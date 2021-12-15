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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты выдвинули Джелялу обвинения в подрыве газопровода

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты выдвинули Джелялу обвинения в подрыве газопровода

Следователи страны-агрессора провели предварительное расследование по делу о подрыве газопровода в центральном Крыму этим летом. Одним из фигурантов дела является заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Нариману предъявлено окончательное обвинение", - написал Полозов.

По данным Полозова, помимо озвученных ранее обвинений в совершении диверсии, контрабанде взрывного устройства и оборота взрывчатых веществ, совершенных в составе организованной группы, в обвинение Джелялу добавили причинение ущерба на более 105 тыс. руб. (примерно $1425) республиканской компании "Крымгазсети", отключение от газа воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности РФ.

Джелял не признает вину.

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Пока защита начала ознакомление с материалами уголовного производства, которое, по словам Полозова, по объему не очень значительно. По мнению адвоката, следствие может прислать обвинительное заключение в прокуратуру до конца текущего года.

"Когда читаешь подобные документы, на ум сразу приходят опубликованные материалы сталинских репрессий 30-х годов... Для тех кто хоть мало-мальски знаком с Нариманом, сразу становится очевидно, что изложенные в документе сведения являются исключительно фантазией силовиков. Где Нариман и где политическая ненависть? Какие радикальные взгляды? Какое вовлечение в состав преступной группы кого бы то ни было? Напротив, существовало мнение, что Нариман слишком мягок и занимает чуть ли не конформистскую позицию по отношению к оккупационным властям. Но для следствия ФСБ это не имеет никакого значения", – написал Полозов.

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Ловко. А я и не слышал об этой успешной диверсии.
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15.12.2021 20:59 Ответить
Кацапи свої злочини завжди переносять на іншу людину, так і живуть ходячи під себе
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15.12.2021 22:25 Ответить
Шо там очередной "диверсант" был пойман с пилой по дереву при попытке спилить опоры керченского моста?
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16.12.2021 02:00 Ответить
Окупанти у Києві висунули звинувачення Семенченку у підриві телеканалу.
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16.12.2021 10:40 Ответить
 
 