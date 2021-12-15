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США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Донфрид

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Донфрид

США поделятся с союзниками и партнерами предложениями России по европейской безопасности. Ранее Москва передала их помощнице американского госсекретаря Карен Донфрид.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметила Донфрид, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил ее о встрече. Он передал ей предложения Москвы по европейской безопасности.

"Я отвезу эти предложения в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - сказала Донфрид.

Читайте также: США консультируются с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности, - Псаки
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Топ комментарии
+7
Треш.....
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15.12.2021 20:44
+6
це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
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15.12.2021 20:50
+6
Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
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15.12.2021 20:53
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Треш.....
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15.12.2021 20:44 Ответить
началось блд..
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15.12.2021 20:46 Ответить
це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
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15.12.2021 20:50 Ответить
Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
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15.12.2021 20:53 Ответить
З пащекою у кривавій овечій шерсті... Тре дух Рейгана викликати...
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15.12.2021 21:32 Ответить
пропозиція - 2000 долярів/куб

Найголовніша проблема російської зовнішньої політики у тому, що Путін і Ко ніколи не можуть стриматися і завжди можуть розбити найхитрішу комбінацію банальним "бикуванням" в останній момент. Ситуація з газовим шантажем Європи тут дуже і дуже показова.

Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.

І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.

Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".

Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
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15.12.2021 21:01 Ответить
За інформацією, що з'явилася у світових ЗМІ, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі цього тижня будуть розглянуті рішення, що можуть не дуже подобатися Росія.

По-перше, пропонується заборонити довгострокові газові контракти, які так подобаються Росії, бо дозволяють знижувати ціну на газ в обмін на політичні поступки на користь Росії.

По-друге, буде змінений підхід до зберігання газу - щоб на початок опалювального сезону обов'язково був високий рівень заповненості газових сховищ.

Не обов'язково ці рішення будуть схвалені цього тижня, але сам факт їхньої появи свідчить про те, що Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс. - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
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15.12.2021 21:05 Ответить
звідки ця мулька про зависокі ціни, адже за даними бірж саме у 2005-08 були максимальні
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15.12.2021 21:25 Ответить
"США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо "європейської безпеки"
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15.12.2021 21:30 Ответить
Суд в Берлине обвинил РАБссию в убийстве в центре Берлина,каже Виталий Портников,а это меняет расклад па любасу...Сношать будут быдло Мавзолейное по полному тарифу
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15.12.2021 21:33 Ответить
Вор и бандит требует от суда гарантий не наказания
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15.12.2021 21:40 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

Россияне не любят американцев за две вещи.
-За то, что те американцы.
-И за то, что они не американцы.
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15.12.2021 21:43 Ответить
Если Анналена Бербок похоронит Северный потоп Путлера...в Германию срочно приедут "желтые жилеты" из Франции...,а из испанской Каталонии пригонят целый батальон беженцев... типа ИХТАМНЕТов..Это РАБссия чуваки...
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15.12.2021 21:44 Ответить
Видел я этих беженцев на Сицилии в Катанье. Развлекуха классная, за еду круглые сутки устраивают на улицах цырк с африканскими перекидачками. Сицилийцы балдеют
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15.12.2021 22:01 Ответить
Це Росія пропонує новий пакт Молотова Рібентропа? Поділити сфери впливу?
Вони хочуть поділити землю Європи?

Це типу "ні слова без України про Україну"?

Путін зараз маніпулює та виступає проти приєднання України до НАТО та ЄС, типу що НАТО наближається до кордонів Росії і це загрожує її безпеці! Це повна брехня!!!

Поясні чому Європа і США не виступали проти створення військового та економічного союзу між Росією і Білорусією? Це Росія поглинула (зробила аншлюз) Білорусь і розмістила там свої війська, тим самим наблизилась до країн НАТО та ЄС!

Тобто Росія сама виконала аналогічні дії з Білорусією а тепер в подібній ситуації виступає проти.

Різниця тільки в тому що Росія змусили приєднати до себе Білорусь, а Україна сама прагне незалежності та захисту в партнерстві з ЄС та НАТО!
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15.12.2021 22:00 Ответить
Полагать надо, что она отвезёт эти "предложения" в Вашингтон самолётами.
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15.12.2021 22:01 Ответить
Байден ещё в Женеве в июне продал Украину.

И тогда же сказал, что на выполнение сделки у него пол года
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15.12.2021 22:27 Ответить
И потому шлёт нам поставки по 80 тонн Джавелинов и других девайсов ?
Это около 170 московитских танков, гарантированно превращённых
в жаркое по-бурятски.
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16.12.2021 01:55 Ответить
Речь идет о сепаратных переговорах Байдена с пуйлом о разделе Европы на сферы влияния.
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15.12.2021 23:56 Ответить
Германия уже не под управлением штази-ефрейтора Меркель.
Новый канцлер уже не уверен в том, что "Северный Поток 2"
заработает в режиме, как это планировалось ранее.
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16.12.2021 01:55 Ответить
 
 