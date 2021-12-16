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Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ

У Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Вирок опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону. Кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант одержав п'ять років виправної колонії загального режиму.

У матеріалах справи йдеться, що у 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям та дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікареві одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той заплющив очі на порушення санітарних норм.

При цьому в матеріалах справи зазначається, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР" .

Також читайте: Армія РФ застосовує дистанційне мінування на Донбасі - травму отримав український військовий, - ОТУ "Північ"

Вирок був винесений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року. Повний текст доступний на сайтах Кіровського суду та судових рішень РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+46
Суддя там напевно вже на швабрі знаходиться.
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16.12.2021 01:23
+35
Іхтамнєти спалили контору.
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16.12.2021 01:25
+25
Я вас прошу... У кацапів є аргумент на всі докази - "Сам дурак! Вы всё врёте!". Ні честі, ні совісті немає у них.
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16.12.2021 07:47
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Суддя там напевно вже на швабрі знаходиться.
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16.12.2021 01:23 Відповісти
Та фиг там) Они еще не отдуплились)))
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16.12.2021 02:34 Відповісти
Після Іловайська і Дебальцевого Путін засекретив втрати російської армії у "мирний" час Тепер треба ще й вироки судів засекречувать!
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16.12.2021 09:17 Відповісти
Одуплились уже...
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16.12.2021 15:03 Відповісти
Зовсім ні. Тільки-но за другим посиланням читав текст вироку.
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16.12.2021 20:07 Відповісти
Так, але вже вчора ж прокоментували на рівні секретаря *****, що це нібито суддівська помилка.
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17.12.2021 07:38 Відповісти
Ну, розумним давно зрозумілий той рівень!
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17.12.2021 08:08 Відповісти
Так, по суті кацапи не так вже й маскуються, просто публічно заперечують свою присутність, даючи можливість іншим країнам робити вигляд, що їм вірять, бо іншим вигідно ім вірити....
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17.12.2021 09:47 Відповісти
Я вас прошу... У кацапів є аргумент на всі докази - "Сам дурак! Вы всё врёте!". Ні честі, ні совісті немає у них.
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16.12.2021 07:47 Відповісти
Й головний "довад" кацапів - "Ну і чо" ?
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16.12.2021 11:53 Відповісти
Швидше за все, що ситуація там така - пішов з дому на службу і щезнув.
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16.12.2021 08:26 Відповісти
Да какая разница, как говорит бовдур, главное шо он теперь - двухсотый ихтамнет (в раиссуде второй родины шлепера).
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16.12.2021 08:53 Відповісти
Судья по сути не виноват. В суд, дали дело на рассмотрение и он был обязан вынести решение, и какое бы он не вынес (виновен или не виновен), это бы свидетельствовало о нахождении войск, поскольку там рассматривались конкретные документы, платежные ведомости, накладные....
Виновата прокуратура (или военная прокуратура), которая сделала такую формулировку обвинения или вообще подала иск в суд.
Т.е. виноваты вояки, но я не думаю что их накажут - они уже столько раз зашкваривались и ничего....
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16.12.2021 10:06 Відповісти
Напевно, що ні.
Там аусвайси парашні не приховано видаються, вибори проводяться без питань.
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16.12.2021 10:55 Відповісти
Іхтамнєти спалили контору.
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16.12.2021 01:25 Відповісти
в них також є апеляційна інстанція. Цілком можуть постановити новий приговор без згадки факту окупаційної присутності.
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16.12.2021 01:58 Відповісти
Ніт.
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16.12.2021 06:43 Відповісти
Нашо тактнапрягатися? Ділов то лише у парі слів. Перепишуть текст для лохів.
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16.12.2021 08:18 Відповісти
Пізно! Пташка звізда вже вилетіла на волю.
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16.12.2021 08:27 Відповісти
А какая 146% разніца як і 73%
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16.12.2021 11:05 Відповісти
Зашквар! До того ж, інет усе пам'ятає : web.archive.org

