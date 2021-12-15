США поділяться пропозиціями Росії щодо безпеки в Європі з союзниками, - Донфрід
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США поділяться з союзниками і партнерами пропозиціями Росії щодо європейської безпеки. Раніше Москва передала їх помічниці американського держсекретаря Карен Донфрід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначила Донфрід, заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попросив її про зустріч. Він передав їй пропозиції Москви щодо європейської безпеки.
"Я відвезу ці пропозиції до Вашингтона, а також поділюся ними з нашими союзниками і партнерами", - сказала Донфрід.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар15.12.2021 20:44
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+6 Rulya Kosh
показати весь коментар15.12.2021 20:53
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Найголовніша проблема російської зовнішньої політики у тому, що Путін і Ко ніколи не можуть стриматися і завжди можуть розбити найхитрішу комбінацію банальним "бикуванням" в останній момент. Ситуація з газовим шантажем Європи тут дуже і дуже показова.
Загальновідомо, скільки зусиль Росія витратила для просування власних газових проєктів типу "Північний потік-2". І не лише зусиль, але і дуже багато грошей. Все для того, аби посилити власний вплив через використання газу як зброї.
І все йшло для них дуже добре. Сотні "спеціально навчених" політиків та експертів роками доводили, що Росія - надійний партнер, що "Північний потік-2" - це просто "економічний проєкт", який "дуже вигідний", бо принесе європейцям дешевий газ. Коротше кажучи, все чудово.
Але восени сама Росія поламала свою витончену гру, розпочавши банальний шантаж Європи, аби та якомога швидше у порушення усіх процедур дала дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2".
Обмеживши поставки газу, Росія накрутила ціни до небачених $2 тис. за кубометр. От і "надійний постачальник та партнер", от і "жодної політики - лише економіка". - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
По-перше, пропонується заборонити довгострокові газові контракти, які так подобаються Росії, бо дозволяють знижувати ціну на газ в обмін на політичні поступки на користь Росії.
По-друге, буде змінений підхід до зберігання газу - щоб на початок опалювального сезону обов'язково був високий рівень заповненості газових сховищ.
Не обов'язково ці рішення будуть схвалені цього тижня, але сам факт їхньої появи свідчить про те, що Росію "почули", і вся російська гра по розбудові власного іміджу "надійного партнера" тепер втрачає сенс. - https://gazeta.ua/blog/56257/gazovij-shantazh-evropi-moskva-vlasnoruch-zlamala-svoyu-vitonchenu-gru
Россияне не любят американцев за две вещи.
-За то, что те американцы.
-И за то, что они не американцы.
Вони хочуть поділити землю Європи?
Це типу "ні слова без України про Україну"?
Путін зараз маніпулює та виступає проти приєднання України до НАТО та ЄС, типу що НАТО наближається до кордонів Росії і це загрожує її безпеці! Це повна брехня!!!
Поясні чому Європа і США не виступали проти створення військового та економічного союзу між Росією і Білорусією? Це Росія поглинула (зробила аншлюз) Білорусь і розмістила там свої війська, тим самим наблизилась до країн НАТО та ЄС!
Тобто Росія сама виконала аналогічні дії з Білорусією а тепер в подібній ситуації виступає проти.
Різниця тільки в тому що Росія змусили приєднати до себе Білорусь, а Україна сама прагне незалежності та захисту в партнерстві з ЄС та НАТО!
И тогда же сказал, что на выполнение сделки у него пол года
Это около 170 московитских танков, гарантированно превращённых
в жаркое по-бурятски.
Новый канцлер уже не уверен в том, что "Северный Поток 2"
заработает в режиме, как это планировалось ранее.