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Конгресмени США закликають прискорити постачання зброї Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Конгресмени США закликають прискорити постачання зброї Україні

Представники делегації Конгресу США, які нещодавно відвідали Україну, закликають Білий Дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

До делегації Конгресу, що відвідала Київ цими вихідними, увійшли законодавці від обох провідних партій США: демократи Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республіканці Джо Вілсон, Майкл Волц.

Конгресмени зустрілись з українськими посадовцями оборонної сфери а також спостерігали за навчаннями.

Після візиту конгресмени заявили, що ситуація викликає "значне занепокоєння" і закликали Білий дім прискорити поставки зброї українським Збройним Силам.

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"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Демократи, які взяли участь у візиті, також закликали Білий дім до дій, які б дали практично негайно зрозуміти Росії вплив вторгнення.

"Якщо Путін проведе вторгнення, я б хотів, щоб він знав, що він не зможе купити газовану воду з автормата в наступні п'ять хвилин, а не те, що НАТО збере конференцію і дебатуватиме декілька тижнів про наступні кроки", - сказав конгресмен Сет Мултон.

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"Потрібно чітко пояснити, як надана нами зброя спричинить великі втрати серед російського війська в перший же день, а не з часом, - сказав він. - Не лише переконати їх, або спробувати переконати, що окупація буде болісною, а вказати, що масштабне вторгнення одразу буде важко сприйняти".

Законодавці переконані, що на відміну від 2014 року, коли Росія провела вторгнення і окупувала Крим, українські війська тепер готові чинити жорсткий опір, якщо Путін надішле російські війська. Вони, однак, заявили, що не варто думати, що українське військо довго триматиметься.

"Гадаю, що ми маємо негайно працювати, щоб створити можливості для потужного опору в незвичній війні", - заявив демократ Рубен Галлего.

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Законодавці закликали Білий дім прискорити поставку зброї Україні, включаючи ракети "корабель-берег" та протиповітряні ракети а також більше "Джавелінів".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Конгресменам-респект...
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15.12.2021 18:31
+10
"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Поки що виглядає так нібито Байден пряника ***** дав, а батога "забувся" дати...
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15.12.2021 18:35
+4
Дякую конгресменам. Смерть московським окупантам.
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15.12.2021 18:54
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Конгресменам-респект...
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15.12.2021 18:31 Відповісти
Законодавці закликали Білий дім прискорити поставку зброї Україні, включаючи ракети "корабель-берег" та протиповітряні ракети ....

а ми ж могли все це мати власної розробки та виробництва !!!!!!
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15.12.2021 19:21 Відповісти
Респект и уважение!
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15.12.2021 22:49 Відповісти
Сліпий казав побачимо !!!)))
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15.12.2021 18:35 Відповісти
"Гадаю, чесно кажучи, обіцянки жорстких дій після вторгнення небагато зроблять, щоб змінити розрахунки Путіна", - заявив конгресмен-республіканець Майк Волц журналістам у вівторок.

"Виглядає так, що Путін це робить, бо знає, що йому може це зійти з рук", - додав Волц.

Поки що виглядає так нібито Байден пряника ***** дав, а батога "забувся" дати...
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15.12.2021 18:35 Відповісти
Можете навіть сюди свій контингент підвезти
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15.12.2021 18:45 Відповісти
Дякую конгресменам. Смерть московським окупантам.
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15.12.2021 18:54 Відповісти
зебланы! Готовьтесь к "референдуму" с формулировкой "хотите ли вы, чтобы закончилась война?"

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15.12.2021 19:11 Відповісти
Вот, вот из-за чего вся эта клоунада с войсками на границе и спокойствие Зе руководства, они уже договорились, что будут нас сливать!!!
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15.12.2021 19:56 Відповісти
Большая обеспокоенность и все....

Спасибо за набе...лово большое: и за атомное разоружение и за дулю в нос с оружием
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15.12.2021 19:36 Відповісти
Сами себя обманули, а потом других обвиняем.
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15.12.2021 20:06 Відповісти
вам фызда ,хрюсские ,если еще остались иллюзии
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15.12.2021 23:18 Відповісти
А тим часом сьогодні літак управління військами мордора намотував кола біля українського кордону...
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15.12.2021 19:37 Відповісти
Бідень мріє злити Україну х-лу за афганським сценарієм.

На наше щастя в США є ще конгресмени і сенатори, котрі не їдять з кремлівського корита.
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15.12.2021 19:41 Відповісти
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15.12.2021 19:50 Відповісти
Правильно!! Страна.ua - це як раз те місце де треба брати гівно для вентилятора.
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16.12.2021 07:21 Відповісти
при чем ту страна.уа?
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16.12.2021 11:16 Відповісти
Першоджерело перевіряти треба перед тим як виставляти компромати. Це висрала москальська помийка "Страна.ua". А ти й не знав бідолашний
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16.12.2021 11:45 Відповісти
ты идиот?
там даже указан автор поста в фейсбуке
при чем тут "страна"?
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16.12.2021 11:46 Відповісти
От довбень!
Там у мордобуці така ж сама тупа шавка олігарха шарп сидить. і строче, а ти перепостив і радий. Ну давай радуй свого хазяїна.
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16.12.2021 11:51 Відповісти
довбня ты в зеркале каждый день видишь недоробло
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16.12.2021 11:55 Відповісти
кроме того - в тексте только факты. опровергни попробуй
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16.12.2021 11:46 Відповісти
Американці значно просунулися в підтримці. Від сєрйозной озабочєнності до закликів і значного занепокоєння. Подяка їм
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15.12.2021 20:02 Відповісти
Полезли "америкасливает" боты.
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15.12.2021 20:08 Відповісти
Цена, которую Путин заплатит за нападение на Украину, еще точно не определена, но, вероятно, она будет выше, чем в 2014 году.
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15.12.2021 20:14 Відповісти
Фуфел рашистский,вам -ФЫЗДА с того самого момента когда вы(******) напали на Украину
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15.12.2021 23:21 Відповісти
інфляція
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16.12.2021 01:28 Відповісти
Наверное ракеты БЕРЕГ-корабль?
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15.12.2021 20:21 Відповісти
Ракеты любые : берег -корабль , пво,джавелины ,и побольше.
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15.12.2021 22:10 Відповісти
Заявляють, закликають, виявляють стурбованість, а по суті Україна не отримує якоїсь нормальної зброї, пару Джавелінів, Хамерів, стрілецької зброї... це ні про що.
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16.12.2021 03:12 Відповісти
 
 