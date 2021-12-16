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Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.

Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону. Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 тыс. рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

Также читайте: Еврокомиссия разработала план действий на случай российского вторжения в Украину, - вице-президент ЕК Шефчович

Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
Суддя там напевно вже на швабрі знаходиться.
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16.12.2021 01:23
+35
Іхтамнєти спалили контору.
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16.12.2021 01:25
+25
Я вас прошу... У кацапів є аргумент на всі докази - "Сам дурак! Вы всё врёте!". Ні честі, ні совісті немає у них.
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16.12.2021 07:47
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Суддя там напевно вже на швабрі знаходиться.
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16.12.2021 01:23 Ответить
Та фиг там) Они еще не отдуплились)))
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16.12.2021 02:34 Ответить
Після Іловайська і Дебальцевого Путін засекретив втрати російської армії у "мирний" час Тепер треба ще й вироки судів засекречувать!
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16.12.2021 09:17 Ответить
Одуплились уже...
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16.12.2021 15:03 Ответить
Зовсім ні. Тільки-но за другим посиланням читав текст вироку.
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16.12.2021 20:07 Ответить
Так, але вже вчора ж прокоментували на рівні секретаря *****, що це нібито суддівська помилка.
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17.12.2021 07:38 Ответить
Ну, розумним давно зрозумілий той рівень!
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17.12.2021 08:08 Ответить
Так, по суті кацапи не так вже й маскуються, просто публічно заперечують свою присутність, даючи можливість іншим країнам робити вигляд, що їм вірять, бо іншим вигідно ім вірити....
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17.12.2021 09:47 Ответить
Я вас прошу... У кацапів є аргумент на всі докази - "Сам дурак! Вы всё врёте!". Ні честі, ні совісті немає у них.
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16.12.2021 07:47 Ответить
Й головний "довад" кацапів - "Ну і чо" ?
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16.12.2021 11:53 Ответить
Швидше за все, що ситуація там така - пішов з дому на службу і щезнув.
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16.12.2021 08:26 Ответить
Да какая разница, как говорит бовдур, главное шо он теперь - двухсотый ихтамнет (в раиссуде второй родины шлепера).
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16.12.2021 08:53 Ответить
Судья по сути не виноват. В суд, дали дело на рассмотрение и он был обязан вынести решение, и какое бы он не вынес (виновен или не виновен), это бы свидетельствовало о нахождении войск, поскольку там рассматривались конкретные документы, платежные ведомости, накладные....
Виновата прокуратура (или военная прокуратура), которая сделала такую формулировку обвинения или вообще подала иск в суд.
Т.е. виноваты вояки, но я не думаю что их накажут - они уже столько раз зашкваривались и ничего....
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16.12.2021 10:06 Ответить
Напевно, що ні.
Там аусвайси парашні не приховано видаються, вибори проводяться без питань.
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16.12.2021 10:55 Ответить
Іхтамнєти спалили контору.
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16.12.2021 01:25 Ответить
в них також є апеляційна інстанція. Цілком можуть постановити новий приговор без згадки факту окупаційної присутності.
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16.12.2021 01:58 Ответить
Ніт.
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16.12.2021 06:43 Ответить
Нашо тактнапрягатися? Ділов то лише у парі слів. Перепишуть текст для лохів.
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16.12.2021 08:18 Ответить
Пізно! Пташка звізда вже вилетіла на волю.
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16.12.2021 08:27 Ответить
А какая 146% разніца як і 73%
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16.12.2021 11:05 Ответить
Зашквар! До того ж, інет усе пам'ятає : web.archive.org

