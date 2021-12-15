Конгресмени США закликають прискорити постачання зброї Україні
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Представники делегації Конгресу США, які нещодавно відвідали Україну, закликають Білий Дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".
До делегації Конгресу, що відвідала Київ цими вихідними, увійшли законодавці від обох провідних партій США: демократи Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республіканці Джо Вілсон, Майкл Волц.
Конгресмени зустрілись з українськими посадовцями оборонної сфери а також спостерігали за навчаннями.
Після візиту конгресмени заявили, що ситуація викликає "значне занепокоєння" і закликали Білий дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам.
"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.
"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.
Демократи, які взяли участь у візиті, також закликали Білий дім до дій, які б дали практично негайно зрозуміти Росії вплив вторгнення.
"Якщо Путін проведе вторгнення, я б хотів, щоб він знав, що він не зможе купити газовану воду з автормата в наступні п'ять хвилин, а не те, що НАТО збере конференцію і дебатуватиме декілька тижнів про наступні кроки", - сказав конгресмен Сет Мултон.
"Потрібно чітко пояснити, як надана нами зброя спричинить великі втрати серед російського війська в перший же день, а не з часом, - сказав він. - Не лише переконати їх, або спробувати переконати, що окупація буде болісною, а вказати, що масштабне вторгнення одразу буде важко сприйняти".
Законодавці переконані, що на відміну від 2014 року, коли Росія провела вторгнення і окупувала Крим, українські війська тепер готові чинити жорсткий опір, якщо Путін надішле російські війська. Вони, однак, заявили, що не варто думати, що українське військо довго триматиметься.
"Гадаю, що ми маємо негайно працювати, щоб створити можливості для потужного опору в незвичній війні", - заявив демократ Рубен Галлего.
Законодавці закликали Білий дім прискорити поставку зброї Україні, включаючи ракети "корабель-берег" та протиповітряні ракети а також більше "Джавелінів".
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а ми ж могли все це мати власної розробки та виробництва !!!!!!
"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.
Поки що виглядає так нібито Байден пряника ***** дав, а батога "забувся" дати...
Спасибо за набе...лово большое: и за атомное разоружение и за дулю в нос с оружием
На наше щастя в США є ще конгресмени і сенатори, котрі не їдять з кремлівського корита.
там даже указан автор поста в фейсбуке
при чем тут "страна"?
Там у мордобуці така ж сама тупа шавка олігарха шарп сидить. і строче, а ти перепостив і радий. Ну давай радуй свого хазяїна.