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16.12.2021 06:41 Відповісти
Суддя - бандеровець
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16.12.2021 01:39 Відповісти
Безмозгловець
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16.12.2021 08:11 Відповісти
Кацапу на соціалі в Німеччині абідно, да? Кацап не знав, що в ОРДЛі повно штатних військових частин **************?
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16.12.2021 08:30 Відповісти
У тебе, кугута, занадто бурна фантазія. Де ти вичитало те, за що мене попрікаєш? Ти цим ********** мед носиш?
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16.12.2021 11:03 Відповісти
ти убогож мозгом подумпло, шо то я автора комента безмозглим називаю? Нє, безмозглий це ти, бо не можеш сам речення скласти ,,суддя -бещмозгловець,,. От без сумніву, що тебе клепали ті самі, що і слуг народа.
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16.12.2021 12:32 Відповісти
для належної документації потрібна хоча би копія з мокрою печаткою.
Чомусь думаю, що "з-за Порошенка" Бурба би дістав таку копію...
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16.12.2021 01:57 Відповісти
Є цифровий підпис. Він не потребує завірення мокрою печаткою.
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16.12.2021 07:17 Відповісти
Наприклад чауса дастал у Молдову.
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16.12.2021 10:59 Відповісти
Как раз читал приговор этого суда, думаю надо на Цензор закинуть))) А выяснилось, что уже *******))) А кацапские рукожопы до сих не снесли этот приговор со своего сайта)))
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16.12.2021 02:33 Відповісти
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16.12.2021 04:15 Відповісти
Как не удобно получилось.
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16.12.2021 04:46 Відповісти
Серйозний прецедент, нам варто було б цим скористатись.
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16.12.2021 06:14 Відповісти
Все идет по накатанной.В Крыму ихтамтоженебыло.
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16.12.2021 06:43 Відповісти
Завтра будет новость, что этот суд ещё 2 недели назад был уволен всем составом, здание разрушено, а все фигуранты дела на камеру рассказывают, как их Степан Бандера лично заставил это все сочинить.
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16.12.2021 07:25 Відповісти
Спитайте того "суддю" прямо,чи є на донбасі руські війська,він скаже, там добровольци. Брехати це суть свинособак.
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16.12.2021 07:25 Відповісти
Срочно совбез ООН созвать. Вот и доказательства для покойного чуркина.
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16.12.2021 07:27 Відповісти
суддянаш)))
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16.12.2021 07:55 Відповісти
Есть такая гнида на РАБссии сраной по фамилли Коротченко,так вот он сдал Путлеских баранов еще в 2015 году в эфире канала РАБссия-1 ,назвав количество танков и БТРов пригнанных на Донбасс в количестве 770 единиц....,позже эту инфу подтвердил ныне покойный Борис Немцов...,мало того ...Немцов собрал инфу о всех воинских частах РАБссии участвующих в войне...,с местами дислокации и фамилиями командиров этих частей...

Крысы мавзолейные... ВЫ БАРАНАМИ были ими останетесь НАВЕЧНО...
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16.12.2021 07:58 Відповісти
Ждёт судью "автокатастрофа".
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16.12.2021 08:01 Відповісти
Росія перекине на Донбас оновлені ЗРГК «Панцир-С1» для полювання за «Байрактарами» ....Московия скоро космическими войсками на Донбассе будет отгонять "Байрактары"
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16.12.2021 08:06 Відповісти
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16.12.2021 08:10 Відповісти
Кацапка, да бозезьтымой, кушай свою тюрю(СЧи) на них никто не зарится.
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16.12.2021 08:59 Відповісти
Що ж! Латиська це вам не українська! Сліди тортур глибші та важчі!
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16.12.2021 09:40 Відповісти
Так мардву у мардовии пытают староболгарским и ничё.
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16.12.2021 11:01 Відповісти
Староболгарським суржиком.
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16.12.2021 14:11 Відповісти
Есть такой городок в Луганской области Антрацит называется,там ИХТАМНЕТов лежит тьма...без имен фамилий и званий.Местные говорили что это все РАБссиянцы,выпускники детским домов и приютов...,ясное дело,родственников нет,выплачивать бабло не обязательно...,другими словами просто мясо мясника маршала Жюкова...,бабы еще говна нарожають...
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16.12.2021 08:14 Відповісти
Вот вы - садюга... Да вы просто ублажил мою душу до щекотки.
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16.12.2021 09:01 Відповісти
Местным чирвакам радосц.
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16.12.2021 11:02 Відповісти
А когда наших уродов привлекут за подобное преступление? Или у нас такие вещи как некачественные продукты вообще не проверяют..просто берут откат..
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16.12.2021 08:26 Відповісти
Тушонка Рузвельта была качественной..но генералу Власову и его бойцам она не досталась...дохли что мухи с голодухи..а фишка в том что Сралин назначил Власова уже попавшую в окружение 2-ю ударную армию...ни жратвы ни патронов ни снарядов...впрочем как всегда...армию разрогомили немцы под ноль...остатки пытались выйти из окружения...но жратвы не было...переловили по лесам что куропаток...
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16.12.2021 08:33 Відповісти
Тупая, прогнившая система, привыкшая и не замечающая своей вони