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16.12.2021 06:41 Ответить
Суддя - бандеровець
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16.12.2021 01:39 Ответить
Безмозгловець
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16.12.2021 08:11 Ответить
Кацапу на соціалі в Німеччині абідно, да? Кацап не знав, що в ОРДЛі повно штатних військових частин **************?
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16.12.2021 08:30 Ответить
У тебе, кугута, занадто бурна фантазія. Де ти вичитало те, за що мене попрікаєш? Ти цим ********** мед носиш?
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16.12.2021 11:03 Ответить
ти убогож мозгом подумпло, шо то я автора комента безмозглим називаю? Нє, безмозглий це ти, бо не можеш сам речення скласти ,,суддя -бещмозгловець,,. От без сумніву, що тебе клепали ті самі, що і слуг народа.
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16.12.2021 12:32 Ответить
для належної документації потрібна хоча би копія з мокрою печаткою.
Чомусь думаю, що "з-за Порошенка" Бурба би дістав таку копію...
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16.12.2021 01:57 Ответить
Є цифровий підпис. Він не потребує завірення мокрою печаткою.
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16.12.2021 07:17 Ответить
Наприклад чауса дастал у Молдову.
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16.12.2021 10:59 Ответить
Как раз читал приговор этого суда, думаю надо на Цензор закинуть))) А выяснилось, что уже *******))) А кацапские рукожопы до сих не снесли этот приговор со своего сайта)))
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16.12.2021 02:33 Ответить
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16.12.2021 04:15 Ответить
Как не удобно получилось.
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16.12.2021 04:46 Ответить
Серйозний прецедент, нам варто було б цим скористатись.
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16.12.2021 06:14 Ответить
Все идет по накатанной.В Крыму ихтамтоженебыло.
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16.12.2021 06:43 Ответить
Завтра будет новость, что этот суд ещё 2 недели назад был уволен всем составом, здание разрушено, а все фигуранты дела на камеру рассказывают, как их Степан Бандера лично заставил это все сочинить.
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16.12.2021 07:25 Ответить
Спитайте того "суддю" прямо,чи є на донбасі руські війська,він скаже, там добровольци. Брехати це суть свинособак.
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16.12.2021 07:25 Ответить
Срочно совбез ООН созвать. Вот и доказательства для покойного чуркина.
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16.12.2021 07:27 Ответить
суддянаш)))
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16.12.2021 07:55 Ответить
Есть такая гнида на РАБссии сраной по фамилли Коротченко,так вот он сдал Путлеских баранов еще в 2015 году в эфире канала РАБссия-1 ,назвав количество танков и БТРов пригнанных на Донбасс в количестве 770 единиц....,позже эту инфу подтвердил ныне покойный Борис Немцов...,мало того ...Немцов собрал инфу о всех воинских частах РАБссии участвующих в войне...,с местами дислокации и фамилиями командиров этих частей...

Крысы мавзолейные... ВЫ БАРАНАМИ были ими останетесь НАВЕЧНО...
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16.12.2021 07:58 Ответить
Ждёт судью "автокатастрофа".
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16.12.2021 08:01 Ответить
Росія перекине на Донбас оновлені ЗРГК «Панцир-С1» для полювання за «Байрактарами» ....Московия скоро космическими войсками на Донбассе будет отгонять "Байрактары"
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16.12.2021 08:06 Ответить
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16.12.2021 08:10 Ответить
Кацапка, да бозезьтымой, кушай свою тюрю(СЧи) на них никто не зарится.
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16.12.2021 08:59 Ответить
Що ж! Латиська це вам не українська! Сліди тортур глибші та важчі!
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16.12.2021 09:40 Ответить
Так мардву у мардовии пытают староболгарским и ничё.
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16.12.2021 11:01 Ответить
Староболгарським суржиком.
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16.12.2021 14:11 Ответить
Есть такой городок в Луганской области Антрацит называется,там ИХТАМНЕТов лежит тьма...без имен фамилий и званий.Местные говорили что это все РАБссиянцы,выпускники детским домов и приютов...,ясное дело,родственников нет,выплачивать бабло не обязательно...,другими словами просто мясо мясника маршала Жюкова...,бабы еще говна нарожають...
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16.12.2021 08:14 Ответить
Вот вы - садюга... Да вы просто ублажил мою душу до щекотки.
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16.12.2021 09:01 Ответить
Местным чирвакам радосц.
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16.12.2021 11:02 Ответить
А когда наших уродов привлекут за подобное преступление? Или у нас такие вещи как некачественные продукты вообще не проверяют..просто берут откат..
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16.12.2021 08:26 Ответить
Тушонка Рузвельта была качественной..но генералу Власову и его бойцам она не досталась...дохли что мухи с голодухи..а фишка в том что Сралин назначил Власова уже попавшую в окружение 2-ю ударную армию...ни жратвы ни патронов ни снарядов...впрочем как всегда...армию разрогомили немцы под ноль...остатки пытались выйти из окружения...но жратвы не было...переловили по лесам что куропаток...
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16.12.2021 08:33 Ответить
Тупая, прогнившая система, привыкшая и не замечающая своей вони

