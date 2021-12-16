Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ
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У Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Вирок опубліковано на сайті Кіровського суду Ростова-на-Дону. Кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант одержав п'ять років виправної колонії загального режиму.
У матеріалах справи йдеться, що у 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям та дав хабар у розмірі 630 тис. рублів санітарному лікареві одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той заплющив очі на порушення санітарних норм.
При цьому в матеріалах справи зазначається, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР", а військовослужбовці РФ перебувають "на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР" .
Вирок був винесений суддею Леонардом Шолоховим 10 листопада 2021 року. Повний текст доступний на сайтах Кіровського суду та судових рішень РФ.
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Виновата прокуратура (или военная прокуратура), которая сделала такую формулировку обвинения или вообще подала иск в суд.
Т.е. виноваты вояки, но я не думаю что их накажут - они уже столько раз зашкваривались и ничего....
Там аусвайси парашні не приховано видаються, вибори проводяться без питань.
Чомусь думаю, що "з-за Порошенка" Бурба би дістав таку копію...
Крысы мавзолейные... ВЫ БАРАНАМИ были ими останетесь НАВЕЧНО...
В своих показаниях обвиняемы сообщил, что одна поездка грузовика к сепаратистам стоила поставщикам 65-80 тысяч рублей. Высокая стоимость обусловлена риском для жизни водителей. На границе они сдавали документы, снимали с машин номера и следовали по украинской территории "под охраной принимающей стороны". Перед отправкой их проверял россиянин в звании майора. Подсудимый настаивал, что он является военнослужащим российской армии, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил."
как же без этого))
и принимающая сторона самостоятельная
и майор не майор))
Ведь, всё копируется и закладывается КУДА НУЖНО.
дійсно є в рішенні суду
ФИО5 занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР.
стоимость одного машинного рейса составляла 65-80 тысяч рублей в связи со сложностью и опасностью маршрута, которая состояла в том, что водители рискуя собственной жизнью на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны следуют к месту разгрузки."
С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…
В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…