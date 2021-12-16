Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.
Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону. Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.
В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 тыс. рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.
При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".
Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.
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Виновата прокуратура (или военная прокуратура), которая сделала такую формулировку обвинения или вообще подала иск в суд.
Т.е. виноваты вояки, но я не думаю что их накажут - они уже столько раз зашкваривались и ничего....
Там аусвайси парашні не приховано видаються, вибори проводяться без питань.
Чомусь думаю, що "з-за Порошенка" Бурба би дістав таку копію...
Крысы мавзолейные... ВЫ БАРАНАМИ были ими останетесь НАВЕЧНО...
В своих показаниях обвиняемы сообщил, что одна поездка грузовика к сепаратистам стоила поставщикам 65-80 тысяч рублей. Высокая стоимость обусловлена риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории "под охраной принимающей стороны". Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он является военнослужащим российской армии, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил."
как же без этого))
и принимающая сторона самостоятельная
и майор не майор))
Ведь, всё копируется и закладывается КУДА НУЖНО.
дійсно є в рішенні суду
ФИО5 занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР.
стоимость одного машинного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки."
С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…