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16.12.2021 08:45 Відповісти
не-не, это не честный судья спалил контору! это у того судьи был кризис знаменитой лишней хромосомы! ... это ж кацап! ...ни какой чести!
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16.12.2021 08:47 Відповісти
Судья - последний винтик. А там еще были "орлы бастрыкина" прокуроры- эти что не видели, что своими действиями подрывают моральный авторитет самого непогрешимого лидера современности, он же говаривает - ихтамнет, а эти умалишенные говорят -есть и баста.
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16.12.2021 08:49 Відповісти
Тю, шо вы хотели от страны полной неконгруентности, с ее Павликами Морозовыми и Мальчишами Плохишами... Кибальчишь(хутя) в сторонке нервно курит...
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16.12.2021 09:09 Відповісти
Теперь многое зависит от Зеленского. Он может заявить, что такого суда не было и даст запрет на фиксацию этой информации для Гаагского суда, чтоб покрыть парашу по аналогу вагнергавна!
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16.12.2021 09:04 Відповісти
Не, он ща не втыкает, ща он развоображался , но черти шо нести ему никто не отменял - ляпае шо попало (как шлепер+задлостанов вместе взятые).
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16.12.2021 09:12 Відповісти
невже суддя "биндеровец"?
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16.12.2021 09:12 Відповісти
ну там был такой еще текст
В своих показаниях обвиняемы сообщил, что одна поездка грузовика к сепаратистам стоила поставщикам 65-80 тысяч рублей. Высокая стоимость обусловлена риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории "под охраной принимающей стороны". Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он является военнослужащим российской армии, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил."
как же без этого))
и принимающая сторона самостоятельная
и майор не майор))
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16.12.2021 09:18 Відповісти
Там, это где. Ссылку дайте для полной картинки.
Ведь, всё копируется и закладывается КУДА НУЖНО.
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16.12.2021 09:42 Відповісти
Мабудь рыптилоид.
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16.12.2021 11:04 Відповісти
ЭТАПРАВАКАЦЫЯ!ЭТАНИНАШСУДЬЯ!ВКИРАВСКАМСУДЕНЕТНАШИХСУДЬЕВ!!!
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16.12.2021 09:19 Відповісти
Цілком вірогідно. що Лошадь Калантарян саме таке й буде висирати ротом.
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16.12.2021 13:22 Відповісти
Так уже пошел понос из кацапских харь)))Письков:"Это была ошибка"))))
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16.12.2021 15:13 Відповісти
ха-ха.

дійсно є в рішенні суду

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16.12.2021 09:28 Відповісти
Росіян вже мокнули рилом в гімно, коли США їм ясно дали зрозуміти, що росія сторона конфлікту... Далі очевидне заперечувати не має сенсу
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16.12.2021 09:55 Відповісти
Ось ще, з вироку: "Передача денежных средств ФИО2 Г.В. в качестве взяток была его личной инициативой в связи с вымогательством взятки состороны ФИО2 Г.В. и высказыванием последним угроз по срыву поставки продукции в интересах ФИО2 РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР
ФИО5 занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР.

стоимость одного машинного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки."
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16.12.2021 10:26 Відповісти
Очкасту пику Мураєва, тикати матеріали справи поки не здохне...
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16.12.2021 10:43 Відповісти
А опзжопники вслід за путлером твердять як мантру : "іх там нєт" . Зрадники !!
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16.12.2021 11:03 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР ПРИЗНАЛ, ЧТО ПУТИН ВРАЛ, ВРЕТ И БУДЕТ ВРАТЬ !!!
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16.12.2021 12:28 Відповісти
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ !!!
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16.12.2021 12:29 Відповісти
Всё в порядке:

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…
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16.12.2021 16:02 Відповісти
Кому надо, давно всё скопировали)))
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17.12.2021 19:24 Відповісти
Так що, ніякої "гражданской войни"? Оце так, так. Цікаво. як звиздобратія з прихованих ригоаналів та інших рускамірських виродків на всяких політшоу тепер буде аправєргать інформацію, що Кацапо-Хуйляндія напряму воює з Україною та ще й на її суверенній території. Досадно тільки, що самі кацапи про цей суд нічого знати не будуть.
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16.12.2021 13:20 Відповісти
С сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе

В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

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16.12.2021 16:01 Відповісти
ошибка человека, который писал этот текст. У них судья -это человек, который пишет текст. А прокурора как они там называют - человек, который кивает или официантом. Шас по быстрячку внесут изменения в КПК - и будут учасники уголовного процесса кивающими и пишущими, другими словами стряпчими.
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16.12.2021 19:04 Відповісти
 
 