Российский суд признал присутствие на оккупированном Донбассе войск РФ

В России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.

Приговор опубликован на сайте Кировского суда Ростова-на-Дону. Уголовное дело касалось взяточничества, фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима.

В материалах дела сказано, что в 2019 году обвиняемый поставлял продовольствие российским военнослужащим и дал взятку в размере 630 тыс. рублей санитарному врачу одного из центров государственного санэпидемнадзора, чтобы тот закрывал глаза на нарушения санитарных норм.

При этом в материалах дела говорится, что продовольствие отправлялось "в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР", а военнослужащие РФ находятся "на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР".

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Приговор был вынесен судьей Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021-го. Полный текст доступен на сайтах Кировского суда и судебных решений РФ.