
інфляція
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16.12.2021 01:28 Ответить
Наверное ракеты БЕРЕГ-корабль?
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15.12.2021 20:21 Ответить
Ракеты любые : берег -корабль , пво,джавелины ,и побольше.
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15.12.2021 22:10 Ответить
Заявляють, закликають, виявляють стурбованість, а по суті Україна не отримує якоїсь нормальної зброї, пару Джавелінів, Хамерів, стрілецької зброї... це ні про що.
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16.12.2021 03:12 Ответить
 
 