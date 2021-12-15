УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
3 401 21
Росія (47203) США (14468) Рябков (49) Донфрід (15)

США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Донфрід

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Донфрід

США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо європейської безпеки. Раніше Москва передала їх помічниці американського держсекретаря Карен Донфрід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначила Донфрід, заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попросив її про зустріч. Він передав їй пропозиції Москви щодо європейської безпеки.

"Я відвезу ці пропозиції до Вашингтона, а також поділюся ними з нашими союзниками і партнерами", - сказала Донфрід.

Також читайте: США консультуються із європейськими партнерами щодо формату переговорів з РФ стосовно безпеки, - Псакі

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Треш.....
показати весь коментар
15.12.2021 20:44
+6
це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
показати весь коментар
15.12.2021 20:50
+6
Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
показати весь коментар
15.12.2021 20:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треш.....
показати весь коментар
15.12.2021 20:44 Відповісти
началось блд..
показати весь коментар
15.12.2021 20:46 Відповісти
це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
показати весь коментар
15.12.2021 20:50 Відповісти
Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
показати весь коментар
15.12.2021 20:53 Відповісти
З пащекою у кривавій овечій шерсті... Тре дух Рейгана викликати...
показати весь коментар
15.12.2021 21:32 Відповісти
пропозиція - 2000 долярів/куб

Найголовніша проблема російської зовнішньої політики у тому, що Путін і Ко ніколи не можуть стриматися і завжди можуть розбити найхитрішу комбінацію банальним "бикуванням" в останній момент. Ситуація з газовим шантажем Європи тут дуже і дуже показова.

Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.

І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.

Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".

Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
показати весь коментар
15.12.2021 21:01 Відповісти
За інформацією, що з'явилася у світових ЗМІ, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі цього тижня будуть розглянуті рішення, що можуть не дуже подобатися Росія.

По-перше, пропонується заборонити довгострокові газові контракти, які так подобаються Росії, бо дозволяють знижувати ціну на газ в обмін на політичні поступки на користь Росії.

По-друге, буде змінений підхід до зберігання газу - щоб на початок опалювального сезону обов'язково був високий рівень заповненості газових сховищ.

Не обов'язково ці рішення будуть схвалені цього тижня, але сам факт їхньої появи свідчить про те, що Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс. - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
показати весь коментар
15.12.2021 21:05 Відповісти
звідки ця мулька про зависокі ціни, адже за даними бірж саме у 2005-08 були максимальні
показати весь коментар
15.12.2021 21:25 Відповісти
"США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо "європейської безпеки"
показати весь коментар
15.12.2021 21:30 Відповісти
Суд в Берлине обвинил РАБссию в убийстве в центре Берлина,каже Виталий Портников,а это меняет расклад па любасу...Сношать будут быдло Мавзолейное по полному тарифу
показати весь коментар
15.12.2021 21:33 Відповісти
Вор и бандит требует от суда гарантий не наказания
показати весь коментар
15.12.2021 21:40 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Россияне не любят американцев за две вещи.
-За то, что те американцы.
-И за то, что они не американцы.
показати весь коментар
15.12.2021 21:43 Відповісти
Если Анналена Бербок похоронит Северный потоп Путлера...в Германию срочно приедут "желтые жилеты" из Франции...,а из испанской Каталонии пригонят целый батальон беженцев... типа ИХТАМНЕТов..Это РАБссия чуваки...
показати весь коментар
15.12.2021 21:44 Відповісти
Видел я этих беженцев на Сицилии в Катанье. Развлекуха классная, за еду круглые сутки устраивают на улицах цырк с африканскими перекидачками. Сицилийцы балдеют
показати весь коментар
15.12.2021 22:01 Відповісти
Це Росія пропонує новий пакт Молотова Рібентропа? Поділити сфери впливу?
Вони хочуть поділити землю Європи?

Це типу "ні слова без України про Україну"?

Путін зараз маніпулює та виступає проти приєднання України до НАТО та ЄС, типу що НАТО наближається до кордонів Росії і це загрожує її безпеці! Це повна брехня!!!

Поясні чому Європа і США не виступали проти створення військового та економічного союзу між Росією і Білорусією? Це Росія поглинула (зробила аншлюз) Білорусь і розмістила там свої війська, тим самим наблизилась до країн НАТО та ЄС!

Тобто Росія сама виконала аналогічні дії з Білорусією а тепер в подібній ситуації виступає проти.

Різниця тільки в тому що Росія змусили приєднати до себе Білорусь, а Україна сама прагне незалежності та захисту в партнерстві з ЄС та НАТО!
показати весь коментар
15.12.2021 22:00 Відповісти
Полагать надо, что она отвезёт эти "предложения" в Вашингтон самолётами.
показати весь коментар
15.12.2021 22:01 Відповісти
Байден ещё в Женеве в июне продал Украину.

И тогда же сказал, что на выполнение сделки у него пол года
показати весь коментар
15.12.2021 22:27 Відповісти
И потому шлёт нам поставки по 80 тонн Джавелинов и других девайсов ?
Это около 170 московитских танков, гарантированно превращённых
в жаркое по-бурятски.
показати весь коментар
16.12.2021 01:55 Відповісти
Речь идет о сепаратных переговорах Байдена с пуйлом о разделе Европы на сферы влияния.
показати весь коментар
15.12.2021 23:56 Відповісти
Германия уже не под управлением штази-ефрейтора Меркель.
Новый канцлер уже не уверен в том, что "Северный Поток 2"
заработает в режиме, как это планировалось ранее.
показати весь коментар
16.12.2021 01:55 Відповісти
 
 