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16.12.2021 08:45 Ответить
не-не, это не честный судья спалил контору! это у того судьи был кризис знаменитой лишней хромосомы! ... это ж кацап! ...ни какой чести!
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16.12.2021 08:47 Ответить
Судья - последний винтик. А там еще были "орлы бастрыкина" прокуроры- эти что не видели, что своими действиями подрывают моральный авторитет самого непогрешимого лидера современности, он же говаривает - ихтамнет, а эти умалишенные говорят -есть и баста.
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16.12.2021 08:49 Ответить
Тю, шо вы хотели от страны полной неконгруентности, с ее Павликами Морозовыми и Мальчишами Плохишами... Кибальчишь(хутя) в сторонке нервно курит...
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16.12.2021 09:09 Ответить
Теперь многое зависит от Зеленского. Он может заявить, что такого суда не было и даст запрет на фиксацию этой информации для Гаагского суда, чтоб покрыть парашу по аналогу вагнергавна!
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16.12.2021 09:04 Ответить
Не, он ща не втыкает, ща он развоображался , но черти шо нести ему никто не отменял - ляпае шо попало (как шлепер+задлостанов вместе взятые).
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16.12.2021 09:12 Ответить
невже суддя "биндеровец"?
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16.12.2021 09:12 Ответить
ну там был такой еще текст
В своих показаниях обвиняемы сообщил, что одна поездка грузовика к сепаратистам стоила поставщикам 65-80 тысяч рублей. Высокая стоимость обусловлена риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории "под охраной принимающей стороны". Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он является военнослужащим российской армии, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил."
как же без этого))
и принимающая сторона самостоятельная
и майор не майор))
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16.12.2021 09:18 Ответить
Там, это где. Ссылку дайте для полной картинки.
Ведь, всё копируется и закладывается КУДА НУЖНО.
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16.12.2021 09:42 Ответить
Мабудь рыптилоид.
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16.12.2021 11:04 Ответить
ЭТАПРАВАКАЦЫЯ!ЭТАНИНАШСУДЬЯ!ВКИРАВСКАМСУДЕНЕТНАШИХСУДЬЕВ!!!
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16.12.2021 09:19 Ответить
Цілком вірогідно. що Лошадь Калантарян саме таке й буде висирати ротом.
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16.12.2021 13:22 Ответить
Так уже пошел понос из кацапских харь)))Письков:"Это была ошибка"))))
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16.12.2021 15:13 Ответить
ха-ха.

дійсно є в рішенні суду

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16.12.2021 09:28 Ответить
Росіян вже мокнули рилом в гімно, коли США їм ясно дали зрозуміти, що росія сторона конфлікту... Далі очевидне заперечувати не має сенсу
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16.12.2021 09:55 Ответить
Ось ще, з вироку: "Передача денежных средств ФИО2 Г.В. в качестве взяток была его личной инициативой в связи с вымогательством взятки состороны ФИО2 Г.В. и высказыванием последним угроз по срыву поставки продукции в интересах ФИО2 РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР
ФИО5 занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР.

стоимость одного машинного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки."
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16.12.2021 10:26 Ответить
Очкасту пику Мураєва, тикати матеріали справи поки не здохне...
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16.12.2021 10:43 Ответить
А опзжопники вслід за путлером твердять як мантру : "іх там нєт" . Зрадники !!
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16.12.2021 11:03 Ответить
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР ПРИЗНАЛ, ЧТО ПУТИН ВРАЛ, ВРЕТ И БУДЕТ ВРАТЬ !!!
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16.12.2021 12:28 Ответить
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !!!
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16.12.2021 12:29 Ответить
Всё в порядке:

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…
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16.12.2021 16:02 Ответить
Кому надо, давно всё скопировали)))
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17.12.2021 19:24 Ответить
Так що, ніякої "гражданской войни"? Оце так, так. Цікаво. як звиздобратія з прихованих ригоаналів та інших рускамірських виродків на всяких політшоу тепер буде аправєргать інформацію, що Кацапо-Хуйляндія напряму воює з Україною та ще й на її суверенній території. Досадно тільки, що самі кацапи про цей суд нічого знати не будуть.
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16.12.2021 13:20 Ответить
С сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе

В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

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16.12.2021 16:01 Ответить
ошибка человека, который писал этот текст. У них судья -это человек, который пишет текст. А прокурора как они там называют - человек, который кивает или официантом. Шас по быстрячку внесут изменения в КПК - и будут учасники уголовного процесса кивающими и пишущими, другими словами стряпчими.
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16.12.2021 19:04 Ответить
 
 